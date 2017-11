"Leere Herzen" von Juli Zeh zu gewinnen!

Geboren wird Juli Zeh 1974 in Bonn. Parallel zu ihrem Jura-Studium in Passau, Krakau, New York und Leipzig beginnt sie ein Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Nach Abschluss ihrer Studien widmet sie sich vorrangig ihrer schriftstellerischen Karriere. Sie ist Autorin zahlreicher Romane, Essays und Artikel. Zudem engagiert sie sich politisch und setzt sich für Bürgerrechte und Datenschutz ein.



Ihr Debütroman "Adler und Engel", in dem sie ihren Studienschwerpunkt Völkerrecht thematisiert, wird sofort ein Welterfolg. Mit Politikverdrossenheit und Selbstmordattentaten beschäftigt sich ihr aktuelles Buch "Leere Herzen".



Wir verlosen den Roman "Leere Herzen" von Juli Zeh. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen alle sieben Fragen richtig beantwortet sein. Pro Quizfrage gibt es drei Antwortmöglichkeiten, aber nur eine ist korrekt.



Einsendeschluss ist Sonntag, 10. Dezember 2017, 23 Uhr.



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Leider verhindert der Microsoft Internet Explorer 8 die Teilnahme an diesem und anderen Quizzen auf dieser Website. Diese Schritte sind notwendig, um mit dem Internet Explorer 8 dennoch teilzunehmen: Im Menü Extras zu den Internetoptionen gehen. Auf der Registerkarte Datenschutz den Knopf Erweitert drücken. Im Fenster bitte den Haken setzen bei Automatische Cookiebehandlung aufheben. In der Auswahl darunter für beide Cookie Optionen Annehmen aktivieren.