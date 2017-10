Stand: 14.10.2017 21:00 Uhr

NDR Nachwuchspreis geht an Eliza Hittman

Am Samstagabend ist das 25. Filmfest Hamburg zu Ende gegangen. Insgesamt wurden 130 Filme gezeigt. Der NDR Nachwuchspreis ging an die New Yorker Filmemacherin Eliza Hittman für ihren Spielfilm "Beach Rats". "Mit beeindruckender Souveränität lässt uns die Regisseurin zusammen mit ihrer Hauptfigur durch den Sommer in Brooklyn auf einen Abgrund zu driften", so die Jury. "Die Geschichte fesselt von der ersten Sekunde an. 'Beach Rats' versteckt sich nicht hinter ästhetischen Spielereien oder erzählerischen Skurrilitäten, sondern bezieht emotional Haltung und ist dabei so zärtlich, sinnlich, direkt, pulsierend und verletzlich, dass wir bewegt das Kino verlassen und uns bewusst sind, was Filmemachen bedeutet: Liebe zum Zuschauer."

Art Cinema Award für chinesisch-amerikanische Regiesseurin

Über den Art Cinema Award des Internationalen Verbands der Fimkunsttheater konnte sich die chinesisch-amerikanische Regisseurin Chloé Zhao freuen. Sie erhielt den Preis für den Film "The Rider", ein semi-dokumentarisches Werk über das Schicksal eines Rodeo-Reiters und Pferdetrainers. "Der Film zeigt uns, dass es trotz harter Umstände und sozialer Miseren möglich ist, ein Leben zu führen, dank Hoffnung und Solidarität", so die Jury-Begründung.

Nach der Preisverleihung wurde der Abschlussfilm "The Square" gezeigt. Die schwedische Satire von Ruben Östlund hatte in Cannes die Goldene Palme erhalten. Östlund kam in Begleitung seines Hauptdarstellers Claes Bang, um den Film vorzuführen.

Auszeichnung für Wim Wenders

Bereits am Freitag war der Ehrenpreis des Festivals, der Douglas-Sirk-Preis, an Regisseur, Autor und Fotograf Wim Wenders verliehen worden, der sein Drama "Submergence" präsentierte.

Preis für NDR Drama "Meine fremde Freundin"

NDR Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt und Christoph Bicker wurden für das NDR Drama "Meine fremde Freundin" ebenfalls ausgezeichnet. Sie erhielten den mit 25.000 Euro dotierten Hamburger Fernsehpreis für Deutsche Fensehproduktionen. "In dem Film erkennt die Jury an, dass Produzent und Regie sich für ein sensibles Thema entschieden haben. Dank der überzeugenden Buch- und Regiearbeit gelingt ein glaubhaftes, in sich geschlossenes Drama", hieß es.

Der Termin für das nächste Hamburger Filmfest steht bereits fest: Es läuft vom 26. September bis zum 6. Oktober 2018.

