Stand: 08.01.2017 10:43 Uhr

Proben im "letzten Geheimnis" der Elphi von Marcus Stäbler

Das Beste ist Yasuhisa Toyota gerade gut genug. Deshalb hat der japanische Akustikdesigner mit seinem Team noch bis zuletzt am Kleinen Saal der Elbphilharmonie Feinheiten justiert. Erst jetzt, am Wochenende, konnte das Ensemble Resonanz, künftiges Residenzensemble im Kleinen Saal, zum ersten Mal den Raum austesten - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nach der Probe berichten die Ohrenzeugen von ihren Eindrücken des "letzten Geheimnisses" der Elbphilharmonie.

Eröffnungsabend mit dem Ensemble Resonanz

















Warme, intime Aura

"Noch ist es nicht ganz gelüftet. Das war der erste Schritt, das Ensemble Resonanz in der Probe zu hören. Der Klang der Streicher war ein sehr schöner, voller, satter. Gute Bässe, sehr knackig das Ganze. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen", sagt ein sichtlich zufriedener Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter nach dem zweiten Probentag des Ensemble Resonanz in der neuen Spielstätte, bei dem keine Aufnahmen gestattet waren. Was genau die Gäste bei der Eröffnung erwartet, soll eine Überraschung bleiben.

Der Kleine Saal der Elbphilharmonie liegt ein Stockwerk tiefer als der Große Saal, auf der Ostseite des Gebäudes. Er fasst bis zu 550 Besucher und umgibt den Hörer mit Eichenholz-Wänden, deren Oberfläche wellenförmig gefräst wurde. Dieses Ambiente verleiht dem Raum eine warme und intime Aura, die Lieben-Seutter sehr schätzt: "Der Saal fühlt sich wunderbar an, man ist hier sehr willkommen. Als Besucher wie auch als Musiker will man am liebsten in der kuscheligen Atmosphäre verharren."

Natürlicher, edler Klang

Durch seine organische Form und die Eichenfarbe wirkt der Raum sehr natürlich - und so klingt er auch, wie Tobias Rempe, Geschäftsführer des Ensemble Resonanz sagt. "Der Ton ist sehr original, sehr unverfälscht, aber auch sehr edel. Der Saal hat einen unglaublich ungebrochenen Gang in der Dynamik, von ganz leise bis ganz laut wird alles so transportiert, wie es sein muss." Das gelte nicht für alle Häuser, oftmals müssten die Musiker eine fehlende Akustik ausgleichen. "Das ist hier überhaupt nicht der Fall", sagt Rempe. Das gleiche gelte auch für die Klangfarbe und das sei fantastisch.

Diesen positiven Eindruck bestätigt Corinna Guthmann vom Ensemble Resonanz aus der Perspektive der Musiker. Auch auf der Bühne des Kleinen Saales klinge alles klar und transparent, betont die Geigerin. "Es ist angenehm, man hört sich gut, aber nicht auf eine einschüchternde Art und Weise. Es ist wirklich eins zu eins." So wisse sie genau, wo nachjustiert werden müsse. "Wir fühlen uns auf der Bühne schnell als Ensemble und können dementsprechend fokussiert in diesem warmen Raum arbeiten."

NDR Kultur sendet die Aufzeichnung des Eröffnungsabends mit dem Ensemble Resonanz am Montag, den 16. Januar ab 20 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 08.01.2017 | 14:20 Uhr