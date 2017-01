Stand: 28.01.2017 10:43 Uhr

Strahlende Orgeltöne in der Elbphilharmonie

15 mal 15 Meter ist sie groß und circa 25 Tonnen schwer: Die Orgel der Elbphilharmonie aus der Bonner Werkstatt Klais. Sie hat 4.765 Pfeifen. Sie ist ein unübersehbares musikalisches und architektonisches Element des Großen Saals. Jetzt gab die Titular-Organistin der Elbphilharmonie-Orgel ihr erstes Solistenkonzert. Außer einem Werk von Johann Sebastian Bach standen überwiegend Werke des 20. Jahrhunderts auf dem Programm. Am Ende gab es riesigen Jubel für Iveta Apkalna.

Von Elisabeth Richter

Ein Orgelkonzert in einem Konzertsaal ist eine ganz andere Sache als in einer Kirche. Wenn das Konzert dann noch in der Elbphilharmonie stattfindet, muss man sich wirklich umstellen. Hier ist der Spieltisch mitten auf der Bühne, das Publikum drum herum. Man bekommt mit, dass Orgelspiel an manchen Stellen auch mit Akrobatik zu tun hat. Besonders wenn heikle Passagen mit Händen und Füßen zu spielen sind.

Alle Facetten des Instruments kommen zur Geltung

Iveta Apkalna aus Lettland, die Herrin über die Klais-Orgel der Elbphilharmonie, trat im dunkelblau-metallic schimmernden Hosenanzug auf, das Oberteil gab reichlich viel Rücken frei, undenkbar in einer Kirche. Dabei begann Iveta Apkalna mit einem geistlichen Stück, einer Toccata über den Choral "Allein Gott in der Höh sei Ehr" des lettischen Komponisten Aivars Kalejs.

Natürlich hatte Apkalna die Werke dieses ersten Orgelabends in der Elbphilharmonie so ausgewählt, dass alles Facetten des riesigen Instruments zur Geltung kamen: Opulenteste Klangfülle konnte man zum Beispiel bei der "Sonata erocia" des belgischen Komponisten Joseph Jongen erleben, das volle Orgelplenum hält die Akustik des Saals wunderbar aus.

Organistin spielt schon mal mit dem ganzen Arm auf der Tastatur

Kontraste von ganz fein und sphärisch bis zu scharfen Clustern gibt es in Sofia Gubaidulinas Stück "Hell und dunkel", wo die Organistin schon mal mit dem Arm auf der Tastatur spielt. Ein bisschen kitschig, dabei sanft und ruhig fließend wirkte das mit dynamischen Wellen arbeitende Finale aus Philip Glass' Oper "Satyagraha". Faszinierend waren "Toccata, Adagio und Fuge" von Johann Sebastian Bach.

Kurzer Nachhall der Elbphilharmonie wirkt verstörend

Die verschiedenen Register der Elbphilharmonie-Orgel sind geschickt in die Weinberg-Architektur des Großen Saals integriert und zwar in den höheren Rängen. Man hat das Gefühl, die Töne kommen von oben und füllen den Raum. Durch die ungeheuer differenzierte Akustik der Elbphilharmonie konnte man jede Stimme in Bachs Polyphonie exzellent hören - so gut, wie es in halligen Kirchen nie möglich wäre. Wenn man allerdings bei Orgel an Kirchenakustik gewöhnt ist, wirkt der extrem kurze Nachhall der Elbphilharmonie schon ein bisschen verstörend. Wenn ein Werk zum Ende hin immer mehr Klang aufbaut - und das war bei fast allen Stücken des Abends der Fall - und der Klang dann aber rasend schnell "verpufft", ist das frustrierend. Apkalna machte dies aber durch ihr furioses Spiel mehr als wett.

