Elbphilharmonie-Sonderkonzert für die Polizei von Robert Hauspurg

Als die Teilnehmer des G20-Gipfels am vergangenen Freitag den Klängen der "Ode an die Freude" in der Elbphilharmonie lauschten, waren in den Straßen des Schanzenviertels Böllerexplosionen, zersplitternde Glasflaschen und Polizeidurchsagen zu hören. Seitdem wird heftig diskutiert: über Krawall und Politik, über die Härte und die Notwendigkeit des Polizeieinsatzes während des Gipfels. Diese Diskussionen sind noch nicht beendet.

Eine Woche später ist die Elbphilharmonie erneut der Schauplatz eines massiven Polizeiaufgebots, doch dieses Mal steht die Polizei nicht zum Schutz vor dem Konzerthaus, sondern sitzt drinnen im Konzertsaal auf den Plätzen von Putin oder Trump. Und nun erklangen dort Werke von Johann Sebastian Bach und Arash Safaian.

Konzert zum Dank für den Einsatz

1.000 Polizistinnen und Polizisten mit ihren Partnern hatte das "Hamburger Abendblatt" spontan zum Konzert geladen, um Danke zu sagen und um Respekt zu zollen. Der Hamburger Pianist Sebastian Knauer hat die Idee sofort unterstützt und die musikalische Planung und Leitung übernommen. Knauer wählte für das Programm Stücke seines Lieblingskomponisten Johann Sebastian Bach, aber nicht nur in ihrer ursprünglichen Form: Auch das von Arash Safaian neu komponierte und im letzten Jahr uraufgeführte Werk "ÜberBach" wurde am Donnerstag für die Einsatzkräfte gespielt.

"Weil ich eben auch finde, dass das ein Werk ist, das schon ein bisschen über die Klassik hinausgeht und entsprechend auch kein schwergängiges Werk ist.", erläutert Knauer. Für die meisten Besucher ist es das erste Konzert in der Elbphilharmonie und nicht alle interessieren sich für klassische Musik: "Meine Frau interessiert sich mehr dafür als ich," erklärt ein Gast, "aber ich lasse mich gerne überraschen und bin Neuem gegenüber aufgeschlossen. Es wird bestimmt ein netter Abend werden."

Die Dankbarkeit kommt an

Alle sind dankbar und von der aktuellen Sympathiewelle für die Polizei überwältigt: "Die Bürger haben Kaffee gekocht oder Süßigkeiten gekauft und sind zu uns gekommen und haben uns versorgt. Das ist etwas, was man vorher eigentlich eher selten mitbekommen hat", erzählt eine Beamtin. Und ein Kollege ergänzt: "Es ist einfach schön. Wir genießen das."

Das Publikum war also schon vor dem Konzert bei bester Laune und die wurde vom Zürcher Kammerorchester noch weiter befeuert. Am Ende gab es Standing Ovations, frenetischen Applaus und mehrere Zugaben. Die Stimmen nach dem Konzert klangen dann so: "Das hat mit sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, hergekommen zu sein", "Das war klasse, was hier abgeliefert worden ist und ich kann es mit Worten nicht so richtig beschreiben, wie ich es empfunden habe" und "Ich habe noch keine richtigen Worte, ich muss es erst einmal verdauen. Also es war wirklich toll!"

