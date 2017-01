Stand: 23.01.2017 13:27 Uhr

Fallada zwischen Drogen- und Schaffensrausch Hans Fallada von Peter Walther Vorgestellt von Natascha Geier

Er saß dreimal im Gefängnis, zigmal in psychiatrischen Kliniken. Immer wieder ist er abgestürzt, abhängig von Morphium und Alkohol. Aber zwischendrin hat er Weltliteratur geschrieben, die bis heute begeistert. Der Literaturwissenschaftler Peter Walther hat jetzt eine umfassende Biografie über Hans Fallada geschrieben, den wichtigen Autoren der Weimarer Republik.

Er wollte sich abschießen, zudröhnen, mit Morphium, Alkohol und Unmengen von Zigaretten - schon als Teenager. Um sich selbst zu entkommen und den Zwangsvorstellungen, die ihn seit seiner Kindheit peinigten. "Er konnte sich nicht vor der Vorstellung retten, dass er den Leuten, die er eigentlich mochte, wehtun musste", erzählt Peter Walther. "Das ist 'ne ganz irre Sache. Das zieht sich durchs ganze Leben und fängt an, wenn es um sein Verhältnis als Kind zu Haustieren geht. Er beschreibt in einem Gedicht, wie er ein Kaninchen in die Arme nimmt, es gern hat, und es dabei so stark drückt, dass er es dabei tötet."

Fallada zwischen Drogen- und Schaffensrausch Kulturjournal - 23.01.2017 22:45 Uhr Autor/in: Natascha Geier Er war morphium- und alkoholabhängig, saß in Gefängnis und Psychiatrie. Dennoch hat Hans Fallada Weltliteratur verfasst. Eine Biografie zeichnet sein rauschhaftes Leben nach.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im Rausch, um zu vergessen

Diese Zwangsvorstellungen kann Fallada nur im Rausch vergessen - auch dem des Schreibens. Ekstatisch hämmert er alle seine großen Romane in nur wenigen Wochen in die Schreibmaschine: Rasant und unmittelbar schildert er das Leben der kleinen Leute.

Das Besondere dabei ist sein "Sound": unglaublich authentische Dialoge und Beschreibungen. Kein Wunder, denn alles, was seinen Romanfiguren widerfährt, kennt Fallada aus eigener Erfahrung, weiß sein Biograf: "Diese Persönlichkeitsspaltung verläuft nicht entlang der Grenze von Literatur und Leben. Es durchdringt sich mehrfach. Es ist im Grunde wie in einem Spiegelkabinett: Sie sehen diese Figuren vielfach gebrochen und finden sie im Werk wieder."

Wie eng verwoben Leben und Werk sind, zeigt die neue Fallada-Biografie. Packend und detailliert erzählt "Hans Fallada" dieses schier unglaubliche Leben voll krasser Widersprüche und Wendungen - und als Leser taumelt und staunt man mit.

Fallada erschießt seinen Freund

Als Teenager plant Fallada mit einem Freund einen Doppelselbstmord - getarnt als Duell. Er erschießt den Freund - und überlebt. Die Mordanklage wird zwar niedergeschlagen, aber Fallada als "unzurechnungsfähig" in die Psychiatrie gesperrt. Wieder draußen, versucht er im bürgerlichen Leben Fuß zu fassen. Er macht eine landwirtschaftliche Lehre und erste Schreibversuche. Doch er hat zwei Gesichter: Tagsüber ist er ein penibler Gutsverwalter, privat ein Morphium-Junkie und Alkoholiker, der den Tag mit einem Viertelliter Cognac beginnt.

Programmtipp Fallada - Im Rausch des Schreibens 08.02.2017 00:00 Uhr NDR Fernsehen Innere Zerrissenheit und das Deutschland zwischen den Weltkriegen prägten den Autor Hans Fallada. Das biografische Dokudrama befasst sich mit Falladas wichtigster Schaffensperiode. mehr

"Er hatte nicht eine Schrift, sondern so ähnlich wie seine Persönlichkeit, ganz ganz viele Schriften. Mal ein klares Sütterlin, dann wechselt es, zum Beispiel innerhalb eines Briefes. Gerade unter Morphiumeinfluss, wo man klar erkennen kann: Hier war er noch klar und hier setzte es aus", erzählt der Biograf.

"Die Rettung war seine Frau Suse"

Zwei Mal sitzt Fallada im Gefängnis, weil er Geld unterschlagen hat, um seine Sucht zu finanzieren. Mit Anfang 30 ist er ganz unten. Doch dann kommt die glückliche Wendung: Anna, genannt Suse. Sie verliebt sich in diese verkrachte Existenz und die beiden heiraten 1929 in Hamburg. "Die Rettung in diesem Ganzen, das muss man immer wieder sagen", so Walther. "Ohne sie wäre auch das Werk nie zustande gekommen: Die Rettung war seine Frau Suse."

Wenige glückliche Jahre folgen. In Carwitz kauft Fallada ein großes Haus und kommt - für seine Verhältnisse, mehr oder weniger - zur Ruhe. Über 15 Bücher wird er in den nächsten Jahren schreiben. Auch unter den Nazis. Bisher unbekannte Dokumente zeigen, wie Fallada versucht, sich durchzulavieren, Kompromisse macht. "Er hat die zum Teil vorausseilend vorgenommen, indem er zum Beispiel bestimmte Vorreden geschrieben hat, mit denen er glaubte, den Inhalt der Bücher entschärfen zu können", berichtet Peter Walther. "Er hat aber auch manchmal dem Druck von Nazibehörden, Propagandaministerium nachgegeben und Bücher so umgeschrieben, dass sie politisch besser ins Bild passten."

Ehe kaputt, Drogen und Delirium folgen

Bei Kriegsende übernimmt wieder Falladas dunkle Seite. Die Ehe mit Suse ist kaputt. Drama, Drogen und Delirium folgen - mit einer neuen Frau. Ulla ist Junkie, wie er. Und beide zusammen sind immer auf der Suche nach dem nächsten Schuss. Zwischen Verwahrlosung und Heilanstalten gelingt ihm trotzdem Unglaubliches. Er schreibt drei Romane, darunter den autobiografischen "Trinker" und sein letztes Meisterwerk "Jeder stirbt für sich allein". Doch er stirbt noch vor der Veröffentlichung in einer Berliner Anstalt, mit gerade 53.

Weitere Informationen mit Video Hans Fallada - Der unbeugsame Autor Seine Werke erleben seit Jahren eine unerwartete Renaissance. Doch wer war eigentlich der unbeugsame Schriftsteller aus Vorpommern, der vor 120 Jahren geboren wurde? mehr

Hans Fallada von Peter Walther Seitenzahl: 527 Seiten Genre: Biografie Verlag: Aufbau Verlag Bestellnummer: 978-3-351-03669-0 Preis: 25 €

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 23.01.2017 | 22:45 Uhr