Drama um jugendliche IS-Terroristen Der Himmel wird warten , Regie: Marie-Castille Mention-Schaar Vorgestellt von Walli Müller

Immer wieder hört man von jungen Menschen, die völlig unauffällig in Deutschland oder Frankreich aufgewachsen sind, nie besonders religiös waren. Dann verschwinden sie eines Tages plötzlich nach Syrien, um für den IS im Dschihad zu kämpfen oder - als Mädchen - einen Dschihadisten zu heiraten! Was unfassbar scheint, versucht nun ein französischer Film zu erklären: "Der Himmel wird warten".

Filmtrailer: "Der Himmel wird warten" Mit ihrem Film "Der Himmel wird warten" trifft Regisseurin Marie-Castille Mention-Schaar einen wunden Punkt. Sie erzählt darin von der Radikalisierung Jugendlicher durch den IS.







Die Eltern fallen aus allen Wolken

Für die Eltern von Sonia bricht eine Welt zusammen, als Polizisten ihre Wohnung stürmen, die 17-jährige Tochter zu Boden werfen und in Handschellen abführen. Ihr Kind - eine Terroristin? Die Eltern haben nichts mitbekommen. Wie ist das möglich? Das Drehbuch der Regisseurin Marie-Castille Mention-Schaar basiert auf Gesprächen, die sie mit fanatisierten Jugendlichen geführt hat. Mädchen wie Sonia, die rechtzeitig gestoppt wurden und deren Eltern sich verzweifelt darum bemühen, wieder einen Zugang zu ihrem Kind zu bekommen.

Lügen und Propaganda im Internet

Der Film zeigt, wie das islamistische Gedankengut in ganz normale Teenager-Köpfe eingepflanzt wird - am Beispiel von Melanie: Ein Mädchen aus katholischer Familie, freundlich, musikalisch, gut in der Schule. Im Online-Chatroom lernt sie einen Jungen kennen, der sie zu verstehen scheint, wie kein anderer. Balsam auf die Teenager-Seele! Mel ist bald süchtig nach dem virtuellen Kontakt mit ihm. Eines Tages stellt er die Gretchenfrage: Glaubst du an Gott?

Kalkulierte Lügen und Links auf Propaganda-Videos im Netz. Wer sich diesen Film anschaut, fängt an zu begreifen, wie die IS-Anwerber Teenager gezielt manipulieren. Das immer griffbereite Handy kann zum Einfallstor werden, warnt Regisseurin Mention-Schaar: "Teenager leben ja heute mit den sozialen Netzwerken. Sie sind süchtig nach ihren Smartphones und Computern. Und der IS mit seiner raffiniert gemachten Propaganda infiltriert gezielt das Netz und bietet da Antworten, wo niemand anderer sie gibt."

Die Regisseurin trifft den richtigen Ton

Der Film wäre niederschmetternd, würde er nicht auf der anderen Seite - am Beispiel von Sonia - zeigen, dass Jugendliche auch wieder entradikalisiert werden können. Die Schlüsselfigur ist dabei Dounia Bouzar, die sich selbst spielt. Sie ist auch im richtigen Leben darauf spezialisiert, junge Menschen aus den doktrinären Klauen der Islamisten wieder zu befreien. Das macht die Geschichte so authentisch.

In ihrem Vorgänger-Film "Die Schüler der Madame Anne" hat Mention-Schaar noch das vergleichsweise harmonische Bild einer Multi-Kulti-Klasse in der Pariser Banlieue gezeichnet. Mit "Der Himmel wird warten" schlägt sie nun Alarm: "Ich glaube, wir müssen uns wirklich selbst hinterfragen: Was geben wir denn unseren Kinder mit? Als Erwachsene, als Gesellschaft, vermitteln wir vielleicht einfach nicht genügend Ideale und Werte."

Ja, dieser Film trifft einen wunden Punkt - und die Regisseurin den richtigen, unaufgeregten Ton, um von diesem politisch so aufgeheizten Thema zu erzählen. Ein sehr sehenswerter Film!

Der Himmel wird warten Genre: Drama Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: Frankreich Zusatzinfo: mit Noémie Merlant, Naomi Amarger, Sandrine Bonnaire Regie: Marie-Castille Mention-Schaar Länge: 105 Min. FSK: FSK ab 12 Jahre Kinostart: 23. März 2017

