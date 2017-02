Drei Heldinnen zum Verlieben

Stand: 03.02.2017 17:32 Uhr

Gerade an Wochenenden mit ungemütlichem Wetter ist man dankbar für richtig schöne Bücher. NDR Info stellt drei Romane vor, mit denen Kinder ab zehn Jahren Regen und Kälte vergessen können, um stattdessen in die Welt der Heldinnen Calypso, Raymie und Binny abzutauchen.

"Eine Geschichte der Zitrone" von Jo Cotterill

Der Titel "Eine Geschichte der Zitrone" irritiert - mit Zitronen hat dieses Buch nur ganz am Rande zu tun. Es geht um Calypso, die seit dem Tod der Mutter sehr zurückgezogen lebt. Der Vater ist in seiner Trauer versunken und Calypso muss viele "Erwachsenenaufgaben" übernehmen. Trost findet sie nur in den Büchern, die ihre Mutter ihr hinterlassen hat.

In der Schule gilt Calypso als Außenseiterin, bis eine neues Mädchen in die Klasse kommt: Die resolute Mae liebt ebenfalls Bücher. Sie beschließt, dass Calypso ihre Freundin wird. Auch Maes Familie schließt das einsame Mädchen ins Herz - und so beginnt für Calypso ein neues Leben. Doch irgendwann wird klar: Auch ihr Vater braucht Hilfe.

Es geht um Depressionen, ohne dass das jemals so benannt wird. "Eine Geschichte der Zitrone" von Jo Cotterill ist alles andere als ein Problembuch, sondern einer diesen ruhigen Romane, die ohne Thrill und Effekte auskommen und trotzdem niemals langweilen. Am Ende ist man beglückt und voller Gedanken. (Königskinder / ab elf Jahren / 256 Seiten / 16,99 Euro)

"Little Miss Florida" von Kate DiCamillo

Raymie, Beverly und Louisiana - es ist ein ungewöhnliches Trio, das sich zu Anfang des Buches "Little Miss Florida" zusammenfindet. Alle Mädchen bereiten sich auf den "Little Miss Florida"-Wettbewerb vor, alle haben unterschiedliche Pläne. Raymie hofft, mit einem Sieg ihren Vater zu beeindrucken. Louisiana will mit der Siegprämie ihren Kater aus dem Tierheim holen. Und Beverly will gar nicht gewinnen, sondern die Veranstaltung sabotieren, um ihre Mutter zu ärgern. Die drei Mädchen werden trotz einiger Widrigkeiten Freundinnen und schlittern von einer verrückten Situation in die nächste.

"Little Miss Florida" ist eine Wundertüte voller sprühender Ideen. Die Autorin Kate DiCamillo hat drei wundervolle Charaktere geschaffen, die immer wieder überraschen und zu Herzen rühren. Dazu knallkomische Dialoge, die oft ins herrlich Absurde abgleiten - ohne dabei sinnlos zu werden. Jedes Wort, jede Person, jeder Handlungstwist hat seine Berechtigung in diesem skurrilen, absolut hinreißenden Buch. (dtv junior / ab zehn Jahren / 232 Seiten / 12,95 Euro)

"Binny - Streng geheim!" von Hilary McKay

Binny ist mit ihrer Familie gerade umgezogen und tut sich schwer, in ihrer neuen Klasse Freundinnen zu finden. Vor allem die zickige Clare ärgert sie, wo sie nur kann. Und dann zerstört ein Unwetter das Dach des Cottages, in dem Binny wohnt. Während der Reparatur zieht die Familie in eine schrammelige Ferienwohnung ziemlich weit draußen. Und die Vermieterin ist ausgerechnet Clares Mutter!

Eines Tages findet Binny die Aufzeichnungen eines Mädchens, das lange vor ihr in dem Haus die Sommerferien verbracht hat. Diese Clarry hätte Binny gerne kennengelernt, stattdessen bekommt sie unverhofft eine andere Freundin.

Die großartige Hilary McCay schreibt in "Binny - Streng geheim!" abwechselnd aus Binnys und Clarrys Perspektive. Beide Geschichten hängen zusammen - und ausgerechnet Binnys Mitschülerin Clare ist das Bindeglied. "Streng geheim!" ist der zweite Band der "Binny"-Reihe, wesentlich dichter und besser als der erste, den man nicht unbedingt kennen muss, um dieses Buch zu mögen. (Aladin / ab zehn Jahren / 288 Seiten / 14,95 Euro)

