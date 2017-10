Stand: 24.10.2017 11:51 Uhr

Bilderbücher machen Spaß - und schlau! Vier Neuerscheinungen für Kleine und Größere Vorgestellt von Korinna Hennig, NDR Info

Bilderbücher kann es gar nicht genug geben, denn Lesen macht schlau. Mit dem Lesen anfangen können die Kleinen gar nicht früh genug, denn: Früh übt sich! NDR Info stellt hier vier Neuerscheinungen für kleinere und größere Kinder im Bilderbuchalter vor.

Für die ganz Kleinen

Die Ziege Liese ist gefräßig, und vor allem hat sie das Grünfutter satt. Deshalb probiert sie alles, was ihr vor die Nase kommt: Schweinefutter, Katzenmilch, die Ringelblumen der Bäuerin. Schlussendlich macht sie auch vor der Unterhose des Bauern nicht halt. Das allerdings bekommt ihr gar nicht gut, und sie braucht eine ganze Woche, um sich zu erholen!

Das großflächig, bunt und naturgetreu illustrierte Bilderbuch "Liese frisst alles!" folgt dem bewährten "Oh nein, schon wieder!"-Prinzip. Deshalb funktioniert es auch schon für kleinere Bilderbuchleser - mit großer Heiterkeit über die dickköpfige Ziege, die sich ein artfremdes Lebensmittel nach dem anderen einverleibt.

Ein freches Buch für Drei- bis Vierjährige

"Finger weg von diesem Buch" - es bedient das Anarchie-Bedürfnis von Kindern, die langsam selbständiger werden - und für vorlesende Eltern liefert es ein bisschen Pädagogik-Ironie mit. Gleich auf der ersten Seite nämlich lauert ein lustiges himmelblaues Kugelmonster, das alles dafür tut, Kinder von diesem Buch fernzuhalten: drohen, schmollen, Wutanfälle kriegen.

Wer trotzdem nicht folgt und weiter umblättert - und das wird jedes Kind tun -, wird mit immer neuen Zorn-Ausbrüchen des kleinen Monsters belohnt. Lustig und besonders gut geeignet für Kinder, die noch nicht so versessen auf Bücher sind. Denn was verboten ist, ist bekanntlich besonders reizvoll.

Lustige Lügen von Papa - für größere Kindergartenkinder

Die Bilderbuch-Autorin Katharina Grossmann-Hensel betrachtet gern die Welt der Erwachsenen durch die Augen der Kinder - zum Beispiel, wenn sie der Frage nachgeht, was Eltern eigentlich abends machen, wenn die Kinder schon schlafen. Diesmal geht es um die Frage, was der Vater eigentlich macht, wenn er zur Arbeit geht.

Weil sein Hemd abends ein bisschen nach Fisch riecht, fragt der Sohn genauer nach - und der Vater liefert eine frei erfundene Karriere als Seeräuber. Dass er natürlich nicht, wie der Sohn, über das nötige Fachvokabular verfügt, bringt ihn nur dazu, die Geschichte noch mehr auszuschmücken. Herrlich karikaturhaft in leuchtenden Tuschefarben illustriert.

Für Vorschulkinder: Alles über Sport

Sprechende Tiere in Menschengestalt sind beliebte Helden in Bilderbüchern - gerne auch völlig ohne Not. Wer die legendären Bilderbücher des Amerikaners Richard Scarry kennt, weiß aber, dass man Tiere auch mit subtilem Humor zu Protagonisten machen kann. In diesem Buch machen Giraffen Stabhochsprung, Elche angeln und Esel sind Hammerwerfer. Vom Baumstammwerfen über Rugby bis Slacklining - der Autor stellt so ziemlich alle richtigen und Möchtegern-Sportarten vor, in vielen Einzelbildern und mit viel Information für kleine Wissens-Nerds.

Der trockene Humor von Autor Ole Könnecke ist dabei ein kleines Bonbon für die Vorleser. Allein schon, weil er alle Sportarten - für Kinder nachvollziehbar - mit dem Attribut "herrlich“ versieht: "Motocross ist ein herrlicher Sport. Man fährt mit Vollgas durch den Matsch, und am Rand stehen die Zuschauer und freuen sich."

