Jugend-Krimis mit hohem Thrillerfaktor von Katja Eßbach, NDR Info

Mitfiebern bis zum Schluss, knifflige Kriminalfälle und düstere Geheimnisse für Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren: NDR Info stellt drei besonders spannende Jugend-Krimis vor.

In der Falle mit der Überflieger-Clique

Thrillerfaktor: 95 Prozent

Elisabeth Herrmann ist eine sehr renommierte Krimiautorin, die seit Jahren auch Thriller für Jugendliche schreibt. Und ihre Thriller haben dieses Label unbedingt verdient, sie sind nervenzerreißend spannend bis zum oft überraschenden Ende. So auch bei ihrem neuem Buch "Die Mühle". Dessen Protagonistin Lana studiert bereits seit zwei Jahren, als sie jäh an ihre Vergangenheit erinnert wird: An ihrer Schule gab es eine besonders coole Clique, die Lana nur von Weitem bewundern konnte. Doch durch einen merkwürdigen Zufall wird sie zu einem Wochenendausflug der Überfliegergruppe eingeladen. Und schnell überschlagen sich die Ereignisse: Der Ausflug führt Lana und die Clique in eine verlassene Mühle mitten im Wald. Dort scheint alles für sie vorbereitet zu sein. Aus anfänglicher Freude wird rasch Panik, denn die Mühle stellt sich als Falle heraus ...

Elisabeth Herrmann schreibt sehr direkt und unverstellt, die Gewaltszenen sind einigermaßen explizit. Das empfohlene Leseralter von 16 Jahren ist deshalb ernst zu nehmen. (cbt / ab 16 Jahren / 442 Seiten / 17,99 Euro)

Eine Drohne lüftet ein gefährliches Geheimnis

Thrillerfaktor: 90 Prozent

Der 17-jährige Jona ist ein interessanter Protagonist. Er ist ob seiner Überheblichkeit und Besserwisserei sehr unsympathisch. Als Leser wünscht man ihm mehr als einmal die Pest an den Hals. Aber Ursula Poznanski versteht es geschickt, Jona so in die Bredouille zu bringen, dass er gezwungen ist sich zu ändern. Jona ist hochbegabt und beginnt gerade sein Studium. Seine eigentliche Liebe aber ist eine selbstentwickelte Drohne, die imstande ist, mithilfe der Handynummer jede Person aufzuspüren und zu verfolgen. Dadurch fühlt sich Jona allen überlegen. Aber dann entdeckt er ein Geheimnis, das besser nicht gelüftet worden wäre. Plötzlich schwebt er in großer Gefahr, ist nun auf die Hilfe anderer angewiesen.

Ursula Poznanski hat bereits mehrfach gezeigt, dass sie spannende Jugend-Thriller schreiben kann. "Elanus" ist ein weiterer Beweis dafür. (Loewe / ab 14 Jahren / 413 Seiten / 14,95 Euro)

Mord auf der Klassenfahrt

Thrillerfaktor: 90 Prozent

Vlieland ist eine holländische Insel in der Nordsee. Sie ist das Ziel einer Klassenfahrt, auf die sich alle gefreut hatten. Aber dann wird Kiki, das am meisten umschwärmte Mädchen der Schule, tot aufgefunden. Schnell stellt sich heraus, dass fast jeder ein Mordmotiv hatte. Und dann zieht ein Unwetter herauf, das die Insel von der Außenwelt abschottet. Allen ist klar, dass der Mörder noch auf der Insel sein muss, wahrscheinlich direkt unter ihnen. Allmählich macht sich Panik breit ...

"Schnick, schnack, tot" ist ein blöder Titel für einen psychologisch ausfeilten Thriller, der bis zum Schluss die Spannung hält und mit einem tatsächlich überraschenden Ende aufwartet. (one / ab 15 Jahren / 281 Seiten / 10 Euro)

