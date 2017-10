Stand: 09.10.2017 11:05 Uhr

Dieter Hallervordens neue Lebens-Rolle Dieter Hallervorden - ein Komiker macht Ernst von Tim Pröse Vorgestellt von Andreas Lueg

Alle kannten Dieter Hallervorden als "Komiker der Nation", aber mit Mitte 70 ist es ihm gelungen, sich selbst neu zu erfinden: In Filmen wie "Honig im Kopf" oder "Sein letztes Rennen" überraschte er Millionen von Kinozuschauern und zeigte sich von einer anderen, ernsten Seite. Der Autor Tim Pröse hat eine Biografie über Dieter Hallervorden geschrieben.

"Der Untertitel des Buches heißt: 'Ein Komiker macht Ernst'. Und dazu gibt es ein wunderbares Lied, das ich bei einem seiner seltenen Auftritte vor drei Jahren entdeckt hatte", erzählt Pröse. "Wer dieses Lied hört, der wird verstehen, wie lange, wie viele Jahrzehnte ein Mann sich sehnen kann, er selbst zu sein. Diese lange Reise beschreibe ich in meinem Buch."

Er war Harlekin, Hofnarr, Bajazzo und Clown, stets bereit, alle Welt in die Pfanne zu hau'n. Sein Humor ziemlich schwarz, seine Witze manchmal flach, der Krawall und der Blödsinn, die war’n auch sein Fach. Noch einmal Verbeugung, noch einmal Applaus, dann schließt sich der Vorhang, der Narr geht nach Haus'. Jedoch, er verstummt nicht, verlasst euch darauf! Der Narr kommt wieder, ein Narr gibt nie auf. Für andere stolpern, sich reichlich blamier'n, als Satiriker die ganz große Lippe riskier'n - und manchmal, da fragte man sich: Hat denn das Sinn? Lied von Dieter Hallervorden

Ein anarchisches Herz

Die Lebensreise des Dieter Hallervorden beginnt in Dessau. Dort geht er nach dem Krieg zur Schule, erlebt sozialistischen Alltag. Nach dem Romanistikstudium in Berlin eckt er mit subversiven Späßen schnell bei der Staatsmacht an. Und entkommt 1958 der Festnahme nur ganz knapp. "Anarchie ist tatsächlich etwas, das in ihm steckt", sagt Pröse. "Denken Sie an seine Flucht aus der DDR in den Westen, das war auch sein anarchisches Herz. Er suchte seine Freiheit, lebenslang."

Eigenes Kabarett gegründet

Der Westen der Stadt bietet Dieter Hallervorden Raum zur Entfaltung seiner Talente. Die meiste Zeit verbringt er im Theater. "Dort saß er als Student und sah seine großen Idole auf der Bühne: Bernhard Minetti und die Knef. Und war selbst abgeblitzt an der Schauspielschule", erzählt Pröse. Macht ja nichts: Hallervorden gründet sein eigenes Kabarett, die "Wühlmäuse". Und spielt selbst: Slapstick mit Whiskygläsern. Das war schon damals eigensinniger Humor. Hallervorden nimmt privates Geld in die Hand, um den "Wühlmäusen" eine größere Bühne zu verschaffen. Fast ein halbes Jahrhundert leitet er das Haus, fördert immer wieder junge Talente, Kabarettisten und Comedians. Der Entertainer Hallervorden wird zur Berliner Ikone, ein bisschen wie Harald Juhnke - und auf eigene Weise unberechenbar.

Didi im Fernsehen

Als Didi kitzelt er im Fernsehen der 1970er-Jahre das Bedürfnis nach Klamauk bei jedem wach: Hampelnd, grimassierend und jederzeit unverwechselbar. "Das war Donald Duck'scher Humor, den wir damals hatten", beschreibt es Autor Pröse. "Und wir alle haben ja Donald Duck geliebt, nicht Onkel Dagobert. Und deshalb haben wir auch Didi geliebt."

Privat ein Robinson

Wenn er die Rampensau satt hat, wird Hallervorden zum Robinson. Schon in den 1980er-Jahren kauft er sich eine Insel vor der Bretagne, mitsamt Chateau. Um Didi zu entkommen und - so verrät er es Pröse - aus Durst nach Einsamkeit und Unverstelltsein. Privat mag er scheu sein, doch gern zeigt der Narr die späte große Liebe zu Christiane, seiner Lebensgefährtin.

Neue Lebens-Rolle auf der Leinwand

Nach der Übernahme des Schlosspark-Theaters 2008 steht Hallervorden endlich auch selbst wieder auf der Bühne. Und spät, gerade mal nicht zu spät, wechselt er die Lebens-Rolle: auf der Leinwand. In "Sein letztes Rennen" spielt er den alten Marathonläufer Paul Averhoff, der versucht, dem Tod davonzurennen. Dabei wächst Hallervorden nicht nur physisch über sich hinaus. Das ist nicht mehr der Komiker der Nation. Und dann das Alzheimer-Drama "Honig im Kopf": Ein Schauspieler konfrontiert das Kinopublikum mit einer Tiefe von Ausdruck und Empfindung, die ihm - bei aller Liebe zu Didi - keiner zugetraut hatte. "Dass wir jetzt seit drei, vier Jahren, seit 'Sein letztes Rennen' und 'Honig im Kopf', diese berührende Seite an ihm kennenlernen, hat ja niemand erwartet", sagt Pröse. "Und vor allem, dass er uns alle so sehr mitreißt mit dieser traurigen Seite."

Biografie nicht immer ganz kitschfrei

Tim Pröse sucht und findet in seiner Biografie den anderen Hallervorden - das ist einfühlsam, nicht immer ganz kitschfrei erzählt. Hallervorden, der Virtuose des Klamauks, Getriebener und Gemütsmensch - als Entertainer der Letzte seiner Art. Ein bisschen hält er auch für uns die Zeit an.

Noch einmal Verbeugung, noch einmal Applaus, dann schließt sich der Vorhang, der Narr geht nach Haus'. Jedoch, er verstummt nicht, verlasst euch darauf! Der Narr kommt wieder, ein Narr gibt nie auf. Lied von Dieter Hallervorden

Dieter Hallervorden - ein Komiker macht Ernst von Tim Pröse Seitenzahl: 256 Seiten Genre: Biografie Verlag: Hoffmann & Campe Bestellnummer: 978-3-455-00159-4 Preis: 20 €

