Stand: 04.05.2017 08:00 Uhr

Preis der LiteraTour Nord für Tilman Rammstedt von Ulrike Sárkány

Der Schriftsteller Tilman Rammstedt ist am Dienstag 42 Jahre alt geworden, Donnerstagabend wird er in Hannover mit dem diesjährigen Preis der LiteraTour Nord geehrt. Wie in jedem Jahr seit 1993 sind über den Winter sechs Autorinnen und Autoren durch sechs norddeutsche Universitätsstädte getourt, um ihre neuen Bücher vorzustellen.

Die Jury, bestehend aus Veranstaltern, Moderatoren und dem Publikum, entscheidet dann, welcher der sechs den mit 15.000 Euro dotierten Preis bekommt.

Jeden Abend ein Kapitel

Anfang 2016 begann der für seine Schreibblockaden bekannte Tilman Rammstedt, einen neuen Roman mit dem vielsagenden Titel "Morgen mehr" öffentlich im Internet zu schreiben. Jeden Abend veröffentlichte er ein neues Kapitel - dazu hatte er sich mit diesem Verfahren verpflichtet. Und schon morgens gab es Reaktionen seiner Fangemeinde.

Die Ursprungsidee bestand darin, einen ungeborenen Helden für das Zusammentreffen seiner Eltern sorgen zu lassen, damit es überhaupt zu seiner Geburt kommen kann. Entsprechend seines eigenen Geburtsdatums verlegte der Autor die Handlung in die Siebziger-Jahre. Eigentlich sei das nicht beabsichtigt gewesen, so Rammstedt: "Aber je länger ich mich damit beschäftigte und dann auch Themen für den Roman fand, desto besser passte diese Zeit. Es geht schon um eine Zeit, in der ich mir einbilde, dass es die letzten Minuten waren, bevor die Zukunft nicht mehr das große Versprechen war, sondern eine Bedrohung."

Das öffentliche Schreiben hat letztlich nichts am Entstehungsprozess geändert. Nachdem das Manuskript fertig war, wurde es noch einmal gründlich redigiert und überarbeitet - und dann kam Ende Juli 2016 das fertige Buch heraus. Tilman Rammstedts besonderes Talent für das tragikomische Genre brachte ihm auch diesmal wieder gute Verkaufserträge - und nun auch den Preis der LiteraTour Nord.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturnachrichten | 04.05.2017 | 08:00 Uhr