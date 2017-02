Stand: 07.02.2017 10:00 Uhr

Berühmte Küsse der Weltliteratur Sieben Küsse von Peter von Matt Vorgestellt von Claudia Christophersen

Immer wieder hat er sie aufgerollt. Die Geschichte der Literatur, aus den unterschiedlichsten Blickrichtungen hat er sie immer wieder neu zu lesen versucht. Peter von Matt. "Der beste Schriftsteller der Schweiz" - mit diesem Titel wurde er einst von Marcel Reich-Ranicki geadelt. Zu seinem 80. Geburtstag, den er am 20. Mai feiern wird, hat Peter von Matt sich eine neue Wendung einfallen lassen: An sieben berühmten Küssen der Weltliteratur will der Schweizer Literaturwissenschaftler zeigen, welche Schlüsse zu ziehen sind für ein Geschichts- und Gegenwartsverständnis, das nur aus der Literatur zu begründen ist: "Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur" - so lautet der Titel des neuen Buches.

Ein Kuss verändert das Leben

"Küssen kann man nicht alleine, und ich sag dir auch den Grund: Küssen, das geht auf keinen Fall alleine, denn dazu brauch' ich einen anderen Mund", singt Max Raabe und nicht zuletzt deshalb ist der Kuss dankbares, unverzichtbares Element in nahezu allen Spielarten literarischer Inszenierung. Irgendwann kommt es in den kompliziertesten Geschichten zum alles entscheidenden, alles verändernden Punkt: Zwei Menschen begegnen sich, empfinden Zuneigung und sie küssen sich.

Bildergalerie 13 Bilder Die schönsten Küsse der Filmgeschichte Sonntag war der Internationale Tag des Kusses. NDR Kultur zeigt einige der schönsten, schrägsten oder unschuldigsten Küsse der Filmgeschichte. Dabei darf "Vom Winde verweht" nicht fehlen. Bildergalerie

Genau darauf hat es der Schweizer Literaturwissenschaftler Peter von Matt abgesehen: "Ich will den Leuten nicht die Bücher erklären, sondern ich will ihnen die Erfahrung ermöglichen, die in diesen Büchern vorhanden ist. Denn die Kunstwerke können gewissermaßen einschlafen, sie können in eine Art musealen Zustand versinken, und dann sind sie wie stumpf. Es geht nichts mehr von ihnen aus. Das ist der Moment, wo es nötig wird, dass man den Geist, der in ihnen steckt, erweckt."

Peter von Matts Leitmotiv, so könnte man sagen. Gedreht und gewendet hat er sie, die Literatur, verknüpft mit der Psychoanalyse, mit dem "Familiendesaster", der "Intrige", dem "Gesicht". Anatomisch gesehen sind es jetzt die Lippen, auf die er seinen Fokus richtet: Sie formen den Kuss und sind im Stande, Glück und Unglück zu provozieren.

Oft der Beginn einer großen Liebe

Sieben berühmte Küsse der Weltliteratur hat Peter von Matt ausgesucht: von Heinrich von Kleist bis Marguerite Duras. Präzise beobachtet er, wie in der Literatur planvoll der zarte, hoch sensible Moment vorbereitet wird - zum Beispiel bei Virginia Woolf und ihrer "Mrs. Dalloway":

"Sie und Sally blieben ein wenig zurück. Dann kam der köstlichste Augenblick ihres ganzen Lebens, als sie an einer steinernen Urne mit Blumen vorüber gingen. Sally blieb stehen, pflückte eine Blume, küsste sie auf den Mund. Die ganze Welt hätte kopfstehen können! Die anderen verschwanden; da war sie allein mit Sally. Und sie fühlte, dass ihr ein Geschenk gemacht worden war, eingewickelt, dass ihr gesagt worden war, sie möge es behalten, es nicht ansehen - ein Diamant, irgendetwas unendlich Kostbares, das sie, während sie weitergingen (auf und ab, auf und ab), auswickelte, oder sein Glanz glühte durch alles hindurch, die Offenbarung, das religiöse Gefühl!" Leseprobe

Der Kuss, so deutet Peter von Matt, ist das Beständige, der Diamant als Metapher bürgt dafür. Und die "steinerne Urne"? Sie steht an dieser Stelle für den leisen, dezenten Begleiter des höchsten Glücks: für den Tod. Glück - Unglück; Leben - Tod, das für die Epoche typische Wechselspiel.

Exemplarische Kuss-Geschichten

Als 1925 Virginia Woolfs "Mrs. Dalloway" erscheint, kommt jenseits des Atlantiks "The Great Gatsby" von F. Scott Fitzgerald heraus.

Sein Herz klopfte schneller und schneller, als Daisys weißes Gesicht sich dem seinen näherte. Wenn er sie jetzt küsste und seine unaussprechlichen Visionen für immer mit ihrem vergänglichen Atem mischte, würde sein Gesicht nie wieder solch göttliche Kapriolen schlagen …, das wusste er. Also wartete er und lauschte noch einen Moment länger auf die Stimmgabel, die eben an einen Stern gerührt hatte. Dann küsste er sie. Als seine Lippen auf ihre trafen, erblühte sie für ihn wie eine Blume, und die Inkarnation war vollkommen. Leseprobe

Gatsby und Daisy: ein einziger Kuss, ein Leben lang begleitet er die Liebenden durch die Wirren der Geschichte. Vieles, was hier passiert, bleibt rätselhaft. Der Leser arbeitet sich durch einen dunstigen Nebel von Glamour, Verschwendung und Mord. Peter von Matt setzt beim "Gatsby", aber auch in seiner exemplarischen Kuss-Geschichte insgesamt, auf die Verzerrung des Blicks, setzt auf den dauernden Zweifel, der den Leser in eine Art schöpferischen Zustand bringt, um dann am Ende im scheinbar belanglosen Detail eine zwingende Wahrheit zu erkennen.

Ob das ausgerechnet mit den hier ausgewählten "Sieben Küssen" gelingt, darf letztlich Geschmackssache bleiben. Die Idee zumindest ist raffiniert, erst recht, wenn Peter von Matt mit dem ihm eigenen Schwung für die Literatur begeistern will. Mit dem Kuss kann er auch dieses Mal punkten.

Sieben Küsse von Peter von Matt Seitenzahl: 288 Seiten Genre: Sachbuch Verlag: Hanser Verlag Bestellnummer: 978-3-446-25462-6 Preis: 22,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 08.02.2017 | 12:40 Uhr