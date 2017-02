Stand: 10.02.2017 10:00 Uhr

Wo Orkane toben und Vulkane ausbrechen Gesichter des Nordens von Ragnar Axelsson, aus dem Isländischen von Gisa Marehn Vorgestellt von Juliane Bergmann

Ragnar Axelsson, auch unter dem Namen Rax bekannt, zählt zu den populärsten Fotografen Islands. Seine dokumentarischen Bilder erschienen bereits in Magazinen wie "Stern", "Geo" und im "Time Magazine". Jetzt hat er einen neuen Bildband veröffentlicht; ein Mammutprojekt, für das er jahrzehntelang in nordatlantischen Ländern unterwegs war: "Gesichter des Nordens".

Leben mit den Gewalten der Natur

















Wetter und Kälte zeichnen die Menschen

Der Blick in einen alten, fahrenden Militärtruck. Am Fenster zieht verschwommen eine Berglandschaft vorbei. Innen: rostig die Metallverkleidung, zerfleddert das Polster. Ein Mann sitzt am Steuer, trägt Lederjacke und Baseball-Cap. Lässig dreht er seinen Oberkörper in die Kamera. Kein Auge auf der Straße. Auch mit seinen stolzen 92 Jahren ist Eiríkur von Svínadalur immer noch täglich in ganz Island unterwegs und installiert Hausstromgeneratoren.

"Eiríkur fuhr mit einem alten Dodge Weapon herum und erinnerte an einen Jugendlichen mit Autospleen, wenn er sich hinters Lenkrad setzte. Ich hatte gedacht, ein so alter Mann würde vorsichtig fahren, aber er brauste mit dem Dodge herum und vollführte bei voller Fahrt Wendemanöver auf der schlaglöchrigen Straße. Der Fahrweg von der Ringstraße hinein ins Tal Svínadalur ist ziemlich lang und führt streckenweise unter einem Berghang und am Fluss Eldvatn entlang. Bei Gletscherläufen ist der Weg überflutet und häufig versperrt Schnee die Zufahrt zum Hof." Leseprobe

Faltig ist das Gesicht des Fahrers. Gezeichnet von Wetter und Kälte. Bei alledem sieht der Mann würdevoll aus, stark. Es sind Menschen wie dieser, die der Fotograf Ragnar Axelsson für diesen Bildband porträtiert hat. 25 Jahre lang war er unterwegs in Island, Grönland und den Färöern. Seine Schwarz-Weiß-Bilder zeigen Menschen, Landschaft, Tiere. Ungeschönt, einfangen in Alltagsmomenten. Aufnahmen, die für einen sensiblen, geduldigen Fotografen sprechen.

Ungeschönte Alltagssituationen

Wildes Schneegestöber. Mitten in der Weite aus Weiß steht ein Mann, dick eingepackt in einen riesigen Daunenmantel. Fest und gleichzeitig erschöpft sein Blick. An einer Leine zieht er drei Pferde. Ihr dunkles Fell ist an der Mähne und den Beinen übersät mit Eiszapfen. Im Hintergrund lassen zartgraue Tupfer weitere Menschen erahnen.

Einheimische Jäger, Fischer und Bauern sind auf den Fotografien in diesem Bildband zu sehen. Ragnar Axelsson zeigt sie bei der Arbeit, beim Essen, in ihren spärlich eingerichteten Hütten, beim Ausruhen. In tagebuchähnlichen Texten schreibt er von seinen eindrucksvollen Reisen und Begegnungen. Unter dem Einfluss des Klimawandels und des immer größeren ökonomischen Drucks werden diese Kulturen nicht mehr lange überleben, ist der Fotograf überzeugt. Darum sollen seine Bilder Zeitdokumente sein.

"Das bezaubernde und häufig eigentümliche Leben, das sich die Arktisbewohner erschufen, um mit den rauen Wettern zurechtzukommen und das ich selbst in meiner Jugend kennengelernt hatte, wird es bald nicht mehr geben." Leseprobe

Frohe Momente im harten Leben

Ein Dorf in Nordgrönland. Die Sonne scheint. Vor einer Blechhütte steht ein Mann in schmutziger Latzhose an einem Sägebock, lächelt zart. Er zerkleinert Walrosszähne, macht sie zu Schmuck, wie es in der Region üblich ist. Sein kleiner Sohn starrt wie hypnotisiert auf den arbeitenden Vater. Mit großen Augen und offenem Mund. Ein stiller, froher Augenblick, der nicht nur von der Härte des Lebens erzählt. Das kleine Glück - im ehrfürchtigen Blick dieses Jungen.

Menschen, die sich ein Zuhause geschaffen haben, wo Orkane toben, Vulkane ausbrechen, Eisbären unterwegs sind. Unvorstellbar ist diese Welt für uns Mitteleuropäer. Doch Ragnar Axelsson gelingt es, den Betrachter dorthin mitzunehmen. Fast wie kleine Begegnungen fühlt sich das an. So intim, so unverfälscht scheinen die Aufnahmen.

Gesichter des Nordens von Ragnar Axelsson, aus dem Isländischen von Gisa Marehn Seitenzahl: 420 Seiten Genre: Bildband Zusatzinfo: mit 300 Duoton-Abbildungen Verlag: Knesebeck Verlag Bestellnummer: 978-3-86873-993-0 Preis: 49,95 €

