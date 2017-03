Stand: 09.03.2017 10:00 Uhr

Die Tristesse von Vororten Superbuhei von Sven Amtsberg Vorgestellt von Katja Weise

Wer sich mit der Hamburger Literaturszene beschäftigt, kommt an Sven Amtsberg - geboren übrigens 1972 in Hannover - kaum vorbei. Er zählt zu den Gründungsmitgliedern des "Macht Clubs e.V.", der junge Literatur lebendig präsentieren will, hat diverse Entertainmentformate moderiert, Erzählungen veröffentlicht und jetzt seinen ersten Roman: "Superbuhei". "Der neue Kracher von Sven" wirbt er dafür auf seiner Homepage.

Der ideale Ort: Supermarkt mit angeschlossener Kneipe

"Superbuhei" ist ein Supermarkt - darauf muss man erst mal kommen. Dort arbeitet Mona, die Freundin des Ich-Erzählers. Der, Jesse Bronske, steht von morgens bis abends in der an den Supermarkt angeschlossenen Kneipe hinter dem Tresen.

Diese Kombination, sagt Sven Amtsberg, habe ihn schon immer fasziniert: "Ich fand es einfach wunderbar, wenn man da so eine Kaschemme hat am Supermarkt, und die Betrunkenen da sitzen und den Leuten beim Einkaufen zusehen, diesen Familien, die mit dem Einkaufswagen über den Parkplatz schieben: Ich fand die Verbindung so genial, dass mehr einfach nicht geht, als das."

Kleine Hommage an die Scorpions

"Klaus Meine" hat Jesse die Kneipe getauft, in tiefer Verehrung für den Sänger der hannoverschen Rockband Scorpions. Deren Songs sind dann auch so etwas wie der rote Faden durch den Roman. Jedes Kapitel ist nach einem anderen Titel benannt.

Das ist umso einleuchtender, als der Roman in Amtsbergs Geburtsort Hannover spielt, in Langenhagen. Dort ist er auch aufgewachsen: "Ich liebe Bücher, in denen es um Musik geht, und dann wollte ich natürlich früher selbst ganz klar Rockstar werden und hatte eine Band in Langenhagen, und mir wurde das dann ein bisschen zu anstrengend, mich immer mit so vielen Leuten zu treffen, und der Schlagzeuger konnte dann nicht, und so wurden es immer weniger Leute in der Band, bis am Ende nur noch ich übrig blieb, zu Hause blieb und Texte schrieb."

Schreiben würde auch Jesse Bronske gerne, um sich aus dem Alltags-Sumpf zu ziehen und aus seinem Leben doch noch etwas Besonderes zu machen:

"Ein Buch schreiben, das scheint mir noch im Bereich des Machbaren. Selbst Boris Becker hat ein Buch geschrieben oder Dolly Buster. Selbst der Hund von Harald Glööckler hat ein Buch geschrieben, daran denke ich immer, drohe ich zu verzweifeln. An den Hund von Harald Glööckler. Der Hund von Harald Glööckler ist der Vincent van Gogh des kleinen Mannes. Und der kleine Mann, das bin leider immer noch ich." Leseprobe

Surreale Momente durchziehen den Roman

Das kann Jesse nicht (mehr) ändern. Denn er hat nicht nur ein Alkoholproblem, er leidet auch unter Verfolgungswahn. Ob zu Recht, lässt Amtsberg bis zum Schluss geschickt offen. Doch immer häufiger meint Jesse, in dem Häuschen, das er mit Mona bewohnt, die Anwesenheit eines Dritten zu spüren. Er sieht Schemen im angrenzenden Maisfeld, eine Gestalt auf dem Supermarktparkplatz, rastet aus und kann sich anschließend an nichts mehr erinnern.

"Relativ früh entstand die Idee von diesem Zwillingspaar oder diesem scheinbaren Zwillingspaar, wo einer versucht, etwas Besonderes zu sein, dieser Kampf um Individualität, wie ihn sicher viele in sich verspüren, dieser Drang danach, der dadurch erschwert wird, dass da noch eine Person ist, die genauso ist wie man selbst", erzählt Amtsberg.

Sven Amtsberg zieht seine Leser immer weiter hinein in die Geschichte. Minutiös beschreibt er die Trostlosigkeit des Vorstadtlebens in Langenhagen, die Tristesse der Kindheit von Jesse Bronske in Hamburg-Rahlstedt, verliert dabei allerdings nie seinen Sinn für Komik und Absurditäten: "Mein Werk bestimmt immer so eine düstere Komik und das durchzogen mit surrealen Momenten oder sehr surrealen Momenten. Ich mag das sehr, wenn die Leute das Buch alleine lesen und denken: 'Oh Gott, oh Gott, ist das alles düster und so' - und dann kommen sie zur Lesung von mir, der ganze Saal lacht und wir haben eine gute Zeit und viel Spaß. Diesen Bruch mag ich im Grunde ganz gern."

"Superbuhei" entwickelt sich am Ende sogar noch zu einem richtigen Thriller. Mehr wird nicht verraten.

Superbuhei von Sven Amtsberg Seitenzahl: 360 Seiten Genre: Roman Verlag: Frankfurter Verlagsanstalt Bestellnummer: 978-362-700234-3 Preis: 24,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 10.03.2017 | 12:40 Uhr