Wählen Sie Ihr Lieblingsgedicht!

Zum Welttag der Poesie können Sie ihr Lieblingsgedicht wählen. Die beliebtesten Gedichte werden renommierte Schauspieler am 21. März live im NDR Kultur Studio vortragen: am Vormittag der als Synchron- und Hörbuchsprecher bekannte Volker Hanisch; und am Nachmittag die Schauspielerin Maria Hartmann.



Also, stimmen Sie bis zum Montag, 20. März 22 Uhr ab, welche Gedichte Sie am Tag der Poesie im Programm von NDR Kultur hören wollen. Wir sind gespannt!

Nelly Sachs - Ihr Zuschauenden Details Hochemotional und sprachlich zart - so prangert die Literaturnobelpreisträgerin Nelly Sachs in diesem zum Ende des Zweiten Weltkriegs entstandenen Gedicht die Schreckenstaten der Nationalsozialisten an.

Friedrich von Schiller - Sprüche des Konfuzius Details Ein weiser Umgang mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft - Friedrich Schiller formulierte auch in Gedichten seine humanistischen Ideale.

Monika Rinck - Verlängerungen Details Wieso brauchen Menschen einander? Das fragt die in Berlin lebende Autorin Monika Rinck in diesen Versen - sozusagen ein lyrisches Forschungsanliegen, das sich durch ihr Werk zieht.

Gottfried Benn - Tag, der den Sommer endet Details Gottfried Benn kehrte nach seinem Schreibverbot während der Zeit des Nationalsozialismus mit den sogenannten "Statischen Gedichten" in den Literaturbetrieb zurück, elegische Lyrik, wie diese - voller Sehnsucht nach Sommer.

Heinrich Heine - Leise zieht durch mein Gemüt Details Von Felix Mendelssohn Bartholdy vertont, von vielen geliebt: Heinrich Heines 1831 entstandenes Gedicht erzählt von frühlingshaftem Aufbruch - Heine selbst zog passenderweise gerade von Deutschland nach Frankreich.

Ror Wolf - Das amerikanische Herumliegen Details Ror Wolf jongliert mit Sprache und grotesker Komik, um zu sagen: die Welt ist kläglich, das gilt für alle Menschen auf gleiche Weise. Jeder Versuch, dem zu entfliehen, wäre sinnlos.

Marion Poschmann - Normalverteilung der Ereignisse Details Monika Poschmann löst in ihren Gedichten Wirklichkeit auf, textet fragmentarisch, spielt mit Assoziationen. So auch in diesem Gedicht, das Eindrücke einer Reisegruppe zu beschreiben scheint.

Bertolt Brecht - Die Liebenden Details Ein Kranich und eine Wolke - diese zunächst hübsche Liaison verspricht nicht allzu nachhaltig zu sein, meint Bertolt Brecht in typisch zynischem Ton.

Ricarda Huch - Nicht alle Schmerzen sind heilbar Details Die Dichterin Ricarda Huch, eine der bedeutenden Vertreterinnen der Neuromantik, stellt schwermütig fest: Manche Wunden bleiben. Und nichts, das da mehr blühen kann.

Marie Luise Kaschnitz - Juni Details Ein sonniger Juni-Tag - ein Neuanfang für Mensch, Tier und Natur. Marie Luise Kaschnitz beweist in diesem 1947 veröffentlichten Gedicht ihre stets eindrucksvolle Beobachtungsgabe.

Ernst Jandl - bibliothek Details Der österreichische Lyriker Ernst Jandl beschreibt 1977 in diesem Gedicht die Bibliothek als Gefängnis der Bücher. Vielleicht eine Aufforderung: Lesen statt einstauben lassen!

Silke Scheuermann - Der Tag, an dem die Möwen zweistimmig sangen Details Quallen, Möwen, spielende Kinder - das Treiben am Strand steht in Silke Scheuermanns Gedicht für eine zwischenmenschliche Beziehung. Sie debütierte 2001 mit dem gleichnamigen Lyrikband.

Carl Zuckmayer - Ratschläge für gutes Trinken Details Der selbst erklärte Weinliebhaber Carl Zuckmayer erläutert sein Regelwerk für ein gesundes Besäufnis: stets in netter Gesellschaft, nur bei guter Laune und ohne anschließenden Filmriss.

Rainer Maria Rilke - Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens Details Dieses Gedicht widmet Rainer Maria Rilke seiner Geliebten, der Malerin Lou Albert-Lasard im Jahr 1914. Darin beschreibt er, dass es Gefühle gibt, die nicht verbalisiert werden können.

Ingeborg Bachmann - Die gestundete Zeit Details Natur, Tier, Mensch, Liebe - alles zerfällt in diesem Gedicht aus dem gleichnamigen Band, der 1953 erschienen, Ingeborg Bachmanns Ruhm als eine der größten Dichterinnen der europäischen Moderne begründete.

Else Lasker-Schüler - Morituri Details Kaum schöner lässt sich Hass und Wut poetisch in Worte fassen. Ihre Dichtkunst machte die jüdisch-deutsche Else Lasker-Schüler zu einer herausragenden Vertreterin der avantgardistischen Moderne.

Theodor Kramer - Lob der Verzweiflung Details Der jüdische Exil-Dichter Theodor Kramer verstand sich als lyrischer Freund der einfachen Leute. Exemplarisch dafür steht dieses Gedicht, in dem er die Verzweiflung als kostbaren Antrieb der Armen beschreibt.

Johann Wolfgang von Goethe - Prometheus Details Johann Wolfgang von Goethe lässt seinen Prometheus die Götter entthronen. Ein selbstüberhöhter Rebell, der Autoritäten in Frage stellt - typisch Sturm und Drang.

Thomas Bernhard - Mein Urgroßvater war Schmalzhändler Details Ein monologisierender Ich-Erzähler, der auf seinen Leben und die prägendsten Figuren darin zurückblickt - in diesem Fall seinen Urgroßvater. Ein Charakteristikum der Lyrik des österreichischen Schriftstellers Thomas Bernhard.

Nora Bossong - Ganymed Details Sehr eigenwillig vereint Nora Bossong das Alltägliche und das Düstere. Bedrohliches, fast schon Morbides umhüllt eine schöne Frau in diesem 2007 erschienenen Lyrik-Debüt.

Kurt Schwitters - An Anna Blume Details Kurt Schwitters verbreitete sein inzwischen sehr populäres, dadaistisches Gedicht 1920 als Werbung für seinen neuen Gedichtband an den Litfaßsäulen in seinem Wohnort Hannover. Etliche Lyriker und Künstler auf der ganzen Welt ließen sich von dem Text zu eigenen Werken inspirieren.

H.C. Artmann - vorsommerliches rondo Details Inhaltlich surrealistisch und überspitzt spielerisch in der Form - dafür steht auch diese nächtliche Szene aus der Feder des österreichischen Lyrikers Hans C. Artmann.

Christa Reinig - Robinson Details Robinson auf der einsamen Insel - der isolierte Mensch taucht immer wieder auf in der Lyrik der feministischen, DDR-kritischen Christa Reinig.

Ann Cotten - Ingeniös, begriffen Details Zerbrochene Liebe zwischen Bierdeckeln und Kneipen-Melancholie - die Poetry-Slammerin und Lyrikerin Ann Cotten befasst sich in ihren Texten mit den Problemen der modernen Großstadtbewohner.

Erich Kästner - Die Existenz im Wiederholungsfalle Details Der Kinderbuchautor Erich Kästner begibt sich auf Zeitreise und fragt sich, wie es wäre, die ganze Jugend noch einmal zu erleben. Die Antwort: wunderbar!

Barbara Köhler - in the movies Details Immer wieder setzt sich Barbara Köhler lyrisch mit dem Ich auseinander - meist voller Metaphern und Andeutungen. In diesem Gedicht vergleicht sie das Sehen eines Films mit dem Erkennen der eigenen Person.

Sarah Kirsch - Im Sommer Details Noch ist alles friedlich beim Blick in die Landschaft, zumindest für den, der die Zeitung nicht aufschlägt. Poetische Reflexionen aus dem Jahr 1976 von der DDR-kritischen Sarah Kirsch.

Gertrud Kolmar - Trauerspiel Details Aus der Perspektive eines Tigers beschreibt Gertrud Kolmar eine ausweglose Gefangenschaft. Gesellschaftskritik übertragen in die Tierwelt - die typische Handschrift der im Konzentrationslager in Auschwitz ermordeten Jüdin.

Peter Rühmkorf - Noch einmal Einmal noch Details Ein letztes Mal noch bunte Farbenpracht sehen, ein letztes Mal noch wild und gefährlich leben - vieldeutig und sprachlich virtuos schreibt der Nachkriegsautor Peter Rühmkorf über den Herbst des Lebens.

Sabine Schiffner - die erinnerung ist ein wundersames palais Details Sprachlich melodisch und inhaltlich stets rätselhaft entwirft Sabine Schiffner, Jahrgang 1965, in ihren Gedichten eine Art romantische Moderne. In diesen Versen philosophiert sie über die Kraft der Erinnerungen.

Friederike Mayröcker - was brauchst du Details Was macht das Leben kostbar, fragt die Österreicherin Frederike Mayröcker in diesen Versen. Ihre Liebeserklärung ans Immaterielle, die Natur und das Gefühl, zuhause zu sein.

Kurt Tucholsky - Das Ideal Details Kurt Tucholsky, wortgewandter, oftmals politischer Journalist in der Weimarer Republik, philosophiert über die ewige Suche nach dem Glück. Und stellt fest: Irgendetwas fehlt immer.

Wolfgang Borchert - Antiquitäten Details Der kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs jung verstorbene, bedeutende Autor der Trümmerliteratur Wolfgang Borchert persifliert in diesem Gedicht die Verehrung von Antiquitäten. Neues muss her - mit dieser Haltung sprach er seinerzeit vielen aus der Seele.

Mascha Kaléko - Kleine Havel-Ansichtskarte Details Stadtbewohner, die bei einem Sonntagsausflug in die Natur vergeblich ihrer künstlichen Welt entfliehen wollen. Melancholische Großstadtlyrik von Mascha Kaléko, der großen Poetin der Neuen Sachlichkeit.

Joachim Ringelnatz - Bumerang Details Der für seine humorvolle Lyrik bekannte Joachim Ringelnatz lässt einen Bumerang fliegen und entgegen aller Erwartung kehrt das Wurfspielzeug nicht zurück - das Publikum wartet stoisch weiter.

