Stand: 14.02.2017 14:31 Uhr

Cecilia Bartoli begeistert in der Elbphilharmonie von Daniel Kaiser

Cecilia Bartoli hat das Hamburger Publikum begeistert. Die weltbekannte Sängerin hat bei ihrem Debüt in der Elbphilharmonie die Titelrolle der Oper "La Cenerentola" ("Das Aschenputtel") von Gioachino Rossini übernommen. Das Konzerthaus im Hamburger Hafen wurde für einen Abend zum Opernhaus, denn es war nicht nur eine konzertante Aufführung - es wurde auch in Kostümen gespielt. Das Publikum bejubelte dieses besondere Musikereignis - vor allem aber die charismatische Mezzosopranistin.

Typisch Bartoli! Sie hat ganz allein genug Spielfreude für mindestens drei Elbphilharmonien. Es ist ein großes Glück zu erleben, wie sie mit den Augen rollt, wie sie als Aschenputtel in grauer Schürze Schuhe putzt oder als geheimnisvolle Dame im metallisch funkelnden Ballkleid die Treppen herunterschreitet und dabei mühelos opulenteste Koloraturen singt. Doch der Abend ist nicht nur eine Cecilia-Show. Das ganze Ensemble spielt und singt mit Wucht und Witz bei dieser semikonzertanten Aufführung mit Kostümen und Requisiten. Szenen-Applaus gibt es auch für Edgardo Rocha als Fürst Don Ramiro, der wunderschön lyrisch schwört, die geheimnisvolle Unbekannte zu suchen.

Ein Opernabend mit Drive

Die - trotz mancher Streichungen in der Partitur- immer noch drei Stunden Oper vergehen wie im Flug. Die Sängerinnen und Sänger sind ständig in Bewegung - mit Verkleidungen und Verwechslungen. In dem Abend stecken Energie und ein Drive fast wie im Ohnsorg-Theater. Herrlich! Es gibt auch immer etwas zu lachen, wenn etwa die intriganten Stiefschwestern in ihren schrillen Pfauen- und Meerjungfrau-Kostümen dramatisch in Ohnmacht fallen, oder beim leicht trotteligen Vater am Ende der Euro wirklich nur centweise fällt. Die Regie (Claudia Blersch) gibt den Sängerinnen und Sängern schöne, schlichte, effektvolle Einfälle mit. Als die Schneeball-Komödie mit dem Märchen-Fundament kaum noch auflösbar scheint, fesselt Don Ramiro alle Beteiligten miteinander und zurrt sie zusammen - "Zu verworren sind die Fäden / Zu verwickelt ist der Fall".

Blitz und Donner in der Elbphilharmonie

Das Barock-Orchester "Les Musiciens du Princes" aus Monaco unter der Leitung von Gianluca Capuano setzt den Saal mit seinen historischen Instrumenten und viel Humor unter Strom. Tapsige Schritte unterlegt das Cembalo mit einem Slapstick-Soundtrack, und als ein Gewitter durch das Orchester und die Elbphilharmonie fegt, werden die Lichtschalter und Deckenstrahler an und aus geknipst. Sogar in der Orgel gehen dann die Lampen hektisch an uns aus.

Mühelose Weltklasse

Am Ende dieses langen Opernabends dreht sich Bartoli im Hochzeitskleid immer noch wie im Rausch im Kreis und trägt ihre Koloraturen mühelos in die Ränge hinauf: ein Cecilia Surround System! Diese Frau ist ein Phänomen. Die letzten Takte vermischen sich schon mit lautem Jubel. Es ist ein leidenschaftlicher, witziger Weltklasse-Abend - eine Sternschnuppenstunde für die noch junge Elbphilharmonie.

