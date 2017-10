Stand: 19.10.2017 15:00 Uhr

Abenteuerroman auf den Spuren der Inkas Die goldene Stadt von Sabrina Janesch Vorgestellt von Jan Ehlert

Hoch oben in den Anden, auf einem Berggipfel über dem Tal des Urubamba in Peru liegt Machu Picchu, die vielleicht eindrucksvollste Ruinenstadt der Inka. Als Entdecker dieses Ortes gilt gemeinhin der US-Amerikaner Hiram Bingham, der 1911 ins Urubamba-Tal kam. Doch schon viel früher war es einem Deutschen gelungen, Machu Picchu zu entdecken: Rudolph August Berns hieß er. Sabrina Janesch hat seine Geschichte recherchiert - und erzählt sie nun in ihrem neuen Roman "Die goldene Stadt".

Fernab der Zivilisation

Der Weg zum Machu Picchu ist auch heute nicht leicht. Für ihre Recherchen hat sich Sabrina Janesch selbst auf den Weg gemacht in die Anden, auf den Spuren des Entdeckers Rudolph Berns. So genau wie möglich wollte sie nachempfinden, was er damals gesehen, gespürt, gerochen haben könnte.

"Ich bin mit meinem Rucksack und einem indianischen Führer durch die Berge gezogen und habe furchtbar unter der Höhe gelitten", erinnert sie sich: "Und als ich da saß in meinem perfekten Goretex-Zelt und meiner Ausrüstung und mir so unfassbar der Kopf wehgetan hat und alles war nass, weil es die ganze Zeit geregnet hatte, da musste ich dann an Berns denken, wie der wohl im 19. Jahrhundert gereist ist. Nicht nur, dass er nicht im Direktflieger von Amsterdam nach Lima reisen konnte, so wie ich, sondern dass er ohne Bequemlichkeiten diese Strecken zurückgelegt hat. Das hat mich fast geschockt, wie stark man sein muss, um da am Ball zu bleiben."

Eine aufregende Recherche

Und doch ließ sich Rudolph Berns durch nichts von seinem Ziel abbringen: die verlorene Stadt der Inka zu entdecken. Dabei schien zunächst nichts unwahrscheinlicher: Berns wurde in Uerdingen geboren, als Sohn eines Weinhändlers. Tausende Kilometer von Peru entfernt.

Über sein Leben war bislang wenig bekannt. Also machte sich Sabrina Janesch selbst auf die Suche nach den Spuren seiner Vergangenheit. "Irgendwann hatte ich eine Dame, die mir gesagt hat, sie habe eine Großtante in Bayern, die sich mit Familiengeschichte beschäftigen würde", erzählt Janesch. "Und sie hat mir wie auf Knopfdruck bestätigt, ja tatsächlich gab es einmal diesen Verrückten in der Familie, der sei nach Peru gesegelt, um die Schätze der Inka zu suchen. Da bin ich fast hinten über gekippt und habe gedacht: Ja, das ist genau der, den ich suche."

Es ist beeindruckend, was Janesch alles zutage gefördert hat. Sie hat Archive in Deutschland, Peru, den USA und Panama durchforstet – und so Schritt für Schritt Berns‘ atemberaubende Lebensgeschichte rekonstruiert. "Er ist aus Preußen nach Peru gesegelt, hat dort als Soldat, als Landvermesser, als Ingenieur gearbeitet, war in Panama am Kanal beteiligt, hat an der Brooklyn Bridge mitgearbeitet - welcher Mensch erlebt so viel in einem einzigen Leben?"

Berns narrte die gesamte Elite Perus

Ein Leben, das genug Stoff bietet für einen großen Abenteuerroman. Janesch hat daher auch keine strenge Biografie geschrieben: Sie füllt die Lücken mit ihrer Fantasie. Was Berns antrieb, was er über seine Mitmenschen dachte, wovon er träumte - all das hat sie zu den Fakten seines Lebens hinzugedichtet.

Das macht Berns' Geschichte aber nicht weniger spannend - im Gegenteil: In den besten Passagen erinnert Janeschs Buch an Daniel Kehlmanns historischen Abenteuerroman "Die Vermessung der Welt". Janeschs Version davon, wie es Berns gelang, die gesamte Elite Perus hinters Licht zu führen und ihnen ihr Geld abzuknöpfen, ist unglaublich komisch, aber gleichzeitig absolut glaubhaft. Ja, genauso könnte es gewesen sein, damals im Lima des 19. Jahrhunderts. Und selbst wenn nicht: "Die Goldene Stadt" ist in jedem Fall ein großes Leseabenteuer.

Die goldene Stadt von Sabrina Janesch Seitenzahl: 528 Seiten Genre: Roman Verlag: Rowohlt Bestellnummer: 978-3-87134-838-9 Preis: 22,95 €

