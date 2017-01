Stand: 22.01.2017 10:20 Uhr

Einstürzende Neubauten: Härtetest für die Elphi von Daniel Kaiser

Sie trommeln auf Benzinkanistern, schlagen gegen Metalleimer und bearbeiten Plastikrohre. Im ganzen Saal scheppert es, als aus einem großen Kübel Hunderte klirrende Plättchen auf den Boden rasseln - wie eine Restaurantladung Buttermesser. Die Ohrstöpsel sind am Eingang nicht zum Spaß verteilt worden. Elbphilharmonie extrem! Statt Brahms oder Beethoven erklang dort am Sonnabend Musik der Einstürzenden Neubauten. Dass ausgerechnet diese experimentelle Band mit Punk-Wurzeln im teuren Konzerthaus-Neubau auftritt, ist dabei mehr als nur ein PR-Gag. Der Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter kennt und schätzt die Musiker nämlich seit Jahrzehnten. Die beiden Konzerte waren in Rekordzeit ausverkauft. Der Jubel wollte kein Ende nehmen.

Einstürzende Neubauten testen Elbphilharmonie-Akustik









Avantgarde-Kunst mit 'historischen Instrumenten'

Damit die Akustik im Saal nicht kollabiert, sind große Teile der "weißen Haut", jene Gipsplatten an der Wand des Konzertsaals, verhängt worden. Trotzdem raschelt es noch überall, als eine glitzernde Notfalldecke aus dem Verbandskasten bei einer Ballade als Instrument zum Einsatz kommt. Blixa Bargeld kündigt zu Beginn ein Konzert auf "historischen Instrumenten" an. Und tatsächlich bespielen die "Neubauten" mehr klassische Instrumente im eigentlichen Sinne als früher. Einmal sitzt sogar ein Cellist auf der Bühne.

Irgendwo klappt eine Tür

Die Akustik hat Grenzen. Nicht alles versteht man, wenn Bargeld sonor seine nihilistischen Texte intoniert. Im Ohr klingelt es aber amtlich, wenn er zu seinem Markenzeichen ansetzt - dem grellen Schrei irgendwo zwischen Munch und einem Alien im Todeskampf. Die mundgeblasenen Glaslampen im Saal scheinen bedenklich zu vibrieren. Dass ausgerechnet aber in der ausgedehnten Stille beim Song "Silence is sexy" eine Tür im Saal lautstark zuschlägt, ist für das Konzert dieser Fortissimo-Band ein großes Metaebenen-Glück.

"Egal was! Hauptsache Elphi!"

Mehr zur Band mit Video Anarchie war gestern: Die Einstürzenden Neubauten Aus ganz Europa waren Fans nach Osnabrück gereist, um die Kult-Band Einstürzende Neubauten zu sehen. Früher waren die Konzerte laut und wild, diesmal verlief es geordneter. mehr

In der Elbphilharmonie, die bislang vor allem Anzüge und Abendkleider gesehen hat, sitzt ein bunt gemischtes Publikum. Ein Hauch von Punk vibriert da noch in den Rängen. Einige Zuschauer sind allerdings gar nicht wegen der Einstürzenden Neubauten gekommen, sondern wegen der Elbphilharmonie. "Wir wollten unbedingt einmal hier rein", gibt einer zu. "Die hätten heute auch aus dem Telefonbuch vorlesen können. Das wäre mir egal gewesen." Die akute Dezibel-Attacke nimmt der Mann gelassen: "Ich arbeite auf dem Bau. Da ist es auch laut." Manchen Neubauten-Fans ist es aber noch nicht laut genug. Immer wieder erklingen tatsächlich Texte wie Mantren mit einem hypnotischen Sog. Als Blixa Bargelds 'Sonnenbarke' mit gonghaften Bewegungen in den Abend segelt, ist da plötzlich viel Harmonie in der Elbphilharmonie.

Weiße Haut ohne Risse

Einige Zuschauer initiieren bisweilen Tanzbewegungen, die ahnen lassen, dass das Ganze in einer kaschemmigeren Umgebung zu ekstatischen Ausbrüchen geführt hätte. Der Raum besorgt ein eigenes Klima. Viele im Publikum sind zum ersten Mal in einem solchen Konzertsaal. Begeistert schlagen sie im Takt auf die edlen Geländer. Zweimal holt der frenetische Jubel die Band für Zugaben auf die Bühne. Am Ende steht die Elbphilharmonie noch. Auch die 'weiße Haut' hat keine Risse bekommen. Und selbst wenn die Akustik erkennbar nicht für diese Art der Avantgarde-Musik geschaffen wurde, ist es doch eine lautstarke, kraftvolle, aufregende Begegnung von musikalischen Welten. Das Experiment ist geglückt.

Weitere Informationen mit Video Elbphilharmonie-Eröffnung im Zeichen der Freude "Sie werden unerwartete Musik hören", sagte Intendant Lieben-Seutter vor der Eröffnung der Elbphilharmonie. Zu Recht: Das Konzert ist anspruchsvoll, kann aber begeistern. (12.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 22.01.2017 | 14:11 Uhr