DokumentART in Neubrandenburg: Nah am Leben

Auf dem Europäischen Filmfestival DokumentART in Neubrandenburg werden vom 13. bis 17. Oktober 44 Wettbewerbsfilme aus 18 Ländern zu sehen sein. In den Beiträgen geht es unter anderem um alternative Lebensstile, das Verhältnis von Mensch und Natur, die wirtschaftliche Krise in Südeuropa, aber auch um Krankheiten wie Parkinson, Kriege und Flüchtlingsgeschichten.

Ein Forum für junge Filmemacher

Mit rund 1.800 eingereichten Filmen hat es einen Rekord an Bewerbungen gegeben. Viele Streifen kommen von Nachwuchsfilmemachern. Die DokumentART gilt vor allem als Forum für junge Dokumentarfilmmacher in Europa.

Die Filme werden in verschiedenen Sektionen präsentiert. Unter der Überschrift "Ostblock" gehören auch wieder Dokumentationen aus Osteuropa und Mecklenburg-Vorpommern zu den traditionellen Programmpunkten.

NaturNah: Wenn Störche reisen 17.10.2017 18:15 Uhr Der Storch bringt dem Menschen ja angeblich den Nachwuchs, um seinen eigenen Bestand in Mecklenburg-Vorpommern steht es aber gar nicht gut.







NDR zeigt aktuelle Produktionen

Mit insgesamt vier Filmen ist der NDR zu Gast auf der 26. DokumentART. Die ersten beiden Filme in der Sektion "NDR Spezial" stammen aus der Serie NaturNah. Dabei geht es um die Reise der Störche und die vielen Herausforderungen, denen sie ausgesetzt sind. Der 2. NaturNahFilm widmet sich einem einzigartigen Lebensraum, dem Greifswalder Bodden zwischen Rügen und Usedom.

Wettbewerb um vier Preise

Die insgesamt vier Preise sind mit zusammen 9.000 Euro dotiert. Der NDR, der auch langjähriger Medienpartner ist, stiftet den Publikumspreis in Höhe von 1.000 Euro.

Mit Leipzig, Amsterdam und dem tschechischen Jihlava gehört die DokumentART zu den größten europäischen Dokumentarfilmfestivals. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 3.000 Zuschauer das Festival.

