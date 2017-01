Stand: 06.01.2017 10:43 Uhr

Der Intendant ohne Haus ist endlich angekommen von Daniel Kaiser

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck kommen. Es wird der ganz große Bahnhof am 11. Januar, wenn in Hamburg die Elbphilharmonie eröffnet wird. Einer fiebert diesem Termin besonders entgegen: Der Generalintendant des Konzerthauses im Hafen, Christoph Lieben-Seutter. Er steht schon seit Jahren in den Startlöchern und musste eine lange Durststrecke überwinden.

Statt Beethoven dramatischer Feueralarm

Brahms und Beethoven kommen später. Jetzt hört Christoph Lieben-Seutter vor allem noch diese Töne: Die dramatische Terror- und Feuerwarnung. Bislang war es zum Glück immer ein Fehlalarm. "Das Haus verlassen musste ich nur dreimal in den ersten sechs Wochen. Aber den Alarm höre ich fast täglich", sagt er.

Der sensible Alarm gehört zu den Kinderkrankheiten der Elbphilharmonie - wie die streikenden Aufzüge oder die stotternde Rolltreppe. Bei der dramatischen Baugeschichte hat Lieben-Seutter aber vor allem eines gelernt: Langmut. Jetzt ist er drin. Mindestens zwölf, manchmal 16 Stunden arbeitet er in seinem Büro. "Es gibt viel zu tun vor der Eröffnung", sagt er. "Es macht aber einen Riesenspaß. Und man freut sich über jede Stunde, die man hier verbringen kann."

Elbphilharmonie-Konzerte ohne Elbphilharmonie

Endlich angekommen! Fast zehn Jahre lang war Lieben-Seutter Intendant der Elbphilharmonie - ohne Elbphilharmonie. 2007 schon kam der Musikmanager aus Wien nach Hamburg und organisierte "Elbphilharmonie-Konzerte", die aber vor allem noch in der Laeiszhalle stattfanden. "Langeweile ist keinen Tag aufgekommen, trotz des langen Baugeschehens. Aber es gab durchaus eine Phase, während des Baustopps im Jahr 2012, wo man sich nicht sicher sein konnte, ob es nicht erst einmal in einen jahrelangen Rechtsstreit mündet. Da war ich mir nicht sicher, ob ich die Eröffnung erleben werde", erinnert er sich.

Nur ein Gipfel fehlt

Während der Regen durchs unfertige Dach in die Elbphilharmonie tropfte und Lieben-Seutter unverdrossen Konzerte und neue Musikfestivals für Hamburg entwickelte, kamen immer wieder Job-Angebote aus anderen Musikstädten. Diese seien aber trotz allem nie verlockend gewesen, sagt er: "Wer mit so was wie der Elbphilharmonie anfängt, will sie auch fertig machen."

Mittlerweile ist Lieben-Seutter in Hamburg zu Hause. In Wien ist er nur noch zu Besuch. "Ich fühle mich sehr wohl in Hamburg, wo ein Handschlag ein Handschlag ist und klare Ansagen gemacht werden", sagt er. "Das einzige was ich echt vermisse, ist der Wienerwald am Horizont. Ein Hügel wäre schon ganz schön. Von den Alpen will ich gar nicht sprechen."

Aber einen Gipfel gibt es dann ja doch noch in Hamburg, schmunzelt er: "Das Dach der Elbphilharmonie - eine ganz wunderbare alpine Landschaft."

