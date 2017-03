Stand: 24.03.2017 11:00 Uhr

Zeitlos und visionär Das ist bei uns nicht möglich von Sinclair Lewis, aus dem Englischen von Hans Meisel Vorgestellt von Benedikt Scheper

1935 - die Nationalsozialisten sind in Deutschland seit zwei Jahren an der Macht, auch im restlichen Europa verschärfen sich vereinzelt nationalistische Töne und in der New Yorker "Sun Dial Press" erscheint ein Roman mit dem Titel "It Can't Happen Here". Doch genau dieser Aussage, nationalistische und autoritäre Entwicklungen seien in einer etablierten Demokratie wie den USA unmöglich, widerspricht der Autor Sinclair Lewis vehement. Er führt dem Leser vor Augen, wie leicht eine Demokratie sich von vermeintlich unveräußerlichen Werten abwenden kann. Der mehr als 80 Jahre alte Text erscheint zeitlos, beziehungsweise wie ein visionärer Blick in unsere Gegenwart: Die Neuauflage des Romans "Das ist bei uns nicht möglich".

Stimmungswandel in der Bevölkerung

Der Blick über den Atlantik - Richtung Hitler und Mussolini - ist von leichter Arroganz geprägt. So etwas könne es in den USA nicht geben. Doch auch die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich im Wandel. Der liberale Journalist Doremus Jessup zweifelt immer mehr an seinen Landsleuten, denn die Stimmung in der Bevölkerung wird immer extremer.

Die Zeit ist ernst - an die achtundzwanzig Millionen Wohlfahrtsempfänger, die immer unverschämter werden - bilden sich ein, sie hätten ein verbrieftes Recht darauf, erhalten zu werden. Inzwischen teilen die jüdischen Kommunisten und die jüdischen Bankiers untereinander die Herrschaft über dieses Land auf. Leseprobe

Als an Jessups Alma Mater Kritik an Wehrertüchtigung unter Strafe und Prämien für Denunzianten in Aussicht gestellt werden, fängt der Protagonist an, sich Gedanken über die Entwicklung seines Landes zu machen. Vor allem über den vermeintlich charismatischen Präsidentschaftskandidaten Senator Berzelius Buzz Windrip, ...

Ein ungebildeter Politiker bezieht das Weiße Haus

... (und dessen) Gehirn (...,) seinen satanischen Sekretär im Hintergrund, Lee Sarason. (...) Ein so unauffälliger Beobachter wie Doremus Jessup, (...) konnte sich (Windrips) Macht über die Zuhörermassen nicht erklären. Der Senator war platt, fast ungebildet, ein oftmals überführter Lügner, seine Weltanschauung nahezu idiotisch. Leseprobe

Doch durch unrealistische Wahlversprechen und Populismus als Antwort auf eine Wirtschaftskrise siegt Windrip - in Lewis' kontrafaktischer Geschichtsschreibung - und bezieht das Weiße Haus. Er will Amerika wieder zur größten Nation der Welt machen und schreckt - kaum im Amt - vor nichts zurück: Der Militäretat wird vervierfacht, die politische Elite entmachtet, die Presse eingeschüchtert, Lager werden eingerichtet und Oppositionelle verfolgt oder mit Berufsverbot belegt. Natürlich alles nur für das Volk.

Frappierende Ähnlichkeit zu Donald Trump

Die Ähnlichkeiten zu Donald Trump sind frappierend. Selbst die "Liga der Vergessenen" findet sich in einer Windrip-Lobeshymne im Roman. Auch der Präsident dieser Fiktion will die "vergessenen Männer und Frauen" wieder zu stolzen Bürgern machen. Doch der Traum von "Great America" wird zum Alptraum - nicht nur für Doremus Jessup, der das Leid in den Lagern erlebt.

Einerseits erscheint das Romanpersonal etwas holzschnittartig und allzu stereotypisch. Andererseits ist dem Autor jene feine Schattierung im Anstrich der Faschisten gelungen, die zeigt, dass selbst Dämonen Menschen sind. Was Hannah Ahrendt knapp drei Jahrzehnte später als "Banalität des Bösen" bezeichnete, hat Sinclair Lewis in seiner Personenkonzeption bereits exemplarisch vorgeführt. Eine weitere Stärke des Romans: Er dekliniert Krisen bis zum Ende durch, die hier schließlich in einen Bürgerkrieg und Konflikt mit Mexiko münden.

Der Literaturnobelpreisträger Sinclair Lewis hat meisterlich seziert, wie rasant eine Demokratie auf Abwege gerät. Wie diabolisch ein einzelner Demagoge ein ganzes Volk an den Abgrund führen kann oder, wie Lewis schreibt, "eine kleine Verbrecherbande (es) entführt, bewaffnet mit hohen Idealen und wohlgeölten Worten".

Die deutliche Warnung der literarischen Sturmglocke: Es ist möglich, eine Gesellschaft zu verführen, zu verändern, zu zerstören, hier und jetzt, überall und jederzeit.

Das ist bei uns nicht möglich von Sinclair Lewis, aus dem Englischen von Hans Meisel Seitenzahl: 206 Seiten Genre: Roman Verlag: C.H. Beck Bestellnummer: 978-3-406-70509-0 Preis: 18,00 €

