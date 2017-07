Stand: 25.07.2017 14:37 Uhr

Wenn im dichten Regen sich Dichter regen von Jan Ehlert

Norddeutschland ist nass. Nicht nur in diesem Sommer - auch in der Vergangenheit standen viele norddeutsche Dichter immer wieder im Regen. Gustav Falke etwa, geboren in Lübeck aber Dauergast in Hamburg, wo er Romane wie "Landen und Stranden" oder "Der Mann im Nebel" schrieb, kam es so vor, als ob der Regen hier seit Tausenden von Jahren schon fällt.

"Die Feuchte trinkt mit immer durstigem Mund. Und ewig plauscht und plantscht und plitscht und platscht es. Eintönig, rhythmenlos, tropfts von den Zweigen, Gluckst seufzend von den Ranken, fällt von Halmen. Wie Tränen ab und klatscht in tausend Tümpel, Lehmfarbige Lachen, und verspritzt, zerstäubt." Auszug aus "Die Regeninsel" von Gustav Falke

Mit Raabe im Regen, mit Groth to Hus

So geht es zu auf der "Regeninsel" in Gustav Falkes Gedicht. In Braunschweig, wo Wilhelm Raabe im Regen festsaß, war es sogar noch etwas grauer:

"Es ist eine leidige Vorstellung - festgeregnet! Grau, greinend und griesgrämlich kriecht sie heran, streckt hundert fröstelndkalte, feuchte Fangarme nach dem warmen Herzen aus und ist so schwer los zu werden, wie alles andere Unbehagliche, Unbequeme, Ungelegene in der Welt." Auszug aus "Keltische Knochen" von Wilhelm Raabe

Gemütlicher hatte es dagegen Klaus Groth, niederdeutscher Heimatdichter und Ehrenbürger von Heide und Kiel. Natürlich kennt auch er die nassen norddeutschen Tage, an denen auch das Vieh nicht auf die Weide möchte. Doch er hat ein Gegenmittel: drinnen bleiben.

"Regen, Regen drus / wi sitt hier warm in'n Hus! / De Vageln sitt in'n Boom to kuern / de Köh, de staht an'n Wall to shuern. / Regen, Regen, drus / wi sitt hier warm in'n Hus!" Auszug aus dem Gedicht "Regenlied" von Klaus Groth

Ein Tropfen für jede Begegnung des Lebens?

Von dort, von der warmen Stube aus, kann man sie dann beobachten, die Abermillionen von Regentropfen. "Regentropfen, die an Dein Fenster klopfen, das merke Dir, sind ein Gruß von mir", singt Max Rabe. Doch womöglich nicht nur von ihm: In Charles Dickens‘ Roman "Die Geschichte aus zwei Städten“ stellt sich Lucie Manette vor, dass die Tropfen die Schritte all jener Menschen seien, die in ihr Leben ein- und austreten. Für die Weather Girls, die US-amerikanischen Pop-Ikonen, sollten es dagegen nur die Männer sein, die mit dem Regen vom Himmel herabfallen.

Frösche, Geld und blutiges Feuer

Ach ja, es gibt so viel, was beim Blick in die weite Welt auf uns niederregnen könnte. "Pennies from heaven", wie es Bing Crosby gesungen hat, Frösche wie in dem Film "Magnolia", und auch in Norddeutschland kam es zu merkwürdigen Himmelsphänomenen: Im mecklenburgischen Lindenberg soll es der Sage nach im Jahr 1914 sogar Blut und Feuer geregnet haben. So erzählt es zumindest Heinz Rölleke in seinem Deutschen Sagenbuch:

"Auf einmal blieb die blanke Sonnchen stehen und platzte auf, daß die Funken nach allen Seiten stoben. Und ein Weilchen drauf fiel aus dem Himmel Blut und Feuer, immer so ganz sachten auf Lindenberg runter, wie Regentropfen und große Klunkern; und das dauerte nicht lange, da war alles wieder verschwunden, als wenn nichts gewesen wäre." Auszug aus der Sage "Blutregen 1914"

Womöglich war es der Feuermann, der den Regen verdrängt hat. Abhilfe weiß der Husumer Theodor Storm: Er schickt seine Helden auf zur Regentrude, die vom bösen Feuermann in den Tiefschlaf versetzt wurde. Prompt wird sie geweckt - und weiter geht es mit dem Regen.

Wehe, der Wein wird nass!

Nur eines fällt bei den Dichtern nicht vom Himmel: Kühler Wein, stellt Hoffmann von Fallersleben in seiner schlesischen Liedersammlung fest. Falls das aber doch eines Tages eintreten sollte, dann werden die zwei Liebenden aus dem Lied "Und in dem Schneegebirge" wieder zusammenfinden.

Regen kann also auch Hoffnung verheißen. Doch nicht für alle Dichter waren Regen und Wein eine gute Kombination. Gotthold Ephraim Lessing zumindest sah es in seiner Bibliothek in Wolfenbüttel ganz pragmatisch:

"Der Regen hält noch immer an! So klagt der arme Bauersmann;

Doch eher stimm ich nicht mit ein - es regne denn in meinen Wein." Auszug aus dem Geidhct "Der Regen" von Gotthold Ephraim Lessing

