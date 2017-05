Stand: 06.05.2017 11:28 Uhr

Heimspiel in der Elphi für Alexander Krichel von Daniel Kaiser

Mit Jubel, Trampeln und stehenden Ovationen hat das Publikum am Freitagabend in der Elbphilharmonie den Pianisten Alexander Krichel gefeiert. Der Hamburger begeisterte im Kleinen Saal des Konzerthauses mit Etüden von Chopin und Schumann.

"Vom Kitsche befreit sind Tasten und Töne!" - Wenn Alexander Krichel spielt, haben bei Chopin schwerfälliges Pathos und Seichtes keine Chance. Mit einer ungestümen, manchmal atemlosen, jugendlichen Wucht rauscht er durch die romantischen Meisterwerke. So schnell kann man gar nicht gucken und manchmal auch nicht hören, wie seine Finger die schwierigen, komplexen Tastengewitter entstehen lassen. Krichel ist ein bisschen wie Lucky Luke - schneller als sein Schatten. Aber seine Virtuosität ist nie Selbstzweck.

Ohne Sauerstoffmaske

Etüden sind eigentlich Fingerübungen aus dem Klavierunterricht. Chopin und Schumann prägten mit ihren ausgewachsenen Werken allerdings eine neue künstlerische Gattung. Bei Chopin steht in jedem Stück eine andere technische Schwierigkeit im Vordergrund. In der ersten Etüde wird fast die ganze Klaviatur in Arpeggien (also in gebrochenen Akkorden) von links nach rechts in großen Wellen bespielt. In der fünften werden nur die schwarzen Tasten benutzt. Die siebte Etüde fordert schnelle Doppelgriffe in der rechten Hand. Krichel besteigt diese Achttausender der Klaviermusik ohne Sauerstoffmaske. Mit leichter Hand gelingt ihm alles, ohne eine seelenlose artistische Nummer daraus zu machen.

Der neue Star am Pianistenhimmel: Alexander Krichel DAS! - 03.05.2017 18:45 Uhr Autor/in: Marie Teresa Giese Premiere in der Elphi: Am 5. Mai gibt der erste Hamburger Solist ein Konzert. Im Kleinen Saal der Elbphilharmonie spielt Klaviervirtuose Alexander Krichel Werke von Chopin und Schumann.







5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Brillante Feuerwerke

Wenn in der Revolutionsetüde einzelne Töne seinen ganzen Körper wie elektrische Schläge durchzucken, spürt man, wie Krichel mit atemberaubender Technik, aber eben auch einem großen Herzen spielt, und den Schmerz Chopins über den Verlust seiner polnischen Heimat nachempfindet. Er zündet brillante Feuerwerke, gegen die der Trubel des Hafengeburtstages vor der Tür nur das leichte, arhythmische Flackern einer defekten Motel-Leuchtreklame ist.

Krichel entdeckt Linien und rote Fäden in den Stücken, die wahrscheinlich nicht mal Chopin aufgefallen waren. Es ist ein überragend intelligentes Spiel, das zeigt, wie tief Krichel die Stücke und ihre Zusammenhänge durchdrungen hat. In Schumanns sinfonischen Etüden op. 13 blitzen immer wieder Ironie und sarkastische Echos auf, die das schizophrene Schillern in der Musik Schumanns aufnehmen.

Musik mit Kopf und Herz

Gleich drei Zugaben fordern die begeisterten Zuschauer. Krichel bedankt sich mit Stücken von seiner aktuellen Ravel-CD. Bei der impressionistischen Kreuzfahrt "Une barque sur l'océan" sieht man ein Bötchen auf dem Wasser schaukeln und die Wellen wachsen. "Können Sie noch?", ruft Krichel vor der zweiten Zugabe ins Publikum, bevor er sich bei "Alborada del gracioso" mit Leidenschaft der technischen Herausforderung stellt, an einer Stelle in kürzester Zeit immer dieselbe Taste anzuschlagen, wofür nur Top-Flügel nicht zu schwerfällig sind. Mit "Lullaby", einem Schlaflied aus eigener Feder, verabschiedet Krichel nach diesem gelungenen Heimspiel das Publikum. Für genau solche Abende mit Kopf und Herz ist dieser Saal gebaut worden.

Weitere Informationen mit Video Alexander Krichel: Hamburg bedeutet mir viel Ein junger Hamburger Pianist begeistert die Musikwelt: Nun gibt der 28-jährige Alexander Krichel sein Debüt in der Elbphilharmonie. Mit NDR 90,3 spricht er über die Liebe zu seiner Heimatstadt. mehr 79 Minuten impressionistisches Glück Der Hamburger Pianist Alexander Krichel hat für seine neue CD drei Klavierzyklen Maurice Ravels eingespielt. Sein Spiel lässt Nachtfalter flattern, Zwerge toben und den Galgen knarzen. mehr Elbphilharmonie - Hamburgs neues Wahrzeichen Nach fast zehnjähriger Bauzeit ist die Elbphilharmonie in Hamburg endlich eröffnet worden. Hier finden Sie alles zur Eröffnung und zur spannenden Baugeschichte dieses Konzerthauses. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Abendjournal | 08.05.2017 | 19:00 Uhr