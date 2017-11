Stand: 07.11.2017 14:05 Uhr

Einblicke in die "Reichsbürger"-Szene Reichsbürger. Die unterschätzte Gefahr von Andreas Speit Vorgestellt von Charlotte Voß

Seit im Oktober 2016 ein sogenannter Reichsbürger bei einer Razzia in Bayern auf mehrere SEK-Beamte geschossen und einen von ihnen tödlich getroffen hat, steht die Bewegung verstärkt in der Öffentlichkeit. Aber was wollen sie? Und warum hatten wir vorher nichts von ihnen gehört? Antworten darauf gibt es im Sammelband "Reichsbürger. Die unterschätze Gefahr", den Andreas Speit herausgegeben hat.

Skurrile Zeremonie mit pseudoreligiösen Elementen

Es ist ein Buch, das von Extremen handelt. Manches davon erscheint skurril - so wie eine "Krönungszeremonie" vor Hunderten zahlenden Gästen in Wittenberg:

In einer Industriehalle ist auf einer Bühne ein Altar mit Kerzenständern und Engelsfigur aufgebaut. Fitzek schreitet zur Musik von "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss zur Bühne, hinter ihm sieben seiner Jünger. Ein Zeremonienmeister ist verkleidet mit einem Umhang, der an Harry-Potter-Filme erinnert, klopft hin und wieder mit einem Stab bedeutungsvoll drei Mal auf den Boden und sagt mit Predigerstimme Sätze wie: "Anbetung des Höchsten." Fitzek kniet vor dem Altar nieder und bittet um "Führung des Herren". Später wird ihm sein Königsmantel in Hermelin-Optik umgehängt, dann Reichsapfel, Zepter, Krone und Schwert übergeben - alles mit ernster Miene. Zitat aus dem Buch "Reichsbürger. Die unterschätzte Gefahr"

Was für viele nach totaler Spinnerei klingt, ist für Reichsbürger Peter Fitzek totaler Ernst. Er hat das Reichsbürgertum am weitesten getrieben. 2012 rief er ein Königreich aus, schuf mit dem Engelgeld später eine Alternativwährung, gründete eine Bank und eine Gesundheitskasse. Inzwischen sitzt Fitzek wegen schwerer Untreue und Urkundenfälschung im Gefängnis - und es laufen weitere Prozesse gegen ihn.

Zehn Aspekte der Reichsbürger-Szene

Buch-Tipp: "Reichsbürger. Die unterschätze Gefahr"







Fitzek ist einer der Protagonisten aus der Szene, die der Sammelband "Reichsbürger. Die unterschätze Gefahr" in zehn Aufsätzen beschreibt.

Mal geht es um eine einzelne Person, mal um die Genese der Bewegung: ihre Militanz; den Umgang unserer Verwaltung und unserer Verfassungsschutzorgane mit den Reichsbürgern. Es geht um geschlechtsspezifische und regionale Auf- und Anfälligkeiten sowie die Nähe der Anhänger zur rechtsextremen Szene und zu Gruppierungen im Ausland.

Verschwörungstheorien machen Gespräche fast unmöglich

Für Herausgeber Andreas Speit - Journalist und Experte für Rechtsextremismus - schwingt in allen Kapiteln des Buches mit:

Ein Dialog auf Augenhöhe ist bei den Anhängern der fundamentalistischen Reichsideologie schwierig. Die Konstruktion einer vermeintlich gegen Deutschland und die Deutschen gerichteten Verschwörung führt zu der Selbstüberhöhung, einer besonderen Gruppe anzugehören, die Einsichten in Zusammenhänge hat, welche anderen verborgen bleiben, weshalb es gleichwertige Gespräche kaum geben kann. Zitat aus dem Buch "Reichsbürger. Die unterschätzte Gefahr"

Die Reichsbürger-Szene, schreibt Speit, habe sehr unterschiedliche Akteure, expandiere und radikalisiere sich. Ihre mehr als 12.000 Anhänger haben viele Differenzen - politische und persönliche.

Hat der Verfassungsschutz "nichts gesehen, nichts geahnt"?

Erst im Dezember vergangenen Jahres, also zwei Monate nach den tödlichen Schüssen in Bayern, stufte das Bundesamt für Verfassungsschutz die Reichsbürger in ihrer Gesamtheit als staatsfeindliche Bewegung ein. Warum so spät?

"Kein Frühwarnsystem", heißt dazu passend ein Beitrag. Der Autor hat sich die Verfassungsschutzberichte der vergangenen Jahre angeschaut und festgestellt, dass eine Bewegung, die seit mehr als drei Jahrzehnten den Staat in seiner heutigen Form hinterfragt, unter dem Radar geblieben ist.

Waren sie lästig? Hat man sie einfach nicht ernst genommen? Die Reichsbürger mit ihren langen schriftlichen Abhandlungen, mit denen sie Amtsstuben, Polizeireviere und Behörden beschäftigt haben? Hier heißt es:

Die Reichsbürger können nach dem nationalsozialistischen Untergrund als das nächste große Versagen des Verfassungsschutzes gelten. Nichts gesehen, nichts geahnt -und das, obwohl Teile der Reichsbürger regelmäßig im Blick der Dienste waren. Zitat aus dem Buch "Reichsbürger. Die unterschätzte Gefahr"

Die einzelnen Aufsätze des Sammelbandes haben einige wenige inhaltliche Überschneidungen, die in Summe aber nicht weiter auffallen. Unterm Strich bekommt der Leser gute Einblicke in die Reichsbürger-Szene.

Reichsbürger. Die unterschätzte Gefahr von Andreas Speit Seitenzahl: 216 Seiten Verlag: Ch. Links Veröffentlichungsdatum: 1. September 2017 Bestellnummer: 9783861539582 Preis: 18,00 €

