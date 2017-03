Stand: 13.03.2017 10:24 Uhr

Architekturträume in Wolfsburg auf der Leinwand von Janek Wiechers

Im Kulturzentrum Hallenbad in Wolfsburg haben die Architekturfilmtage begonnen. Unter dem Titel "Gebaute Visionen" zeigt die Architektenkammer Niedersachsen in Kooperation mit der Stadt Wolfsburg Spiel- und Dokumentarfilme, die sich mit Architektur auseinandersetzen.

Projekte und Visionen

Dossier Elbphilharmonie - Hamburgs neues Wahrzeichen Nach fast zehnjähriger Bauzeit ist die Elbphilharmonie in Hamburg endlich eröffnet worden. Hier finden Sie alles zur Eröffnung und zur spannenden Baugeschichte dieses Konzerthauses. mehr

Eröffnungsfilm ist die NDR-Produktion "Die Elbphilharmonie - von der Vision zur Wirklichkeit." Für die Dokumentation haben die Filmemacher elf Jahre lang die Entstehung des Millionenprojekts im Hamburger Hafen begleitet - von den ersten Skizzen der Architekten bis zur Bauabnahme. Vier Protagonisten stehen im Mittelpunkt: unter anderem berichten ein Baggerfahrer und ein Stahlbauer, die bei der Entkernung des alten Speichers und dem Bau der Dachkonstruktion mitgewirkt haben. Der Film erzählt vom Traum der Architekten, etwas Großes zu schaffen, aber auch davon, wie eklatante Fehlplanungen das gigantische Architekturprojekt immer teurer werden lassen.

Auch zu sehen ist in Wolfsburg "Die Stadt als Beute", ein Dokumentarfilm über den aktuellen Immobilienboom in Berlin. Er macht erfahrbar, wie die Gentrifizierung ganzer Viertel einkommensschwache Mieter an die Ränder der Stadt verdrängt und wie Architektur das Stadtbild rasant verändert. Die Doku "Last Exit Alexanderplatz" dreht sich um den 20 Jahre währenden Streit unter Architekten und Stadtplanern, was aus dem Platz im Osten Berlins werden soll.

Wechselnde Festival-Orte

Schließlich gibt es den Spielfilm "High Rise", zu Deutsch Wolkenkratzer, mit Jeremy Irons in der Hauptrolle. Der Sciencefiction-Thriller spielt in einem Hochhaus in der Zukunft.

Die Architekturfilmtage der Architektenkammer Niedersachen finden in jedem Jahr in einer anderen Kommune statt. Diesmal wurde Wolfsburg ausgewählt. Die Stadt spielt eine wichtige Rolle in der architektonischen Moderne. Dort stehen unter anderem Bauten berühmter Architekten wie Zaha Hadid, Hans Scharoun und Alvar Aalto.

Architekturträume in Wolfsburg auf der Leinwand Das Filmfestival "Gebaute Visionen" in Wolfsburg setzt sich in Dokumentar- und Spielfilmen mit Architektur auseinander. Die Filme erzählen von Architektenträumen, aber auch von Fehlplanungen. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 13.03.2017 | 08:00 Uhr