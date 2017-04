Stand: 03.04.2017 09:00 Uhr

"Mochte es nicht, komplett zugedröhnt zu sein"

Aus Seelze bei Hannover hinaus in die Welt: Der Autorin Alexa Hennig von Lange gelang 1997 mit ihrem Erstlingswerk "Relax" der große Durchbruch. Damals war sie gerade einmal 24 Jahre alt und erzählte von Partys, Drogen und durchfeierten Nächten - heute ist sie fünffache Mutter und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Eine Reise in die Vergangenheit, zurück zur sogenannten Pop-Literatur, deren Geschichte laut Hennig von Lange immer wieder falsch erzählt worden ist.

Vor genau 20 Jahren ist Ihr gefeierter Debütroman "Relax" erschienen. Beschreiben Sie bitte die Autorin von damals.

Alexa Hennig von Lange: Frei, total frei. Hoffnungsvoll. Mutig ist das falsche Wort, aber ich hatte vor nichts Angst, was das Schreiben angeht. Ich hatte nichts zu verlieren, schreiben war alles für mich. Es hat mich glückselig gemacht. Es war eine absolute Erleuchtung, ein Buch zu schreiben, das dann auch noch gelesen wird.

"Relax" hat eine sehr eigenwillige, junge Sprache. Warum, glauben Sie, ist es trotzdem so ein großer Erfolg geworden?

Hennig von Lange: Ich kann es nur vermuten. Obwohl es eine junge, dynamische Sprache hat, werden die klassischen literarischen Fragen behandelt. Es geht um Liebe, Tod, Abschied, Schmerz. Es geht um Sinnfragen: Wer bin ich als Frau? Wer bin ich als Mann? Es geht um das Thema Beziehungsfähigkeit - einmal zu sich selbst, aber auch zum Rest der Welt. Hedonismus wurde zu einem großen Thema in dieser Zeit, es passte ins Lebensgefühl.

Neben "Faserland" von Christian Kracht und "Soloalbum" von Benjamin von Stuckrad-Barre gilt "Relax" als eines der Bücher der sogenannten Pop-Literatur. Gab es diese Schublade für Sie überhaupt? Bestand Kontakt zwischen den Autoren?

Hennig von Lange: Diese Pop-Geschichte ist einigermaßen verzerrt dargestellt worden. Im Nachhinein sah es so aus, als hätten wir alle fleißig in diese Schublade geschrieben, dabei haben wir - so würde ich behaupten - einfach jeweils das Buch geschrieben, das unserer literarischen Prägung am meisten entsprach. Bei mir waren das Salinger, Frisch und Bukowski. Das waren meine Bezugspunkte. Dazu noch jede Menge emanzipatorische Literatur, die meine Mutter mir gegeben hat. Der anbetungswürdige Intendant des Jungen Theaters Göttingen, Werner Feig, hat damals mehrere Abende mit Schriftstellern organisiert. Da waren unter anderem so einzigartige Autoren wie Rainald Goetz, Joachim Bessing, Moritz von Uslar dabei. Bei diesen "Let it Rock"-Lesungen verfestigte sich vermutlich zusätzlich der öffentliche Eindruck, eine Gruppe zu sein. Aber ich - und wahrscheinlich gilt das für alle - wollte unabhängig und unbeeinflusst bleiben.

Hat diese Kategorie Sie so sehr genervt?

Hennig von Lange: Klar hat das genervt, so festgelegt zu werden, vor allem, wenn man dem entwachsen zu sein glaubt. Aber es hat auch durchaus positive Aspekte - etwa einen hohen Wiedererkennungswert. Ich hätte gar nicht so darauf schimpfen dürfen, denn eigentlich war das etwas ganz Großartiges. In diesem Genre wird versucht, das Dilemma der Menschheit ungefiltert und ohne erhobenen Zeigefinger wiederzugeben, in knapper Sprache und auf den Punkt gebracht. Diese Leichtigkeit, diese Unbedingtheit - was ist dagegen einzuwenden?

Was wäre passiert, wenn das Buch nicht diesen Erfolg gehabt hätte? Gab es einen Plan B?

Hennig von Lange: Darüber habe ich eigentlich noch nie nachgedacht. Es war für mich immer total logisch, dass das passiert. Ich habe damals die Kindersendung "Bim-Bam-Bino" moderiert und danach für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am Storylining gearbeitet, also Geschichten entwickelt. Ich habe dort auch erst gekündigt, als "Relax" gut lief. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich nicht gekündigt, sondern parallel weiter geschrieben. Es waren total nette Kollegen dort, ich habe unheimlich viel gelernt - zum Beispiel, eine Geschichte unter Zeitdruck zu entwickeln und mich auch von Passagen zu trennen. Das hilft mir beim Schreiben, auch heute noch. Wenn ein Absatz auf der Stelle tritt, streiche ich ihn eben. Ich bin übrigens gerade zum 25-jährigen Jubiläum von "GZSZ" eingeladen worden. Da gehe ich unbedingt hin.

"Relax" handelt von Jugend, Drogen, Partys. Sie waren damals Anfang 20 und auch viel unterwegs. Wann kam der Wendepunkt in Ihrem Leben?

Hennig von Lange: Ich war extrem diszipliniert, auch in meiner Party-Zeit. Ich wollte zwar Grenzerfahrungen sammeln und musste "Material" sammeln und natürlich waren da auch Drogen und Sex mit im Spiel. Doch ich musste zum "Bim-Bam-Bino"-Dreh fit sein und ich mochte es auch nicht, komplett zugedröhnt zu sein. Außerdem musste ich ja auch Geld verdienen.

Woran arbeiten Sie derzeit?

Hennig von Lange: Ich schreibe gemeinsam mit meinem Mann "Breaking Good", eine Art Jugendratgeber, wobei dieser Begriff nicht so ganz passt. Es ist eher ein "Best of" meiner Geschichten aus meiner Zeit in Hannover, mein Mann erzählt die seiner Jugend in Leipzig. Es geht um das Erwachsenwerden mit sämtlichen Problemen, um philosphische Sinnfragen wie "Wer bin ich?" oder "Was passiert, wenn ich tot bin?" Ich habe hier in Hannover die großartigste Jugend gehabt und unendlich viele tolle Menschen um mich gehabt.

Das Interview führte Nils Hartung.

