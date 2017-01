Stand: 13.01.2017 11:34 Uhr

Eröffnungsfestival: Oratorium im 21. Jahrhundert von Raliza Nikolov

Mit Werken aus vier Jahrhunderten wurde am 11. Januar 2017 der Große Saal der Hamburger Elbphilharmonie feierlich eingeweiht - vom NDR Elbphilharmonie Orchester mit Chef Thomas Hengelbrock. Im Rahmen des dreitägigen Eröffnungsfestivals betritt heute Abend Kent Nagano die Bühne, für die Uraufführung des abendfüllenden Oratoriums "Arche" von Jörg Widmann, mit Solisten, drei Chören und dem groß besetzten Philharmonischen Staatsorchester. Insgesamt sind rund 250 Mitwirkende auf der Bühne.

Für das Eröffnungskonzert hatte Wolfgang Rihm, einer der Lehrer Jörg Widmanns, ein neues Stück komponiert, nun folgt also sein vielleicht bedeutendster Schüler mit seiner Antwort auf die Inspiration des neuen Gebäudes mit einem Werk, dessen zentrale Frage die Beziehung des Menschen zu Gott ist.

Interpreten und Raum formen das Werk

Dieses abendfüllende Werk gäbe es selbstverständlich nicht ohne die beteiligten Künstler, sagt Jörg Widmann, aber auch nicht "... ohne diesen neuen, spektakulären, auch irgendwo modernen, aber gleichzeitig archaischen, weltlichen Konzertsaal, gleichzeitig aber auch fast spirituellen Raum, so empfinde ich ihn. Als ich da das erste Mal drin war, damals noch mit Bauarbeiterhelm und mit Gummistiefeln, war ich so beeindruckt davon, dass ich danach erst mal zwei Stunden lang spazieren gehen musste. Ich war enttäuscht, als ich wieder ans Tageslicht kam, und ich wusste, wie mein Stück klingen wird und wusste vor allem wie mein Stück heißen wird - nämlich 'Arche'."

Jörg Widmann spielt damit nicht nur auf das Äußere der Elbphilharmonie an. Er empfindet auch das Innere des Gebäudes als Schiffsbauch und setzt als zentrales Element das Wasser, die Erzählung der Sintflut aus dem Alten Testament, berichtet von zwei Kindern. "Der Anfang des Stückes ist ungewöhnlich, weil nicht ein Klang behauptet wird, sondern es wird erst mal Klang." Der erste Teil heißt zwar biblisch "Es werde Licht", aber Jörg Widmann hat dazu die Überschrift "Es werde Klang" in die Partitur eingetragen: "Über sieben, acht Minuten schält sich überhaupt die erste Tonhöhe heraus, es ist wie ein Ur-Chaos, da ist noch gar nichts. Und das muss man natürlich akribisch notieren, und das sind sehr ausgefallene Spieltechniken, eigentlich auf jedem einzelnen Instrument."

Widmanns erstes Oratorium

Jörg Widmann hat mit Kent Nagano, so sagt er es schmunzelnd, schon viele Schlachten geschlagen, die Oper "Babylon" realisiert, in München, mit dem Librettisten Peter Sloterdijk. Mit "Arche" komponiert Widmann sein erstes Oratorium, die Texte aus der Bibel, aber auch von Matthias Claudius über Friedrich Schiller bis zu Roland Schimmelpfennig, hat Widmann selbst ausgewählt und zusammengestellt - und damit eine neue Tür für sich geöffnet: "Das hat für mich formal wirklich etwas gesprengt, da kommen Dinge zusammen in diesem Stück, die Sie sonst nicht in einem Stück hören würden."

In die Mitte des fünfteiligen Oratoriums setzt Jörg Widmann einen Abschnitt unter der Überschrift "Liebe". Darauf folgt die Apokalypse, das "Dies Irae" - Lied, Choral, Humoristisches, Slapstickhaftes stehen dabei nebeneinander: "Und das war jetzt meine Aufgabe über viele, viele Monate hinweg: Diese Kräfte, die eigentlich auseinanderstreben oder die nicht zueinander drängen, aufeinander zu jagen. Und dass doch eine Einheit daraus wird, und dass es zum Schluss ein großes organisches Ganzes wird." Auch wenn er sagt, da sei etwas für ihn Neues passiert - Jörg Widmann bleibt sich treu in seinem Bestreben, ohne die Tradition zu verleugnen doch eine eigene, ganz persönliche Antwort zu geben auf die Frage - was bedeutet es, ein Oratorium zu komponieren im 21. Jahrhundert.

Von Göttlichem und Menschlichem

Das ist es, was Kent Nagano interessiert. Im Rückblick auf die große Tradition der Hamburger Oper, mit Händel und Telemann im Sinn, möchte er ein Statement abgeben für die Zukunft, und er weiß genau, was für eine Mammutaufgabe er da gestellt hat: "Wenn ich zu einem Komponisten gehe und sage, bitte können Sie etwas Besonderes für diese Gesellschaft und unsere Tradition - einen Teil dieses Statements - machen, das ist eine große Sache."

Und am Ende sind es eben nicht die Schauspieler, sondern die Erzähler-Kinder, die uns den Spiegel vorhalten: "Wir bedürfen ihrer, um friedlich leben zu können. Wir brauchen heute mehr denn je ein 'Dona nobis pacem' ('Schenke uns Frieden')", sagt Jörg Widmann. Es sind die Kinder, die die Botschaft übermitteln, dass wir unser Leben nicht an Götter delegieren können. "Und die Kinder sagen dem Solo-Bariton, der sagt 'in te domine speravi' ('Herr, ich vertraue auf dich'), da ist ein Kriegslärm um ihn herum, und die Kinder machen ihn darauf aufmerksam und halten ihm den Spiegel vor und sagen 'Nein, nicht in Götter, sondern in Euch selbst setzt Hoffnung', und das nachdem man anderthalb Stunden über Götter und Menschen verhandelt hat."

