Stand: 10.01.2017 13:56 Uhr

Strenge Sicherheitsmaßnahmen zur Elphi-Eröffnung

Am Mittwochabend werden zur Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie 2.100 geladene Gäste erwartet, darunter Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel. Die Polizei hat nach dem Anschlag von Berlin ihr Sicherheitskonzept entsprechend angepasst, wie Sprecher Timo Zill NDR.de mitteilte. Die sichtbarsten Folgen: Die direkten Zufahrtswege zum Konzerthaus werden mit Betonpollern gesichert.

Hauptfahrrinne komplett gesperrt

"Die Anschlagsgefahr bleibt abstrakt hoch", sagte er auf Anfrage. "Die Gefährdungseinschätzung vor dem Anschlag in Berlin gilt auch weiterhin. Uns liegen jedoch keine konkreten Terrorhinweise für Hamburg vor." Sprengstoffspürhunde würden im Vorfeld des Events die Elbphilharmonie nach Sprengsätzen absuchen. Auch im Bereich Landungsbrücken, wo viele Schaulustige erwartet werden, "wird die Polizei sichtbar mit Fußstreifen Präsenz zeigen", sagte Zill. Außerdem sei man bezüglich des Luftraums darauf vorbereitet, "im Fall der Fälle geeignete Maßnahmen zu treffen." Des Weiteren werde es verschiedene verdeckte Maßnahmen geben, auf die der Sprecher aber nicht weiter eingehen wollte.

Darüber hinaus hätten die Beamten vor allem den Hafen im Blick: Den Angaben zufolge wird die Wasserschutzpolizei die Hauptfahrrinne der Elbe zwischen dem Lotsenhöft auf der Elbinsel Steinwerder und Baakenhöft von 19.45 bis 23 Uhr für den Schiffsverkehr sperren. Auch der Sandtorhafen wird von 16 bis 24 Uhr nicht befahrbar sein.

Weitere Informationen Elbphilharmonie: Sicher rein- und rauskommen Ein Konzertsaal hoch über der Erde mit verzweigtem Treppen-System, Brandschutz, Evakuierungspläne: Die Elbphilharmonie ist auch in puncto Betriebssicherheit eine Herausforderung. mehr

Der Anleger an den Landungsbrücken bleibt hingegen offen, dementsprechend werden die HADAG-Fähren ihren normalen Fahrplan einhalten. Eine Ausnahme bilden die Linien 72 und 73, die sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag in den Abendstunden bestimmte Haltestellen, wie beispielsweise den Anleger direkt an der Elbphilharmonie, nicht anfahren (genauere Informationen dazu erhalten Sie bei der HADAG unter Telefon (040) 311707 - 22).

Mahatma-Gandhi-Brücke wird gesperrt

Auch in der Hafencity kommt es zu Einschränkungen: So ist die Zufahrt über die Mahatma-Gandhi-Brücke von Mittwoch 15 bis Donnerstagmorgen 2 Uhr gesperrt. Der Kaiserkai ist dann nur noch für Anlieger frei über den Großen Grasbrook befahrbar. Diese Regelung gilt auch am Donnerstag zu den gleichen Zeiten. Anlieger wurden über Posteinwurf informiert und erhalten Zufahrtspässe.

Das Parkhaus in der Elbphilharmonie ist vom 10. Januar um 15 Uhr bis zum 13. Januar um Mitternacht gesperrt. Gleiches gilt an beiden Tagen für den Platz der Deutschen Einheit. Grundsätzlich fahren weder Taxen noch Privatfahrzeuge vor die Elbphilharmonie. Die Vorfahrt für Taxen endet am Sandtorkai vor der Mahatma-Gandhi-Brücke.

Shuttle für Konzertgäste

Für Konzertgäste steht an den beiden Eröffnungstagen eine Sonderparkfläche am "Hamburg Cruise Center" in der Hafencity kostenlos zur Verfügung. Diese liegt etwa 950 Meter vom Konzerthaus entfernt an der Vancouverstraße. Ein HVV-Bus-Shuttle fährt vor und nach dem Konzert im Fünf-Minuten-Takt zwischen Sonderparkfläche und Elbphilharmonie hin und her.

Plaza an den Eröffnungstagen geschlossen

Die Plaza an der Verbindungsstelle von altem Kaispeicher und dem modernen Glasaufbau der Elbphilharmonie wird an den beiden Eröffnungstagen für das Publikum nicht zugänglich sein. Erst am Freitag können Besucher wieder auf die Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe - von 10 bis 24 Uhr.

Weitere Informationen mit Video Große Lichtshow zur Elbphilharmonie-Eröffnung Die Elbphilharmonie-Eröffnung wird voraussichtlich nicht nur im Konzertsaal spektakulär, sondern auch von außen. Die Fassade wird passend zur Musik illuminiert. NDR.de überträgt live. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Fernsehen | NDR aktuell | 10.01.2017 | 15:45 Uhr