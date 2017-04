Stand: 24.04.2017 11:18 Uhr

Rostock: Kempowski-Tage beginnen von Lenore Lötsch

In Rostock beginnen heute die Kempowski-Tage. Bis zum Sonntag wird mit Lesungen, Stadtrundgängen und Vorträgen an den Schriftsteller Walter Kempowski erinnert, der am 29. April 1929 in der Hansestadt geboren wurde und vor zehn Jahren starb. In diesem Jahr steht der Roman "Aus großer Zeit" im Mittelpunkt der Kempowski-Tage.

Was meint Bürgerlichkeit heute?

Der Roman ist Teil der Familienchronik über die Reederfamilie Kempowski und erzählt von den großen Jahren der Bürgerlichkeit um 1900. Das Leben im Hause des Großvaters Kempowski ist auch Teil einer Ausstellung im Kulturhistorischen Museum Rostock über den Stadtteil "Steintor-Vorstadt", die "Vorstadt der Bürger".

Dem Museum und dem Kempowski-Archiv geht es allerdings nicht nur um eine Rückbesinnung auf diese Epoche, erzählt Museumsleiter Steffen Stuth: "Wie stehe ich zu der Gemeinschaft, der ich angehöre? Wie engagiere ich mich für andere? Wie verorte ich mich selbst in der globalisierenden Welt? Da hatte es auch im 19. Jahrhundert ähnliche Diskussionen gegeben, wie wir sie heute führen und das am historischen Beispiel durchzuexerzieren, zu erklären: Was meint Bürgerlichkeit?"

Führung durch Häuser in der Steintor-Vorstadt

Dieser Frage widmet sich beispielsweise eine Vortragsreihe am Sonnabend. Bereits Dienstag liest die Witwe des Autors, Hildegard Kempowski, aus dem Roman "Aus großer Zeit" im Kulturhistorischen Museum. Die Kempowski-Tage enden am Sonntag mit einer Führung zu bürgerlicher Wohnkultur durch sonst nicht öffentlich zugängliche Häuser in der Rostocker Steintor-Vorstadt.

