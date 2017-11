Stand: 02.11.2017 11:55 Uhr

Weiterträumen oder durchs Leben boxen? von Thorsten Philipps

Roter Teppich, Häppchen, Sekt mitten in der Kinohalle. Die Fans der Filme aus den Skandinavien und den baltischen Ländern sind froh, dass es endlich wieder losgeht. 240 Vorstellungen in den Lübecker Kinos, in einigen Kirchen, Open Air und auch in einem 360 Grad Fulldome-Kino.

"Jedes Jahr das Gleiche und immer wieder schön", findet ein Besucher des Festivals. Eine Besucherin achtet darauf, dass sie sich Filme anschaut, wo auch der Regisseur und der Schauspieler dabei sind, "damit man dann Fragen stellen kann."

Am Mittwochabend starteten die Nordischen Filmtage in Lübeck offiziell mit dem schwedischen Eröffnungsfilm "Träum' weiter", eine Deutschlandpremiere auch für Regisseurin Rojda Sekersö. Es sei das erste Mal, dass sie Lübeck besuche. "Und das ist eine Deutschlandpremiere. Deshalb bin ich sehr glücklich. Ich liebe deutsche Filme. Zum Inhalt kann ich sagen, dass wir den liberalen Gedanken, dass man alles erreichen kann, was man will, infrage stellen wollten.“

Weiterträumen oder kämpfen?

Der Spielfilm "Träum' weiter" handelt von einer jungen Frau mit Migrationshintergrund, die gerade aus dem Gefängnis kommt. Sie lebt in sozial schwierigen Verhältnissen in einem Stockholmer Vorort und träumt mit ihren kriminellen Freundinnen von einem Trip nach Montevideo, wofür sie einen Juwelierladen überfallen wollen. Andererseits will sie auch für ihre totkranke Mutter und ihre Schwester da sein.

Festival Manager Florian Vollmers ist besonders von der Hauptdarstellerin Evin Ahmad begeistert: Sie stünde vor der Entscheidung weiterzuträumen oder an ihre Ideale zu glauben und zu versuchen, diese zu erreichen. Dann käme man natürlich in Konflikt mit der Realität und mit den Herausforderungen des alltäglichen Lebens und dass das dann eben nicht so einfach ist, das zeige dieser Film auf sehr unterhaltsame und mitreißende Weise.

Ein Film, der Werte vermittelt

Auch die künstlerische Leiterin des Filmfestes Linde Fröhlich schwärmt von dem Eröffnungsfilm: "Ich finde, dass er starke Charaktere hat und ganz viel Energie rüberbringt, aber auch ganz viel positive Werte, wie Freundschaft, Familie und Loyalität." "Träum' weiter" - einer von 18 Filmen, die auf der Filmpreisnacht um den NDR Spielfilmpreis konkurrieren. Der Preis ist mit 12.500 Euro dotiert.

