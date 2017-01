Elphi-Eröffnung: So reagieren Netz und Medien

Und da war schon ein Ruck durchs Publikum gegangen, denn so analytisch klar, filigran aufgefächert und lupenrein entfaltet erklang Beethoven bisher nicht in dieser Stadt. [...] Nach der Mendelssohn-Ouvertüre zu "Ruy Blas" gab es mit dem Finalsatz aus Johannes Brahms' zweiter Sinfonie D-Dur den ersten wirklichen Fetzer, der die Stärken des Elbphilharmonie-Sounds offenbarte. [...] So druckvoll und nuanciert er dieses kurze Brahms-Häppchen mit vollem Blech und satten Streicherflächen auch vorantrieb, der durchsichtige Klang des Saales machte fast Kammermusik daraus. Nach dem noblen neuen Beethoven ein fast noch famoserer Brahms! Da darf sich Hamburg über dieses neue Soundgewand für den großen Sohn der Stadt schon mächtig freuen. [...] Der Bogen, den Thomas Hengelbrock im zweiten Teil des Konzerts schlug, raubte den Atem. Vom Barock zu Avantgarde und zurück, das Ganze meist in nahtlosem Übergang. Das erzeugte ungeheure Dynamik und Überraschungseffekte, zumal man nie genau wusste, wie es, auch technisch, weiterging. [...] Thomas in der Sound-Schokoladenfabrik. Delikat. [...] Leichte Pannen im Blech vergibt diese Konzerthalle nicht. Analytisch heißt auch gnadenlos: Wenn ein Paukenschlag zu früh erfolgt, erklingt das so deutlich, dass es beinahe schmerzt. [...] Ein formidables Konzert, eine grandiose Feuertaufe für die Elbphilharmonie. Hamburg darf nun - endlich - seinen neuen Konzertsaal feiern.