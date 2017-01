Stand: 30.01.2017 17:08 Uhr

Restaurant "Noma": Ameisen à la carte Noma , Regie: Pierre Deschamps Vorgestellt von Thorsten Mack

Anfangs wurden sie belächelt, als "Restaurant Walfischspeck", "Lebertran-Bude" oder sogar als "Robbenficker" bezeichnet. Inzwischen ist das "Noma" vier Mal als das "beste Restaurant der Welt" ausgezeichnet worden. Chefkoch René Redzepi hatte eine Vision: eine ganz neue, eine nordische Küche, die nur frische Lebensmittel aus Skandinavien verwendet - sogar Moos, Birkensaft oder Ameisen. In jedem Gericht soll man die Region und die jeweilige Jahreszeit erkennen. Der Dokumentarfilm "Noma" von Pierre Deschamps erzählt nun die Geschichte eines faszinierendes Kochs, der sich als Entdecker und Erforscher sieht, der herauskriegen möchte, wie die Welt schmeckt und wie wir im Einklang mit der Natur essen können.

Doku über René Redzepis Restaurant "Noma" Kulturjournal - 30.01.2017 22:45 Uhr Autor/in: Thorsten Mack René Redzepi wollte eine nordische Küche, die nur regionale Lebensmittel verwendet - sogar Moos und Ameisen. Die Doku "Noma" erzählt die Geschichte des faszinierenden Kochs.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die nordische Landschaft als Essen

In Grönland habe alles angefangen, sagt René Redzepi. "Da hatte ich die Idee: Zeit und Ort! Jeden Tag ein Gericht servieren, das unseren Gästen davon erzählt, wo in der Welt wir uns befinden und welche Jahreszeit wir haben. Das hört sich einfach an, ist aber sehr schwierig umzusetzen." Die nordische Landschaft - als Essen. Küche als Kultur-Ereignis. René Redzepis Erweckungserlebnis in Grönland war der Beginn einer Gastronomie des Hier und Jetzt. Es war eine Revolution, die er mit seinem Restaurant "Noma" von Kopenhagen aus entfachte. Dabei galt Dänemark als kulinarisch bedeutungslos.

Redzepi auf der Suche nach dem Ureigenen des Nordens

Die Dokumentation spürt Redzepis Geheimnis nach. Was zunächst wie feine Küche aussieht, ist es doch nicht so ganz. Ameisen zum Dessert - abgefahren, genussvoll oder einfach Quatsch? Man könnte denken: nur für eitle Spinner. Dabei wollte Redzepi das Gegenteil von abgehoben. Er sucht das Ureigene des Nordens. Der Sohn mazedonischer Immigranten mag es - bei allem Aufwand - direkt, man könnte sagen: eine "ehrliche" Küche. So wie er es in seiner Heimat erlebte: "Es macht einen großen Unterschied, wenn man als Kind miterlebt, wie Essen gemacht wird. Wie Hühner gerupft werden, wie sie im Ofen braten, ihr Bratensaft in den Reis tropft, der Geruch des Röstens, der Dampf. Kleine Dinge wie diese erinnere ich, und sie treiben mich an."

Den Augenblick, das Hier feiern. Und das in Dänemark, einem Land ohne eigenständige gehobene Küche, aber mit Blumen vom Wegesrand. Visionen machen erfinderisch, was die Landschaft eben bietet: Wurzeln, Pilze und Gräser - sogar Moos. Statt Haute-Cuisine-Chichi wie Himalaya-Salz würzt er lieber mit Birkensaft. Nachhaltig und bodenständig, aber mit höchstem Ansprüchen.

Wir schauen in den Kopf eines Kochs

Die Dokumentation schaut nicht nur auf die Teller, schwelgt nicht nur in Ergüssen über Genüsse oder Philosophie. Wir erleben den Druck hautnah, als das "Noma" den Titel als "bestes Restaurant" verliert und sich dann zurück an die Spitze kämpfen will. Wir sehen etwas Seltenes: Wir schauen in den Kopf eines Kochs: wie er seine Ideen entwickelt, mit welcher Hingabe er sie umsetzt, wie hart er sein kann, und wie anerkennend zugleich.

"Wir haben im 'Noma' unglaublich viel Erfahrung", sagt der Chefkoch. "Ich glaube, die höchste Kreativität kommt von den Menschen, die am besten informiert sind. Die besten Reisen machen. Das Beste lesen. Die besten Zuhörer. Diejenigen, die am besten auch völlig bedeutungslos erscheinende Momente wahrnehmen. Und sie speichern und verarbeiten. Und dann, in einem besonderen Moment, sehen sie Verbindungen zwischen dem Jetzt und einer Erinnerung. Sie verschmelzen beides. Dann erschaffen sie etwas Neues." Im "Noma" wird mit Seeigeln wie mit einfachem Gemüse gekocht. So wurden die Robbenficker zum weltbesten Restaurant. Redzepi ist der Geist, der alles zusammenhält. Weil er eine Küche entwickelte, die weltweit aufgegriffen wird. Eine irrsinnige Leistung und ein wahnsinnig intensiver Film.

Wer durch den Film auf den Appetit kommt, wird allerdings einen weiten Weg auf sich nehmen müssen: Das "Noma" wird im Februar erst einmal geschlossen. René Redzepi und sein Team planen für April und Mai ein Open-Air-Restaurant in Mexiko. Da wird dann mal nicht nordisch gekocht.

Noma Genre: Dokumentarfilm Produktionsjahr: 2015 Produktionsland: Großbritannien Regie: Pierre Deschamps Länge: 99 Min. Kinostart: 9. Februar 2017

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 30.01.2017 | 22:45 Uhr