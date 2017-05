Stand: 04.05.2017 14:22 Uhr

Teenie trifft Monster: Fantasy vom Feinsten Sieben Minuten nach Mitternacht , Regie: Juan Antonio Bayona Vorgestellt von Walli Müller

Wer für sein Kino-Debut bei den Filmfestspielen in Cannes zehn Minuten Standing Ovations bekommt, der kann sicher sein, dass man sich seinen Namen merken wird. Der Katalane Juan Antonio Bayona ist tatsächlich bis heute bekannt für sein Horror-Drama "Das Waisenhaus". Er drehte dann mit "The Impossible" ein sehr realistisches Tsunami-Drama, kehrt nun aber wieder zurück zur Fantasy. "Sieben Minuten nach Mitternacht" heißt sein neuer Film, basierend auf einem preisgekrönten Jugendbuch.

Es ist kurz nach Mitternacht, der 13-jährige Conor liegt träumend in seinem Bett, da hört man - exakt um 00:07 Uhr - schwere Schritte näherkommen. Schließlich kracht eine riesenhafte Faust durch die Zimmerwand, bewegt sich auf Conor zu und hebt ihn zappelnd empor, ganz wie im "King Kong"-Film: "Ich komme, um dich zu holen, Connor O'Malley!"

Baummonster voller Glut und Geschichten

Der knorrige alte Baum, der vor seinem Fenster steht, ist zum Monster mutiert, geformt aus Rinde und feuriger Glut - genau so, wie Conor es selbst am Nachmittag zuvor entworfen, also quasi herbeigerufen hat. Der Junge ist ein begabter Zeichner und kann sich Gefühle, die er nie aussprechen würde, von der Seele malen. Man ahnt, dass es in ihm brodelt.

Er hat allen Grund, wütend und verstört zu sein: In der Schule wird er schikaniert und zu Hause quält ihn die Sorge um seine schwer kranke Mutter. Da kommt das Monster, das mit der deutschen Stimme von Liam Neeson spricht, gerade recht: "Sag mir, Conor O'Malley, was soll ich als nächstes zerstören? Es ist zutiefst befriedigend, das versichere ich dir. Komm schon, sag's mir! - Schnapp dir den Schornstein. Den Schornstein!"

Reales Drama mit Fantasy-Effekten

Die Fantasy-Effekte stehen hier ganz im Dienst eines realen Dramas, das sich im Inneren des Jungen abspielt. Regisseur Juan Antonio Bayona nutzt sie, um sichtbar zu machen, wie monströse Ängste in ein Kinderleben einbrechen. Er sagt: "Das ist doch genau das, was wir Filmemacher tun - die Realität mit Hilfe von Geschichten erklären. Und in diesem Film geht es um Geschichten, um Liebe und um Kunst. Wie Kunst am Ende sogar den Tod besiegt."

Im Film erzählt das Baum-Monster Conor märchenhafte Geschichten, um ihm die Komplexität menschlicher Gefühle zu erklären. Atemberaubend schön illustriert sind diese Märchen, die als Zeichentrick-Sequenzen in den Film eingebunden sind, in Aquarell-Technik gemalt. Auch hier beweist Bayona seine visuelle Meisterschaft! Man kommt wirklich ins Schwärmen bei diesem Film, der so gekonnt Fantasy und Coming of Age-Drama verbindet, der so warmherzig von der Liebe zwischen einer Mutter, gespielt von Felicity Jones, und ihrem Sohn erzählt und der die jungen Zuschauer so ernst nimmt bei den Erklärungen, die er für schwer Verkraftbares anbietet - wie zum Beispiel die Trennung der Eltern.

"Sieben Minuten nach Mitternacht" ist ein wunderbarer und ergreifender Film, für Erwachsene ebenso wie für Jugendliche. Wie hier mit den Mitteln des Fantasy-Films eine zutiefst wahrhaftige Geschichte erzählt wird, das muss man einfach sehen!

Sieben Minuten nach Mitternacht Genre: Fantasy-Abenteuer Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: USA, Spanien, Kanada, Großbritannien Zusatzinfo: mit Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones Regie: Juan Antonio Bayona Länge: 109 min. FSK: FSK ab 12 Jahre Kinostart: 4. Mai 2017

