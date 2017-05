Stand: 08.05.2017 12:03 Uhr

Neues Elbphilharmonie-Programm vorgestellt

600 Konzerte, 20 international renommierte Orchester und hochkarätige Solisten: Die Elbphilharmonie bietet auch in der ersten Spielzeit nach der Eröffnung ein anspruchsvolles Programm.

"Das Programm der kommenden Saison zeigt, dass Hamburg und die Elbphilharmonie den Modus des musikalischen Höhenfluges zur Regel erklären", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda bei der Vorstellung des neuen Programms. Intendant Christoph Lieben-Seutter sieht es ähnlich: "Den Vergleich mit den grandiosen Eröffnungsmonaten braucht es nicht zu scheuen", sagte er.

Musikerporträts von Eötvös und Trifonov

So werden unter anderem Orchester aus Cleveland und Philadelphia, St. Petersburg und Montreal zu Gast sein. Dem Dirigenten Peter Eötvös, den Pianisten Daniil Trifonov und Murray Perahia und dem Bartion Matthias Goerne sind Musikerporträts gewidmet. Als Solisten werden unter anderen die Sopranistin Barbara Hannigan, der Pianist Jewgenij Kissin sowie der Sänger Max Raabe zu hören sein. Thematisch geht es im Februar 2018 nach Tschechien und über die Osterfeiertage in den Kaukasus.

Auch die Konzerte für Hamburg werden in der kommenden Spielzeit fortgesetzt, bei denen zu niedrigen Eintrittspreisen einstündige Konzerte des NDR Elbphilharmonie Orchesters zu hören sind. Den Abschluss bildet das 3. Internationale Musikfest Hamburg. Es findet vom 27. April bis zum 29. Mai 2018 statt und steht diesmal unter dem Motto "Utopie".

Programm ist umfangreicher als geplant

Damit möglichst viele Besucherinnen und Besucher Konzerte in der Elbphilharmonie besuchen können, sei das Programm umfangreicher geworden als geplant, so Lieben-Seutter: "Das große Besucherinteresse aus Hamburg und aus aller Welt ermöglicht es uns, erneut ein dichtes, vielfältiges und spannendes Programm vorzulegen." In der ersten Spielzeit seit der Eröffnung im Januar 2017 haben nach Angaben der Elbphilharmonie 480.000 Menschen Konzerte oder Festivals in dem neuen Konzerthaus besucht.

Insgesamt werden in der neuen Spielzeit rund 850.000 Tickets für die Elbphilharmonie aufgelegt. Zudem gibt es die Wahl zwischen insgesamt über 50 Aboreihen. Im Laufe der Saison werden weitere Konzerte hinzukommen, wodurch sich die Anzahl der verfügbaren Tickets noch erhöhen wird. Der Einzelkartenverkauf für Konzerte in der Saison 2017/18 beginnt am 12. Juni um 10 Uhr.

