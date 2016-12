Stand: 27.12.2016 14:00 Uhr

Drama mit Marion Cotillard und Vincent Cassel Einfach das Ende der Welt , Regie: Xavier Dolan Vorgestellt von Jens Büchsenmann

Sie ist der augenblickliche Superstar aus Frankreich: Marion Cotillard - in Hollywood ebenso erfolgreich wie in ihrer Heimat. In gleich zwei Filmen ist sie gerade bei uns zu sehen: neben Brad Pitt in "Allied - Vertraute Fremde" sowie mit Michael Fassbender in der Verfilmung des Video-Spiels "Assassin's Creed". Nun startet der dritte Film mit Marion Cotillard: "Einfach das Ende der Welt", der Gewinnerfilm des Festivals in Cannes. Kein Wunder also, dass alle Feuilletons voll sind mit Geschichten der 41-jährigen Schauspielerin.

Filmtrailer: "Einfach das Ende der Welt" Regisseur Xavier Dolan hat aus dem Theaterstück "Einfach das Ende der Welt" ein Stück konzentriertes Kinotheater inszeniert. Dafür hat er in Cannes den Großen Preis der Jury erhalten.







Die Geschichte ist schnell erzählt: Nach vielen Jahren der Abwesenheit kehrt Louis (Gaspard Ulliel) in das Haus seiner Familie zurück - ohne bestimmten Grund, einfach so, wie er damals auch ohne Erklärung verschwunden war. Große Aufregung beim Bruder, der jüngeren Schwester und der hysterischen Mutter. Cathérine (Marion Cotillard), die Frau seines Bruders, kennt er noch nicht einmal - so lange war Louis weg von zuhause.

Beachtliches Staraufgebot

Hektisch, nervös, ein Durcheinander von Wörtern, Sätzen, Gefühlen - das Familiendrama ist als Theaterstück berühmt geworden. Sein Autor, Jean-Luc Lagarce, war, bis zu seinem frühen Tod durch HIV, Frankreichs meistgespielter Theaterautor nach Molière und Shakespeare.

Aus dem Theaterstück ist jetzt ein Stück hochverdichtetes Kinotheater geworden - mit Starbesetzung: Neben Cotillard sehen wir Nathalie Baye als durchgeknallte Mutter und Léa Seydoux, die jüngere Schwester, zurückgelassen im Familiengefängnis. Und Vincent Cassel - auch er ein Exportschlager Frankreichs. Der James-Bond-Bösewicht tobt hier als unbeherrschter, gewalttätiger Bruder und Ehemann durch den Film.

Theatralische Filminszenierung

Der eben erst Heimgekehrte schweigt meistens. Wir erfahren weder, warum er vor Jahren weggegangen, noch warum er jetzt zurückgekehrt ist.

Xavier Dolan, der seit Jahren als Ausnahmetalent des franco-kanadischen Kinos gilt, inszeniert die Geschichte wie im Theater - als Gewalt in Sprache und Gesten. Seine familiären Machtspiele und Gefühlsausbrüche erinnern an Ibsen und Ingmar Bergman.

Ein Narr, wer glaubt, das gibt es nur im Kino oder im Theater. Besonders Weihnachten, gerade erst vorbei, ist statistisch die schlimmste Belastungsprobe für viele. Nicht das Ende der Welt - nur Familie. Zeit, sich ihr zu stellen! Und wenn’s nur für zwei Kinostunden ist.

Einfach das Ende der Welt Genre: Drama Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: Frankreich, Kanada Zusatzinfo: mit Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Marion Cotillard, Vincent Cassel Regie: Xavier Dolan Länge: 99 min FSK: FSK ab 12 Jahre Kinostart: 29. Dezember 2016

