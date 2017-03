Stand: 08.03.2017 10:00 Uhr

Lyrik von Steffen Popp: Kontakthof für Wörter 118 von Steffen Popp Vorgestellt von Jürgen Werth

Er zählt zu den herausragenden Stimmen der zeitgenössischen Lyrik und wurde für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert: Steffen Popp, 1978 in Greifswald geboren, in Dresden aufgewachsen, heute lebt er in Berlin. Mehrfach preisgekrönt, hat sich Popp auf vielen literarischen Feldern versucht, hat einen Roman geschrieben, sich an einem Theaterstück ausprobiert, war aber am meisten erfolgreich mit seinen Lyrikbänden. Nun ist ein Band erschienen, dessen Titel aus der Zahl "118" besteht.

Popps Gedichte produzieren Bilder beim Leser

"Dass die Wolken schon seit drei Wochen von Osten nach Westen ziehn. Das macht mich ganz melancholisch." Wolken und Melancholie. Ein Bruchstück aus Georg Büchners Komödie. Große Freude für Steffen Popp, dass er 2011 den Leonce-und-Lena-Preis erhalten hat. Man kann sicher sein, bei seiner Dankesrede wirkte der Dichter wie ein stehendes Ja. In einem seiner Gedichte klingt das aber ganz anders.

Abend, ein stehendes Nein. Du deklinierst

Laubwald, Tannen, ihr großes Nutzlos, wie

Silber. (…)

"Abend, ein stehendes Nein." Gewiss, das ist wenig Material, das uns der Dichter da anbietet. Aber es soll Leser geben, die auf der Stelle bei diesem "stehenden Nein" an einen Menschen der Moderne denken müssen. Wie ein Ausrufezeichen hat er auf einem Hügel Stellung bezogen, um auf eine Landschaft zu blicken, die nicht mehr die seine ist. Wie gemalt - die Landschaft und der Mensch. Gemalt von Caspar David Friedrich.

Assoziiert man bei Steffen Popps "stehendem Nein" sogleich eine Kritik der Natur-Verehrung? Der Autor des Gedichts mit dem Titel "Abend" ist etwas verblüfft, hat aber nichts gegen diese Deutung: "Ich hatte natürlich andere Bilder. Das ist auch klar. Gleichzeitig ist natürlich der Griff zur deutschen Romantik bei Lyrik, auch bei zeitgenössischer Lyrik, nie verkehrt."

Ein Verehrer des Romantikers Novalis

Der junge Mann kann von Glück sagen, nicht einem Romantik-Hasser wie Peter Hacks in die Hände gefallen zu sein. Hacks fühlte sich als Stellvertreter Goethes auf dem Boden der DDR. Steffen Popp dagegen gehört zu den Verehrern von Novalis: "Diesen romantischen Zug kriegt man eigentlich immer zu spüren. Der Abend, über den ich hier schreibe, der könnte auch in der Stadt angesiedelt sein. Aber diese Bilder spielen natürlich trotzdem eine Rolle."

(…) Sollbruch

Stelle für Blicke. In meinem deklinierst du

Abend, ätherische Zelle zum Ausnüchtern

von Gedanken. (…) Leseprobe

Typisch Popp. Kleine Hochzeiten zwischen Wörtern, die zum Opfer der Liebe auf den ersten Blick geworden sind. Da trifft das Wort "Sollbruch" zufällig auf das Wort "Stelle". Schon umarmen sich die beiden - unter heftigem Gelächter. An dem sich die Umstehenden gern beteiligen. Kein Wunder, dass sich auch die "Zelle" der Biologie und die "Ausnüchterungszelle" begegnen. Dass dann auch noch die Pathos-Polizei auftaucht und den Gedanken mit Ausnüchterung droht - umso witziger.

"Es macht mir immer Spaß, Begriffe aus bestimmten Sphären in andere rüber zu schieben. Wo es dann naheliegt, dass sie ein Phänomen beschreiben. Wofür sie eigentlich nicht gedacht waren", findet der Autor.

Popp glaubt an eine Renaissance des Poetischen

Auch in einem seiner schönsten Gedichte - "Eulenuhr" - kommen anderthalb Zeilen vor, die es in sich haben:

Die ticktack Eulenuhr, Erbstück, ruft dich

aus einer Schicht, in der du nachts arbeitest. Leseprobe

Wieder so ein Kontakthof für Wörter: Da ist die Schicht, in die der Träumende hinabsteigt - und da ist die Nachtschicht der Stahlarbeiters oder der Krankenschwester. Genau das macht die Gedichte von Steffen Popp so aufregend: Wir schauen dem Sprach-Alchemisten über die Schulter. (Die Titelzahl "118" verweist auf das Periodensystem der Elemente.) Wir beobachten den Verschlüsselungskünstler beim Spielen mit Wörtern und wollen mitspielen.

Steffen Popp glaubt nicht daran, dass die Menschheit ihre stille Freude oder ihren lautstarken Spaß an Gedichten jemals aufgeben wird. Er schreckt sogar nicht davor zurück, eine Aktualität des "poetischen Sprechens" zu begrüßen: "Es ist viel beweglicher geworden. Das ist eine tolle Entwicklung."

Könnten wir sogar von einer Renaissance des Poetischen sprechen? Ja, sagt Steffen Popp. Vielleicht kommt das sogar aus der Wiedervereinigung, sagt Popp: "Dadurch hat sich ja auch so viel gelockert und verändert. Und so viele alte Zöpfe wurden - vielleicht nicht gleich abgeschnitten - aber so ein bisschen angeschnitten zumindest. Das geht schon noch weiter - hab ich den Eindruck."

118 von Steffen Popp Seitenzahl: 144 Seiten Genre: Lyrik Verlag: Kookbooks Bestellnummer: 978-3-937-44584-7 Preis: 19,90 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 09.03.2017 | 12:40 Uhr