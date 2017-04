Stand: 13.04.2017 13:58 Uhr

Fatih Akin stellt neuen Film in Cannes vor

Der deutsche Regisseur Fatih Akin wird mit seinem neuesten Film "Aus dem Nichts" ins Rennen um die Goldene Palme von Cannes gehen. Der Streifen wurde zusammen mit 17 anderen für den Hauptwettbewerb des Filmfestivals an der südfranzösischen Côte d'Azur nominiert, wie die Organisatoren am Donnerstag in Paris bekanntgaben.

Weitere Informationen Fatih Akin dreht wieder in Hamburg In Hamburg haben die Dreharbeiten zu Fatih Akins neuem Film "Aus dem Nichts" begonnen. Der Thriller ist mit Diane Kruger und Ulrich Tukur besetzt. (20.10.2016) mehr

Diane Kruger in der Hauptrolle

Die Hauptrolle in "Aus dem Nichts" hat Diane Kruger übernommen, bekannt aus Hollywood-Filmen wie "Inglourious Basterds" und "Troja". In weiteren Rollen sind Denis Moschitto ("Zweiohrküken", "Almanya"), Numan Acar ("The Cut", "Prison Break") und Ulrich Tukur ("Das Leben der Anderen", "Gleißendes Glück") zu sehen. Das Drehbuch schrieb Akin gemeinsam mit Hark Bohm. Im Film geht es um türkisch-deutsche Konflikte, ein geplantes Attentat und die Liebe einer Frau, die über den Tod hinaus geht.

Akin tritt in Cannes gegen Haneke und Coppola an

Ebenfalls bei der 70. Ausgabe des Filmfestivals in Cannes vertreten sind der österreichische Regisseur Michael Haneke mit "Happy End" sowie US-Regisseurin Sofia Coppola, US-Filmemacher Todd Haynes sowie ihre französischen Kollegen François Ozon und Michel Hazanavicius.

Festival in Cannes startet am 17. Mai

Weitere Informationen Maren Ade: Inspiriert von "Tony Clifton" Beim Filmfestival in Cannes wurde die Komödie "Toni Erdmann" gefeiert. NDR Info sprach mit Regisseurin Maren Ade über das Vorbild für Toni. (14.07.2016) mehr

Im vergangenen Jahr hatte die deutsche Regisseurin Maren Ade mit ihrer Tragikomödie "Toni Erdmann" in Cannes für Furore gesorgt. Abgesehen vom Kritikerpreis der internationalen Filmpresse ging der Film in Cannes jedoch leer aus. Die Goldene Palme gewann der britische Regisseur Ken Loach für sein Sozialdrama "Ich, Daniel Blake". Das diesjährige Festival läuft vom 17. bis 28. Mai. Präsident der Jury ist der spanische Star-Regisseur Pedro Almodóvar. Durch die Eröffnungs- und Abschlusszeremonien wird die italienische Schauspielerin Monica Bellucci führen.

