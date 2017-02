Fortsetzung von "Fifty Shades Of Grey" im Kino

Kurz vor dem Valentinstag startet die Fortsetzung von "Fifty Shades Of Grey - Gefährliche Liebe" im Kino. Die Europapremiere findet vorab am 7. Februar im Hamburger Cinemaxx am Dammtor statt. Die Romanautorin E.L. James hat sich ebenso zur Premiere angekündigt, wie die Hauptdarsteller Dakota Johnson und Jamie Dornan. Die Schauspieler kommen in Begleitung ihres Regisseurs.

Fifty Shades Of Grey 2: Die Story geht weiter

















Riesiger Erfolg von Teil eins

Vor zwei Jahren war die Bestsellerverfilmung von "Fifty Shades Of Grey" unter großer Aufmerksamkeit ins Kino gekommen. Das Interesse zu sehen, wie der Sadomaso-Roman von E.L. James auf der Leinwand umgesetzt wurde, war riesig. Das Ergebnis wurde kontrovers diskutiert.

"Fifty Shades Of Grey - Gefährliche Liebe" startet bundesweit am 9. Februar 2017 im Kino.

