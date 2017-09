Stand: 29.09.2017 18:51 Uhr

Johnson-Förderpreis an Shida Bazyar verliehen

Die Schriftstellerin Shida Bazyar ist in Neubrandenburg mit dem Uwe-Johnson-Förderpreis ausgezeichnet worden. Bazyar erhielt den Preis für ihren 2016 erschienenen Debütroman "Nachts ist es leise in Teheran". Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert und würdigt herausragende Debüt-Romane. Shida Bazyar setzte sich mit ihrem Roman in der Endrunde gegen 13 Mitbewerber durch, die Entscheidung der Jury fiel einstimmig aus. Es ist bereits der zweite Literaturpreis, den die Autorin für ihr Buch erhielt.

BücherLeben: Hörergespräch mit Gesa Schönermark NDR Kultur - BücherLeben - 01.04.2017 18:05 Uhr Autor/in: Ulrike Sárkány Mit unserer Hörerin Gesa Schönermark sprechen wir über das Buch "Nachts ist es leise in Teheran" von Shida Bazyar.







Geschichte aus mehreren Perspektiven

Bazyars Eltern flohen kurz vor ihrer Geburt vor der islamischen Revolution aus dem Iran. Dies bildet den Hintergrund für ihr Debüt. Darin erzählt die 1988 in Rheinland-Pfalz geborene Autorin die Geschichte einer Familie über mehr als 30 Jahre. Dies und die Tatsache, dass sie ihr Debüt aus verschiedenen Perspektiven erzählt, habe die Jury überzeugt, so Carsten Gansel, Vorsitzender der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft. Bazyar gelinge es damit, die verschiedenen Aspekte jüngerer Zeitgeschichte gesellschaftskritisch zu beleuchten.

Uwe-Johnson-Preis und Uwe-Johnson-Förderpreis - Die Auszeichnungen würdigen Autoren, in deren Schaffen sich Bezugspunkte zu Johnsons Werken finden lassen.

- Der mit 15.000 Euro dotierte Uwe-Johnson-Preis wird seit 1994 vergeben.

- Der Förderpreis ist mit 5.000 Euro dotiert und würdigt herausragende Debüt-Romane.

- Beide Auszeichnungen werden alle zwei Jahre im Wechsel verliehen.

- Preisstifter: Mecklenburgische Literaturgesellschaft, Humanistischer Verband Deutschlands/Landesverband Berlin-Brandenburg sowie die Berliner Kanzlei Gentz und Partner

