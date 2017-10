Stand: 25.10.2017 15:30 Uhr

Kindheitserinnerungen und Familiengeheimnisse Sommerhäuser , Regie: Sonja Maria Kröner Vorgestellt von Katja Nicodemus

Auf dem diesjährigen Münchner Filmfest gewann der Film "Sommerhäuser" den Förderpreis Neues Deutsches Kino für die beste Regie. Nun kommt Sonja Maria Kröners hochkarätig besetzter Film in die Kinos.

Ferienzeit in einem verwilderten Garten

Es ist der Garten der Kindheit. Oder der Garten, den man sich als Kind erträumte. Es ist ein Garten, so grün und verwunschen, so ordentlich und unordentlich, so weit und doch verwinkelt. Sonja Maria Kröners Film "Sommerhäuser" nimmt uns mit auf dieses Grundstück in der Nähe von München. Es ist Ferienzeit im Jahrhundertsommer des Jahres 1976.

Bevor wir wissen, was genau in Kröners Regiedebut passieren wird, wissen wir schon, worum es sich dreht: um die Familie, die Vertrautheit und den Rückhalt, den sie Kindern bietet - und um die Muster, die sie bereithält, wenn man ein bisschen älter wird.

Wie jedes Jahr fahren Eva und ihr Mann Bernd zum Garten der Familie, um mit ihren Kindern dort die Ferien zu verbringen. Doch alles ist ein wenig anders in diesem Sommer. Urgroßmutter Sophie ist gerade verstorben. Ein wenig ratlos retten sich ihre drei über siebzigjährigen Kinder in die Ferienroutine: die Schwestern Ilse und Mathilde und ihr Bruder Erich, der als einziger verheiratet ist. Schon bald geht es um das, worum es nach einem Tod immer geht.

Der Garten als Bühne für die Generationen

Den Garten inszeniert die junge Regisseurin Kröner wie eine Bühne, auf der die verschiedenen Generationen auftreten. Die Alten - gespielt von den großartigen Darstellern Ursula Werner, Inge Maux, Christine Schorn und Günther Maria Halmer - sie wirken wie Menschen, die eigentlich nur ihre Ruhe haben wollen. In ihren kleinen Konkurrenzgefühlen und Eifersüchteleien haben sie sich eingerichtet.

In der nächsten Generation treten die Konflikte schon offener zutage. Etwa zwischen Eve, gespielt von Laura Tonke, und ihrer von Mavie Hörbiger dargestellten Schwägerin Gitti. Während Eve eine treusorgende Familienmutter ist, lässt sich Gitti von wechselnden Liebhabern finanzieren. Gittis kleine Tochter Inga ist ein uneheliches Kind. Das wissen ihre Cousins und Cousinen nicht. Beziehungsweise noch nicht.

Es gibt keine großen Dramen in diesem Film. Oder sollte man lieber sagen: Es gibt die Dramen, die es in allen Familien gibt. Die hier aber nur in fein geschriebenen Dialogfetzen, kurzen Sätzen, hingeworfenen Bemerkungen ins Bild treten. Es braucht schon eine Schauspielerin wie Laura Tonke als Familienmutter Eve, um die Pfeile gegen das Luxusweibchen von Schwägerin so präzise und beiläufig abzuschießen.

Der Kinderblick auf eine Erwachsenenwelt

Immer wieder nimmt "Sommerhäuser" die Perspektive der Kinder ein. Letztlich geht es um ihren Blick auf eine Erwachsenenwelt, die sie noch nicht ganz verstehen, von der sie aber alles mitbekommen. Eine bewegliche Kamera folgt ihnen ins Dickicht und auf Baumhäuser, zeigt, wie sie sich unter den Tischen der Erwachsenen verstecken und deren Gespräche mithören. Man sollte auch erwähnen, dass die immer mehrere Ebenen verbindende Tonspur dieses Films meisterlich komponiert ist.

"Sommerhäuser" gelingt ein kleines Wunder: Der Film erzeugt Kindheitsgefühle, die jeder kennt. Eine unbestimmte Sehnsucht nach etwas Vergangenem, Verlorenem. Der Garten wird zum universellen Garten, in dem man auf eine deutsche Familie des Jahres 1976 blickt - und letztlich auf alle Familien. Auch auf die eigene.

Sommerhäuser Genre: Drama Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Thomas Loibl, Laura Tonke, Ursula Werner Regie: Sonja Maria Kröner Länge: 97 Min. FSK: FSK ab 12 Jahren Kinostart: 26. Oktober 2017

