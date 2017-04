Stand: 20.04.2017 11:49 Uhr

Elphi: Erwartungen erfüllt - und übertroffen

100 Tage Elbphilharmonie - Zeit für eine Bilanz. 250.000 Menschen haben bis jetzt dort Konzerte erlebt. 1,5 Millionen haben die Plaza besucht. NDR Autor und Moderator Daniel Kaiser hat seit der Eröffnung am 11. Januar viele Konzerte in der Elbphilharmonie gesehen und davon berichtet. Sein Kommentar zu den ersten 100 Tagen.

von Daniel Kaiser

Es hat sich gelohnt. Die Elbphilharmonie hat die Erwartungen erfüllt. Und übertroffen. Der Ansturm ist gewaltig und ungebrochen. Eine Karte für die Elphi ist zu einer Art Statussymbol geworden - glücklich, wer eine ergattert hat. Kunst und Kultur haben schon jetzt spürbar einen anderen Stellenwert im Leben der Stadt bekommen. Hamburg kann sich auch international über einen Aufmerksamkeitsschub freuen. Ein Konzertbesuch ist selbstverständlicher geworden. Die Menschen diskutieren plötzlich leidenschaftlich über Klassik und Akustik.

Videos 03:34 min Freudenbilanz nach 100 Tagen Elbphilharmonie 15.04.2017 19:30 Uhr Hamburg Journal Nach viel Hohn und Spott ist die Elbphilharmonie mittlerweile zu einem Besuchermagneten geworden. Das neue Wahrzeichen Hamburgs begeistert - ob im Saal oder auf der Plaza. Video (03:34 min)

Kein Gemischtwarenladen

Diese Akustik in der Elbphilharmonie ist gnadenlos. Sie erhebt das Starke und entlarvt das Schwache. So fanden sich in den ersten 100 Tagen unter den Konzerten viele Tops und manche Flops. Die New Yorker Philharmoniker flirteten geradezu mit dem Saal und zeigten, was alles möglich ist. Der Beethoven-Marathon mit Gustavo Dudamel blieb dagegen eher blass. Man muss mit dieser besonderen Akustik eben auch umgehen können. Bei einem 120 Mann starken Chor, der ungehemmt ins Fortissimo losgelassen wird, klirrt das Ohr und man weiß nicht: Ist das noch Ton oder schon Tinnitus? Die Elbphilharmonie ist wie eine feine Dame: Sie will nicht angeschrien, sondern behutsam angesprochen werden. Auch einige Konzerte mit Mikrofon und Verstärker zeigen, dass der Saal seine Grenzen hat. Nicht alles ist möglich. So groß der Wille ist, das Haus künstlerisch zu öffnen, sollte die Elbphilharmonie nicht zu einem Gemischtwarenladen werden.

Sicherheit muss vorgehen

Abgesehen von den Kinderkrankheiten wie überfüllte Garderoben, langsamer Service bei den Bars, suboptimale Toilettenlogistik und Taxi-Mangel vor der Tür sind die Treppen in Saal und Foyer ein echtes Ärgernis. Viele Stürze und acht schwere Knochenbrüche sind keine Nebensache. Dass die Sicherheit des oft ja älteren Konzertpublikums mit den ästhetischen Vorstellungen der Architekten konkurrieren muss, sodass Nachbesserungen lange verzögert werden, ist echtes Ärgernis.

Bildergalerie 19 Bilder Die Elbphilharmonie - ein Hamburger Wahrzeichen Das neue Konzerthaus im Hamburger Hafen ist wahrer Blickfang: Außen glänzt die spektakuläre Glasfassade, innen beeindruckt der weiße Konzertsaal. Die großartige Kulisse für die Radiopreis-Gala 2017. Bildergalerie

Richtiges und falsches Klatschen?

Die Elbphilharmonie wurde als ein "Haus für alle" gebaut. Und tatsächlich kommen viele Menschen, die noch nie in einem Klassik-Konzert waren. Da wird dann auch mal an den "falschen" Stellen geklatscht. Eigentlich ist das ja ein gutes Zeichen: Da sind neue Leute und denen gefällt's. Wer wird denn da gouvernantenhaft mit Zischlauten andere Zuschauer zum Schweigen bringen wollen? Es kommt aber immer wieder vor (zuletzt am Karfreitag), dass ganze Werke regelrecht kaputtgeklatscht werden. Der Dirigent hatte noch die Arme in der Luft. Diese Momente schmerzen. Konventionen sind nicht immer nur verstaubte Anachronismen eines Bildungsbürgertums, sondern manchmal einfach auch sinnvoll, weil sie ermöglichen, dass viele Menschen gleichzeitig dasselbe erleben können.

Weitere Informationen Elbphilharmonie: Wie komme ich an Karten? Endlich gibt es Konzerte in der Elbphilharmonie zu erleben. Die Nachfrage nach Tickets ist riesig. NDR.de erklärt, wo Sie Karten erhalten und wie Sie am besten zu den Konzerten kommen. mehr

Künstler müssen mehr kommunizieren

Für manche ist ein Konzertsaal Neuland. Die Künstler und die Elbphilharmonie haben hier eine Bringschuld. Es reicht nicht, ein Über-Konzerthaus hinzustellen und ein gutes Orchester spielen zu lassen. Sie müssen das Publikum noch mehr mitnehmen, ihnen noch mehr erklären und sie noch mehr begeistern. Wie erfrischend waren die Konzerte, in denen die Dirigenten kurz das Mikro in die Hand nahmen und erklärten, was sie sich bei dem Abend gedacht haben. Die Elbphilharmonie ist nicht dazu da, elitären Dünkel zu verbreiten, sondern es geht um die Freude an der Musik und um ein Miteinander auf Augenhöhe, wie es die zutiefst demokratische Architektur des Hauses möglich macht. Nur so wird die Elbphilharmonie auch auf Dauer ein lebendiges Haus für alle.

Multimedia-Doku Multimedia-Doku Elbphilharmonie: Hamburg baut ein Wahrzeichen In knapp zehn Jahren hat sich Hamburg mit der Elbphilharmonie ein neues Wahrzeichen gebaut. NDR.de blickt in einer Multimediadokumentation auf die wechselvolle Geschichte - bis hin zur Eröffnung. mehr

Weitere Informationen mit Video Stars, Stolz und Stolperfallen - 100 Tage Elphi Keira Knightley, John Malkovich und eine knappe Viertel-Million Besucher können nicht irren: Die Elbphilharmonie kommt gut an. Doch es gibt auch Probleme in den ersten 100 Tagen. mehr mit Video Elbphilharmonie-Eröffnung im Zeichen der Freude "Sie werden unerwartete Musik hören", sagte Intendant Lieben-Seutter vor der Eröffnung der Elbphilharmonie. Zu Recht: Das Konzert ist anspruchsvoll, kann aber begeistern. (12.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Abendjournal | 20.04.2017 | 19:30 Uhr