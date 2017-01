Stand: 12.01.2017 07:40 Uhr

Elbphilharmonie: Großer Saal, großer Klang?

Die Elbphilharmonie solle einmal zu den zehn besten Konzertsälen der Welt gehören, hatte Hamburgs damalige Kultursenatorin Karin von Welck 2004 gefordert. Über zwölf Jahre später ist das Gebäude nun fertig. Aber wie klingt denn jetzt der neue Saal?

Von Marcus Stäbler

Ein geheimnisvoller Klang, wie aus dem Nichts. Es dauert einen Moment, bis man seine Herkunft ausgemacht hat. In einer Loge links über der Bühne, ziemlich weit oben, steht der Oboist Kalev Kuljus vom NDR Elbphilharmonie Orchester und spielt das Stück "Pan" von Benjamin Britten. Mühelos füllt er den Raum mit seinem weichen Ton; auch auf der gegenüberliegenden Seite des Saals kommt jede noch so feine Schwingung an.

Das Konzept des Akustikers Yasuhisa Toyota scheint aufzugehen. Das war beim umjubelten Eröffnungskonzert eindrucksvoll zu erleben. Obwohl der große Saal der Elbphilharmonie über 2.000 Besucher fasst, wahrt er eine erstaunlich intime Atmosphäre: durch seine besondere Form, die alle Besucher in terrassenförmig ansteigenden Emporen um die Bühne herum gruppiert; durch die gedämpfte Beleuchtung, aber vor allem durch seinen transparenten und trotzdem warmen Klang.

Maßgeschneidertes Programm für den Raum

Thomas Hengelbrock, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, hat das Programm für den Raum maßgeschneidert und dabei den Rahmen eines Sinfoniekonzerts neu definiert. Er erweitert das Repertoire mit Kammermusik und Vokalwerken und erkundet mit seiner Stückauswahl ein wenig bekanntes Terrain: "Wir bringen nicht nur Blockbuster, sondern wir bringen ein Programm, was vielfältig erzählt, eine Hommage an diesen Raum ist. Ich glaube, dass das Programm wunderbar auf den Raum abgestimmt ist und dass es eine wunderbare Reise durch die Zeit ist."

Klare Klangsprache und schroffe Kontraste

Das Programm durchstreifte ein breit gefächertes Repertoire aus vier Jahrhunderten - es reichte von zwei Arien aus dem italienischen Frühbarock, vom Altus Philippe Jaroussky hinreißend gesungen, bis zur neuen und zeitgenössischen Musik - darunter die Uraufführung von Wolfgang Rihms Stück "Reminiszenz", ein Auftragswerk des NDR, mit dem Tenor Pavol Breslik als Solisten. Die Klangsprache von Wolfgang Rihm knüpfte nahtlos ans Vorspiel zu Wagners "Parsifal" an. Dagegen inszenierte Thomas Hengelbrock an anderen Stellen des Programms schroffe Kontraste, etwa beim Übergang einer Motette von Jacob Praetorius zum "Furioso" von Rolf Liebermann.

Keine Grenzen - selbst bei Höllenlärm

Hengelbrock und sein Orchester reizten die dynamischen und farblichen Extreme der Musik aus und nutzten dabei die beinahe unendlichen Möglichkeiten des neuen Saals. Selbst beim Höllenlärm in Bernd Alois Zimmermanns Photoptosis für großes Orchester und Orgel schien der Raum noch nicht an seine Grenzen zu stoßen.

Das Warten hat sich gelohnt

Mit dem Schlusschor aus Beethovens Neunter Sinfonie führte Hengelbrock das Konzert in ein packendes Finale, das noch einmal die ganze Bandbreite auffächerte: vom geheimnisvollen Raunen der Celli bis zum markerschütternden Fortissimo - kraftvoll und trotzdem sehr kultiviert gesungen von den Chören des Norddeutschen und des Bayerischen Rundfunks und den vier Solisten, mit Bryn Terfel als Vorsänger. "Seid umschlungen, Millionen", heißt es kurz vor Schluss des Stücks. Das haben Schiller und Beethoven natürlich nicht auf die Elbphilharmonie gemünzt - aber nach diesem beglückenden Start möchte man doch am liebsten das Gebäude oder gleich die ganze Welt umarmen.

Wenn der erste überwältigende Eindruck nicht täuscht, spielt die Elbphilharmonie jetzt tatsächlich in derselben Liga wie das Amsterdamer Concertgebouw oder der Wiener Musikvereinssaal. Dafür hat sich das Warten gelohnt.

