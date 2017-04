Stand: 04.04.2017 10:30 Uhr

Sternstunde mit New Yorker Philharmonikern von Daniel Kaiser

Die Elbphilharmonie hat Besuch aus Amerika. Zum Finale des Festivals "New York Stories" gab es viel Applaus für das New York Philharmonic mit seinem Chef-Dirigenten Alan Gilbert. Beim ersten von zwei Konzerten stand auch der weltbekannte Cellist Yo-Yo Ma mit auf der Bühne.

Dieses Cellokonzert ist eine Wolke aus Musik, die funkelt und leuchtet. Man kann sich nicht satthören, so viele Farben stecken dann in dem Orchester. Der Finne Esa-Pekka Salonen hat das Stück Yo-Yo Ma auf den Leib geschrieben - mit dramatischer Percussion und auch einer technischen Spielerei: Ein Gerät nimmt die Cello-Töne auf und spielt sie gleich wieder ab. Yo-Yo Ma musiziert in dieser Klang-Schleife ("Loop") mit sich selbst.

Arm in Arm von der Bühne

Der Weltstar flieht fast bescheiden vor dem Beifall und geht lieber selbst applaudierend durchs Orchester. Alan Gilbert steht dann auch meistens eher am Rand und lässt anderen den Vortritt. Arm in Arm verlassen beide die Bühne. Trotz all dieser Harmonie und Höflichkeit will der letzte Funke nicht recht überspringen. Mancher Zuschauer vermerkt auch etwas enttäuscht, dass Yo-Yo Ma nicht eine einzige Zugabe gegeben hat.

Flirt mit der Akustik

Wie neu klingt nach der Pause die 4. Sinfonie von Gustav Mahler - eigentlich ein altbekannter Dauerbrenner in Konzertsälen. Bei den New Yorkern stimmen jede Dosis und jedes Tempo. Da ist jeder Ton liebevoll geformt. Die Holzbläser sind atemberaubend aufeinander abgestimmt. Der Solo-Hornist setzt auf den leisesten Klang plötzlich noch ein kurzes, feines Vibrato, das bis den letzten Winkel des mucksmäuschenstillen Saales wabert. Das Orchester hat den Saal spürbar begriffen und flirtet mit der Akustik. Das sind die letzten zehn Prozent, die Weltklasse ausmachen.

Auf den letzten Metern zu laut

Auch wenn die Sopranistin Christina Landshamer mit dem Lied von den "himmlischen Freuden" zum Finale nicht überall wirklich gut zu verstehen ist und Alan Gilbert erst in den letzten Strophen den Orchesterklang etwas drosselt, ist diese eine Stunde mit dem New Yorker Blick auf Gustav Mahler eine echte Sternstunde für die Elbphilharmonie.

