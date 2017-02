Stand: 27.02.2017 11:41 Uhr

Bender zeichnet differenziertes Bild der AfD Was will die AfD? Eine Partei verändert Deutschland von Justus Bender Vorgestellt von Dagmar Pepping, NDR Hauptstadt-Korrespondentin

Man kann zur AfD stehen, wie man mag - eines ist sicher: Diese Partei hat die politische Landschaft in Deutschland ordentlich durcheinander gewirbelt. Auch wenn die Höhenflüge in den Umfragen erst einmal deutlich flacher werden: Die AfD hat sich trotz aller innerparteilichen Querelen offenbar als weitere Kraft etabliert.

Justus Bender kennt die Alternative für Deutschland so gut wie kaum ein anderer Journalist. In seinem Buch "Was will die AfD? Deutschland verändert sich" liefert der Redakteur der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" interessante Einblicke in ihre Entstehungsgeschichte. Er schildert die ständigen innerparteilichen Querelen, die Machtkämpfe der Spitzenfunktionäre ebenso wie die Ziele der jungen Partei.

Für Bender gleicht die AfD einem Hochseil-Akrobaten, immer einen Schritt entfernt vom Absturz. Man müsse einfach hinschauen und anderen erzählen, was man gesehen habe:

"Es ist eine große Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die Medien, denen aus der AfD stets der Vorwurf gemacht wurde, ihr zu schaden, vielleicht größeren Anteil an ihrem Erfolg hatten als die Programmarbeit der Parteimitglieder." Zitat aus dem Buch "Was will die AfD?"

Persönliche Erlebnisse in der AfD-Welt

Das Buch lebt von Benders persönlichen Erlebnissen in der AfD-Welt: Parteitage, Begegnungen mit Spitzenfunktionären oder den Vordenkern der neuen Rechten in Deutschland, Anfeindungen des Autors in Leserkommentaren oder in sozialen Netzwerken. Benders Begründung für die schleichende Radikalisierung der AfD insbesondere nach dem Abgang des Parteigründers Bernd Lucke im Sommer 2015: Die Lauten hätten die Ruhigen und Gemäßigten vertrieben.

Wie die Medien zur "Lügenpresse" werden

Bei seinem Versuch, das "Phänomen AfD" zu erklären, bemüht Bender - der Philosophie studiert hat - Platon. These: Das Problem, das die AfD für die freiheitliche Demokratie bedeute, sei nicht ihre Ablehnung von Freiheit, sondern ihr Freiheitsrausch, der autoritäre Züge annehme. Im Kampf gegen eine empfundene Bevormundung würden etablierte Parteien zu "Altparteien", die Medien zur "Lügenpresse".

"Genau darin liegt die Ambivalenz der Partei. Es geht darum, wie Freiheitskämpfe in einen Autoritarismus umschlagen können. Wie aus der Forderung nach mehr Demokratie eine Herrschaft werden kann, die sich gegen alles wendet, das nicht dem angeblichen Volkswillen entspricht." Zitat aus dem Buch "Was will die AfD?"

Die AfD verstehe sich als "Partei der freien Meinungsäußerung". Deshalb habe sie den erwiesenen Antisemiten und baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon bis heute nicht ausgeschlossen.

Wie sieht es im Jahr 2026 aus?

Bender schildert detailliert die Grabenkämpfe in der AfD, die Lager und Netzwerke. Wer dieses Buch liest, versteht, warum vermutlich auch der Rechtsaußen Björn Höcke in der AfD bleiben darf.

Wie Fiktion liest sich das Kapitel "Konterrevolution". Dort malt der Journalist ein Bild von Deutschland im Jahr 2026 mit einem Bundeskanzler von der AfD und einer Union als Juniorpartner in der Koalition. Für Bender ist die AfD keine konservative Partei, sondern eine reaktionäre.

"Es geht um ein anderes Land, um die Auslösung des Erbes der sogenannten Achtundsechziger und um ein Ende des liberalen Zeitgeists, der sich in den vergangenen 40 Jahren in der Bundesrepublik durchgesetzt hat." Zitat aus dem Buch "Was will die AfD?"

Die Frage nach dem "Wie?"

Wie umgehen mit der AfD? Dafür sollten Politiker und Strategen der anderen Parteien den Rat des Autors beherzigen. Die bisherigen Strategien funktionierten nämlich nicht: weder Ignorieren, noch Fakten, um AfD-Behauptungen zu widerlegen - auch nicht die Übernahme von AfD-Positionen, um sie zu schwächen. Benders Rezept: keine Empörung, stattdessen die Frage nach dem "Wie?"

"Es zwingt sie, eine Position zu verteidigen, anstatt in der Rolle des Angreifers einem Politiker der sogenannten Altparteien zuzuschauen, wie er seine Position gegen populistische Behauptungen verteidigt. Es zwingt sie, selbst in Kategorien von Umsetzbarkeit, Verhältnismäßigkeit und Beschwichtigung zu agieren. Es zwingt sie, Verantwortung zu übernehmen." Zitat aus dem Buch "Was will die AfD?"

Justus Bender ist ein differenziertes Bild der AfD gelungen, kenntnisreich, mit unterhaltsamen Details aus dem Innenleben eines politischen Rätsels.

Was will die AfD? Eine Partei verändert Deutschland von Justus Bender Seitenzahl: 208 Seiten Genre: Sachbuch Verlag: Pantheon Verlag Veröffentlichungsdatum: 27.02.2017 Bestellnummer: 978-3-570-55353-4 Preis: 14,99 €

