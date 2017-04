Stand: 26.04.2017 23:59 Uhr

Die Schönheit des Schicksals Der traumhafte Weg , Regie: Angela Schanelec Vorgestellt von Katja Nicodemus

"Plätze in Städten", "Das Glück meiner Schwester", "Mein langsames Leben", "Orly", "Marseille" - mit diesen Filmen machte sich die Regisseurin Angela Schanelec einen Namen als herausragendes Mitglied der Regiebewegung Berliner Schule - und der jüngsten deutschen Kinogeschichte. Nun kommt ihr neuer Film ins Kino: "Der traumhafte Weg".

Natürlich hat man im Kino schon mal Grillenzirpen gehört. Aber auf der Tonspur dieses Films hört man es anders, intensiver. Nicht als Hintergrundgeräusch. Im neuen Film der Regisseurin Angela Schanelec bekommen die Grillen ihren Auftritt. Und das Zirpen gehört zu einem sommerlichen Moment in Griechenland irgendwann Mitte der 80er-Jahre. Theres, die Deutsche, und ihr englischer Freund Kenneth sind jung und verliebt. Das Geld für ihre Ferien verdienen sie sich als Straßenmusikanten.

Wortlose Szenen, wunderbar fotografiert

Von Griechenland aus reist Kenneth zurück nach England. Seine Mutter ist verunglückt. Theres und Kenneth werden einander eine Weile aus den Augen verlieren, sie werden sich in Deutschland wieder begegnen, eine gemeinsame Nacht in einem Hotelzimmer verbringen. Über drei Jahrzehnte hinweg wird der Film diese beiden Figuren auf ihren bald getrennten Wegen begleiten. In Szenen, die meist wortlos sind. In Bildern von lichter Klarheit, die wunderbar genau fotografiert sind. Die mal abstrakt, mal märchenhaft, mal rätselhaft wirken.

Einmal sehen wir Kenneth in England, bei seiner Mutter, die seit Jahren im Koma liegt. Man könnte die Jahreszahl einblenden, um die im Film vergangene Zeit kenntlich zu machen. Doch Angela Schanelec erzählt eleganter: auf dem Fernsehschirm im Krankenzimmer läuft ein Bericht über Ostdeutsche, die kurz vor dem Fall der Mauer über Ungarn in die Bundesrepublik fliehen.

Kenneth und sein Vater beenden das Leben der Mutter durch eine Überdosis Morphium. Es gibt keine Diskussionen darüber, keine distanzierende Moral des Films. Es gibt nur einen Vater und einen Sohn, die sich wortlos einig sind. Und dann dieses Lied des Sohnes im Sterbezimmer.

Berlin in der Hauptrolle

Seit Beginn der 90er-Jahre arbeitet Angela Schanelec als Regisseurin. In Filmen wie "Das Glück meiner Schwester" oder "Mein langsames Leben" zeichnete sie die Stimmungen und Lebensgefühle von Berliner Mitdreißigern in der Nachwendezeit auf. Auch in "Der traumhafte Weg" spielt die Stadt Berlin eine diskrete Hauptrolle. Ein weiteres Paar betritt den Film: Die Schauspielerin Ariane und ihr Mann leben mit ihrer kleinen Tochter in Berlin. Schon an den Gesten und Blicken der beiden merkt man, dass eine Entfremdung eingetreten ist, noch bevor sie ausgesprochen werden muss. Und bei Angela Schanelec macht ein solcher Dialog keinen Hehl daraus, dass er in einer lauten Großstadt stattfindet.

Nur zufällig werden sich die Wege des ersten Paares mit dem zweiten Paar kreuzen. Nach dreißig Jahren führt Angela Schanelec die Schicksale für einen flüchtigen Moment auf dem Vorplatz des Berliner Hauptbahnhofs zusammen. Hier sitzt Kenneth, inzwischen obdachlos, auf der Straße. Gegenüber besichtigt Arianes Mann eine Wohnung, in der er von nun an alleine leben wird.

Die Unabänderlichkeit des Lebens

Menschen, die ihres Weges gehen und sich dabei zufällig streifen - von dieser Zufallsgelenktheit des Schicksals erzählt Angela Schanelec mit traumwandlerischer Sicherheit. Das Traumhafte an "Der traumhafte Weg" ist die Tatsache, dass wir die Bewegungen der Figuren nicht immer verstehen müssen. Wie in einem Traum folgen wir ihnen, ergeben uns der Unabänderlichkeit des Lebens.

Dieser Unabänderlichkeit verleiht Angela Schanelec eine große Schönheit: Im Auto ihrer Mutter wählt Arianes Tochter einen Song für ihren Schulkameraden aus. Die Kamera wirft einen Blick aus dem Autofenster. Draußen steht Theres an ihrem Fahrrad. Beiden Figuren sind wir einen Film lang gefolgt, doch sie werden einander nie begegnen. So ist es nun mal, das Leben.

Der traumhafte Weg Genre: Drama Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Miriam Jakob, Thorbjörn Björnsson, Maren Eggert Regie: Angela Schanelec Länge: 81 Min. FSK: FSK ab 12 Jahre Kinostart: 27. April 2017

