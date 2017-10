Stand: 04.10.2017 12:54 Uhr

Zwei Filmfestivals an der Ostseeküste starten

Das Darßer Naturfilmfestival zeigt vom 4. bis zum 8. Oktober herausragende Naturfilme aus Deutschland sowie internationale Highlights. Zwölf Produktionen sind für den Deutschen NaturfilmPreis nominiert, der zum zehnten Mal verliehen wird.

Viele NDR Produktionen im Programm

"No Water, No Life. No Blue. No Green." - dieses Zitat der Meeresbiologin Dr. Sylvia Earle beschreibt den diesjährigen Festivalschwerpunkt "MeerWildnis". Im Fokus stehen Filme und Vorträge zum Thema Meere und Ozeane. Zum ersten Mal wird eine Multivisionsshow in Zusammenarbeit mit dem Umweltfotofestival "Horizonte Zingst" präsentiert. "GEO"-Fotograf Solvin Zankl entführt die Besucher in die geheimnisvolle Tiefsee. In der Darßer Arche in Wieck werden unter anderem mit Jan Haft und Oliver Goetzl zwei der aktuell erfolgreichsten deutschen Naturfilmer zu Gast sein.

Im Programm sind auch viele NDR Produktionen aus den Sendereihen NaturNah, mare TV, nordstory oder Expeditionen ins Tierreich zu sehen. So schließt der erste Tag mit einer Festival-Premiere ab: Mit der NDR Naturfilm-Produktion "Der Kleine Panda - Verborgen im Himalaya" werden äußerst seltene Aufnahmen des kleinen Panda-Verwandten gezeigt.

Etabliertes Festival in Norddeutschland

Die beiden mit jeweils 7.500 Euro dotierten Hauptpreise werden in diesem Jahr von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig verliehen. Die Festrede zum Jubiläum hält die Direktorin des NDR Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern Elke Haferburg.

Bis Sonntag werden beim Darßer Naturfilmfestival rund 50 Veranstaltungen rund um das Thema Natur in Born, Prerow, Stralsund, Wieck und Zingst angeboten. Auch das Stralsunder Ozeaneum beteiligt sich wieder. Das Festival hat sich seit seiner Entstehung vor 13 Jahren zum größten Festival dieser Art in Norddeutschland entwickelt. Jedes Jahr kommen bis zu 3.000 Besucher. Medienpartner sind NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin im NDR Fernsehen.

Gleichzeitig: "1. Rügen International Film Festival"

In Sellin auf Rügen startet außerdem zum ersten Mal ein Filmfestival, das sich mit Produktionen beschäftigt, die rund um die Ostsee entstanden sind. Filme aus Deutschland, Schweden, Estland, Dänemark und Polen sind zu sehen.

Eröffnet wird das viertägige Festival mit der Aufführung der deutschen Produktion "Trugspur", dem neusten Film aus der Usedom-Krimi-Reihe mit Katrin Sass. Die Filme, die im Wettbewerbsprogramm laufen, das unter dem Motto "To See the Sea" steht, wetteifern um den mit 7.500 Euro dotierten Preis für den besten Film. Das neue "Rügen International Film Festival" mit Aufführungen in Inselorten wie Lauterbach, Sellin, Sassnitz und Putbus soll ab jetzt jährlich stattfinden.

