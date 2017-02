Stand: 17.02.2017 12:41 Uhr

Dinos, Drachen und Ritter gehen immer von Korinna Hennig, NDR Info

Viele Drei- und Vierjährige lieben Dinosaurier, Drachen und Ritter. Gerade für Kleinere gibt es auch lesenswerte Bilderbücher zum Thema. NDR Info stellt drei davon vor.

"Folge niemals einem Dinosaurier"

"Eines Nachmittags entdeckten Philipp und seine Schwester Sophie eine Reihe seltsamer Fußabdrücke" - Auskenner wissen gleich auf der der ersten Seite Bescheid: Es muss sich um einen Dinosaurier handeln. Die beiden Kinder folgen den Fußspuren und erstellen nach und nach sozusagen ein Profil des Delinquenten. Weil die Spuren tief sind, muss der Dino besonders schwer sein; weil sie zum Fischteich führen, mag er Wasser. Doch plötzlich hören die Fußspuren auf - und natürlich ist das der Punkt, an dem die Fantasie der Kinder erst richtig loslegt. Davon lassen sie sich auch durch ihre Eltern nicht abhalten.

Philipp und Sophie bauen eine Dinosaurierfalle. Das ist sehr hübsch gezeichnet als kindgerechte Versuchsanordnung, und am Ende siegt natürlich die Fantasie. Ein bisschen Spurensuche, ein bisschen Anarchie - und eine nette, harmlose Dino-Geschichte, auch schon für Dreijährige.

"Folge niemals einem Dinosaurier" Buch von Alex Latimer

Lappan Verlag, 12,95 Euro

"Der Ritter, der nicht kämpfen wollte"

Geschichten, in denen als Menschen angezogene Tiere die Hauptrolle spielen, sind Geschmackssache. Der Held in diesem Buch ist eine Maus in Ritterrüstung, und das ist eigentlich für die Geschichte nicht unbedingt nötig. Aber davon mal abgesehen, ist es ein lustiges Buch, das sich besonders deshalb zum Vorlesen eignet, weil es in Reimform geschrieben ist.

Ritter Leo ist freundlich, liest gern und mag alle Tiere, deshalb ist Kämpfen eigentlich nicht so sein Ding. Seine Eltern, die mit ihm auf einer Burg leben, wollen das aber nicht einsehen, zumal gerade ein Drache in der Nachbarschaft sein Unwesen treibt. So lässt sich der kleine Leo doch noch breitschlagen, als Drachenbezwinger in die Welt hinauszuziehen. Und da kommt ihm nicht nur seine Freundlichkeit, sondern auch seine Bücherleidenschaft zugute.

Leo überzeugt den gefährlichen Greif, dass Kämpfen keine gute Idee wäre - und liest ihm stattdessen aus seinem Fabelbuch vor. Auch einen Troll und zum Schluss den gefährlichen Drachen zähmt Leo auf diese Weise - und kehrt am Ende als Held in die Burg zurück. Viel zu gucken und einiges an Lesestoff für Drei- bis Vierjährige.

"Der Ritter, der nicht kämpfen wollte" von Helen und Thomas Docherty

Ellermann Verlag, 12,99 Euro

"Ritter Hedebald und der Wolf"

Der Held in diesem Buch ist sozusagen das Gegenteil von Ritter Leo. Sein Problem ist die Langeweile. Denn Drachen sind ausgestorben, Jungfrauen wollen nicht mehr gerettet werden, und auch sonst gibt es nicht mehr so richtig viel Grund zum Kämpfen. Dafür hat er immerhin einen richtig guten Ritternamen: Hebestreit Degenhart Fronibald Wolkenbruch von Wolkenstein.

Ritter Hedebald, wie ihn alle der Einfachheit halber nennen, langweilt sich also. Doch da kommt schon ein Auftrag um die Ecke: Ein Wolf versetzt die Dorfbewohner in Angst und Schrecken. Hedebald zieht los, um ihn unschädlich zu machen - doch wie sich herausstellt, ist der Wolf wider Erwarten harmlos. Denn er kann sprechen und ist schwer erkältet.

Warum der erkältete Wolf den Bauern trotzdem gefährlich wird und wie Ritter Hedebald ihn mithilfe seines großen Kessels von seinem Schnupfen kuriert, erzählt das Buch "Ritter Hedebald und der Wolf" ziemlich unterhaltsam. Mit ausreichend Burggedöns und trotzdem ganz und gar unkriegerisch - auch schon für Dreijährige.

"Ritter Hedebald und der Wolf" von Oskar Abendrot und Isabel Grosse Holtforth

Knesebeck Verlag, 12,95 Euro

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Buchtipp | 18.02.2017 | 07:55 Uhr