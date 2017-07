Stand: 24.07.2017 09:58 Uhr

Eine verhängnisvolle Party-Debatte Babylon von Yasmina Reza Vorgestellt von Annemarie Stoltenberg

Sie ist Schauspielerin, Regisseurin und Schriftstellerin. Ihre Theaterstücke gehören zu den meistgespielten zeitgenössischen Stücken: die Französin Yasmina Reza mit ihrer unvergleichlichen Gabe, Missverständnisse unter Menschen, Wutausbrüche, Irrungen und Wirrungen im Miteinander zu beschreiben. Ihr neues Buch hat den fast programmatisch wirkenden Titel "Babylon"- die Menschen sprechen alle ihre eigene Sprache, reden von sich, über sich, mit sich, auf sich fixiert, aber verstehen einander nicht. Es ist ein Roman, aber man könnte sich den Text während der Lektüre auch sofort auf einer Bühne vorstellen. Bühnenbild: ein vorn aufgeschnittenes Mietshaus. In einer der Wohnungen wird eine Frühlingsparty vorbereitet. Die unerfahrene Gastgeberin Elisabeth ist aufgeregt.

Vom Smalltalk zur Grundsatzdebatte

Sie geht zu den Nachbarn Jean-Lino und Lydie, um sich Stühle auszuleihen, und bei der Gelegenheit muss sie die Nachbarn, die sie bisher kaum kennt, natürlich auch einladen. Dann geht die Party los, es ist zwar der 21. März, aber draußen schneit es, die Stimmung ist gut, bis Lydie sich nach der Herkunft des am Büfett angebotenen Hühnchens erkundigt:

"... ich esse kein Hühnchen mehr, bei dem ich nicht weiß, wo es herkommt..." "O ja, das stimmt!", rief Jean-Lino, der Jean-Lino von der Pferderennbahn. "Ja, das stimmt." Lydie war pikiert. "Man kann auch sagen, ich habe überhaupt immer seltener Fleisch auf dem Teller." "Aber sie beschäftigt sich immer mit dem Fleisch auf den Tellern der anderen." Leseprobe

Ab jetzt ist die kleine Party angeknackst, ein Leck in das gemeinsam bewohnte Gute-Laune-Boot geschlagen. Das wird sich noch steigern, denn Lydie kann nicht ablassen von ihrem Windmühlenkampf gegen Gleichgültigkeit und Herzensträgheit:

Ihr sei unbegreiflich, wie man auf Kosten von Lebewesen lachen könne, deren Dasein von der Geburt bis zum Schlachthof ein einziges Elend sei. Leseprobe

Vermutlich hat jeder von uns schon solche Abende erlebt und weltanschauliche Debatten durchlitten um Dinge, die in diesem Moment nicht zu ändern sind.

Im Ausnahmemoment des Glücks

Dabei waren die beiden Streithähne, erinnert sich Elisabeth, ein verliebtes Paar, als sie in das Haus einzogen. Lydie wirkte damals glücklich:

"Mitten am Nachmittag, ebenfalls todschick herausgeputzt und kerzengerade, stolz auf sich selbst, auf das Leben, auf ihren kleinen pockennarbigen Mann. Sie waren gerade eingezogen. Vielleicht ist sie nie wieder so strahlend zufrieden über diese Schwelle getreten. Wir tun das alle, ob Männer oder Frauen, wir stolzieren an jemandes Arm einher, als hätten wir als einziger Mensch auf Erden das große Los gezogen. Man muss sich mit diesen strahlenden Ausnahmemomenten zufriedengeben. Man kann im Leben nicht darauf hoffen, dass etwas andauert." Leseprobe

Natürlich bleibt es bei Yasmina Reza nicht bei Kalenderplattitüden. Sie denkt die Angelegenheit bis zum grausamen Schluss. In den frühen Morgenstunden wird Jean-Lino an der Tür klingeln. Er hat seine Frau erwürgt.

Von der Komik zum grausamen Ende

Yasmina Reza hat mehr Gespür für Dramatik unter dem kleinen Fingernagel als manche andere Autoren Seiten und Bände lang. Sie versteht durch Fallhöhen zwischen sehr, sehr schlimm und völlig banal eine unwiderstehliche Komik in diesem Text zu erzeugen, der ansonsten in dem Appell mündet: Vertragt Euch doch in Dreiteufelsnamen! Vielleicht gibt es kein Morgen? Die Überlebenden rücken zusammen wie Kinder, die sich eine Hütte bauen und unter der Decke dicht zusammenrücken zum Schutz gegen die äußere Welt, in der Sturm und Gewitter toben.

Manche Schauspieler betreten eine Bühne und füllen sie aus. Alle anderen werden daneben zur Staffage. In diesem Roman von Yasmina Reza gibt es etliche auftretende Personen. Aber aus dem Zuschauerraum des Lesers sieht man fast nur diese drei: Elisabeth, die Gastgeberin, und die beiden unglückseligen Gäste Jean-Lino und Lydie. Alle anderen dürfen zum Schluss einfach nach Hause gehen; das Buch zuklappen.

