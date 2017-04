Stand: 28.04.2017 17:50 Uhr

Literatur für Kinder: "Hundert Stunden Nacht" Hundert Stunden Nacht von Anna Woltz Vorgestellt von Katharina Mahrenholtz

Anna Woltz ist eine dieser wenigen herausragenden Kinderbuch-Autorinnen, deren Bücher man auch jedem Erwachsenen in die Hand drücken möchte - weil es einfach richtig gute Literatur ist. Voller Weisheit und Witz, dicht erzählt, ganz nah an der Zielgruppe und niemals belanglos.

Ihr Rezept klingt einfach: "Ich versuche immer zuerst, die Eltern loszuwerden, denn Eltern sind langweilig in einer Geschichte. Sie sagen, Du musst zum Abendessen zu Hause sein, ins Bett gehen und schlafen. Solche langweiligen Sachen. Trotzdem sind Eltern wichtig. Also entdecken meine Helden am Anfang, dass ihre Eltern etwas total Schlimmes gemacht haben und werden sehr wütend. Ich liebe es, über wütende Kinder zu schreiben. Und am Ende merken sie, dass Eltern nur normale Menschen sind, die auch Fehler machen."

Weg von den Eltern - hinein in den Hurricane

So ist die Protagonistin Fitz in "Gips oder Wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte" wahnsinnig sauer auf ihre Eltern, weil die sich getrennt haben - und damit glücklicher sind. In Woltz' neuem Roman "Hundert Stunden Nacht" ist es Emilia, die schon lange unzufrieden mit ihren Eltern ist und richtig explodiert, als sie erfährt, dass ihr Lehrervater die aufgebrezelte Mitschülerin anhimmelt.

Was genau läuft da? Emilia will es nicht wirklich wissen, schnappt sich die Kreditkarte des Vaters und haut ab nach New York. Dort landet sie in diversen Schwierigkeiten und schließlich mitten im Hurrikan "Sandy". Den hat Anna Woltz 2012 selbst erlebt - eine schreckliche Erfahrung, wie sie sagt - und nichts lag ihr ferner, als darüber zu schreiben: "Ich habe keine Sekunde daran gedacht, ein Buch über den Hurrikan zu schreiben. Alles, woran ich denken konnte war: Habe ich genug zu essen, wie kann ich nicht erfrieren, was soll ich tun? Ans Schreiben dachte ich gar nicht. Aber als nach vier Tagen die Lichter wieder angingen, dachte ich: Das war das größte Abenteuer überhaupt. Natürlich schreibe ich darüber."

Überzeugende Protagonisten

In "Hundert Stunden Nacht" lernt Emilia die Geschwister Abby und Seth kennen. Deren Mutter ist verreist, der Vater gestorben. Mit ihnen hat Woltz wieder ihren kleinen Kosmos geschaffen, mit einer Handvoll überzeugender Protagonisten, die mit starken Gefühlen fertig werden müssen. Seth möchte den Vater vergessen und kapselt sich ab, während Abby mit eisernem Willen ins Leben drängt. In diese Gemengelage gerät Emilia, als sie feststellt, dass das Appartement, das sie übers Internet gebucht hat, gar nicht existiert. Abby lädt sie kurzerhand ein, bei ihnen zu wohnen, was Seth schließlich zögernd akzeptiert. Als der Hurrikan näher kommt, stößt auch noch der leicht durchgeknallte 17-jährige Jim zu ihnen. Eine verrückte kleine Gruppe, die während des Unwetters eng zusammenrückt und schließlich nicht nur den Sturm übersteht, sondern noch so einiges mehr.

"Hundert Stunden Nacht" ist das erste Jugendbuch der Niederländerin, das auf Deutsch erscheint. Die drei Vorgänger waren für Kinder von acht bis zehn Jahren. Zurzeit erwartet Anna Woltz ihr erstes Kind und wird wahrscheinlich eine - zumindest kurze - Schreibpause einlegen. Zum Glück warten noch viele ihrer Bücher auf Übersetzung!

Mehr von Anna Woltz: Gips oder Wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte 09.10.2016 14:05 Uhr NDR Info Die zwölfjährige Fitz macht eine harte Zeit durch: Sie wünscht sich, dass ihre Eltern wieder zusammenkommen und verliebt sich in den geheimnisvollen Adam... (Leser ab 10 Jahren). mehr Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess 07.06.2015 14:05 Uhr NDR Info Samuel verbringt die Sommerferien mit seiner Familie auf einer Nordseeinsel. Leider bricht sich sein Bruder schon am ersten Tag das Bein - ein Glück! Denn so lernt Samuel Tess kennen. mehr Kükensommer 07.06.2015 14:05 Uhr NDR Info Die schreiberische Kraft und die schwebend-leichte Tonlage der Niederländerin Anna Woltz lassen aufhorchen. Jede Wette, dass wir von dieser Autorin noch Einiges erwarten dürfen. mehr

Hundert Stunden Nacht Seitenzahl: 256 Seiten Genre: Jugendbuch Zusatzinfo: ab 14 Jahren Verlag: Carlsen Preis: 15,99 €

